Ana Sayfa | SÄ°YASET 02/01/2017 08:00

Ä°smail Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu nasÄ±l oldu

Ä°smail Kahraman

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde ameliyat olan TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumu hakkÄ±nda son bilgi tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastaneden geldi

29 AralÄ±k 2016 tarihinde hastaneye yatÄ±rÄ±lan TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, yapÄ±lan ileri tetkiklerinde hÄ±zlÄ± ilerleyen ve rüptür (yÄ±rtÄ±lma) riski bulunan "Inflamatuor Abdominal Aort AnevrizmasÄ±" teÅŸhisiyle 30 AralÄ±k'ta ameliyat edildi. BaÅŸarÄ±yla gerçekleÅŸtirilen ameliyat sonrasÄ±nda Kahraman'Ä±n yoÄŸun bakÄ±m sürecinin normal seyrinde devam ettiÄŸi belirtildi. 

Kahraman'Ä±n tedavisinin sürdüÄŸü Güven Hastanesinin BaÅŸhekimi Prof. Dr. YeÅŸim Çetinkaya Åžardan da "SayÄ±n Kahraman'Ä±n tÄ±bbi bakÄ±m ve tedavisine devam edilmektedir." bilgisini aktardÄ±. 

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