BaÅŸbakanlÄ±k uyardÄ± sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ± dikkat

BaÅŸbakanlÄ±k, sosyal medyada yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlarÄ±n dikkat edilmesi gerektiÄŸini olumsuz bir durumda kiÅŸiler iÃ§in yasal sÃ¼recin baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

BaÅŸbakanlÄ±ktan, Ä°stanbul'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin yapÄ±lan açÄ±klamada, "DeÄŸerler ve yaÅŸam tarzlarÄ± üzerinden yapÄ±lan eleÅŸtirilerin, kutuplaÅŸmaya sevk edici paylaÅŸÄ±mlarÄ±n teröre hizmet edeceÄŸi unutulmamalÄ±dÄ±r. Milli birlik ve beraberliÄŸe ihtiyacÄ±mÄ±z olduÄŸu ÅŸu günlerde, terör eylemlerini haklÄ± gösterebilecek bu tür söylemler tehlikeli birer tuzaktÄ±r." ifadelerine yer verildi.

"Yasal süreçler baÅŸladÄ±"

VatandaÅŸlarÄ±n, ucuz tuzaklara karÅŸÄ± duyarlÄ± olmasÄ±nÄ±n önemine iÅŸaret edilen açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Beka mücadelesi verdiÄŸimiz ÅŸu günlerde kurulan bu ucuz tuzaklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n duyarlÄ± olmasÄ± gerekmektedir. Ülkemizin ve milletimizin menfaatleriyle baÄŸdaÅŸmayan bu tür paylaÅŸÄ±mlar aynÄ± zamanda suç teÅŸkil edebilecektir. HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa sevk edecek bu paylaÅŸÄ±mlarÄ± yapanlarla ilgili yasal süreçlerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kamuoyunun bilgisine sunarÄ±z."