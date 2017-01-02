Numan KurtulmuÅŸ'tan flaÅŸ OHAL aÃ§Ä±klamasÄ±

HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Numan KurtulmuÅŸ, OHAL ile ilgili olarak, "OHAL bildiÄŸiniz gibi laf olsun diye Ã§Ä±kartÄ±lmÄ±ÅŸ bir karar deÄŸildir. Ä°htiyaca gÃ¶re Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±. OHAL gerektiÄŸi kadar devam edecektir" dedi.

Bakanlar Kurulu sonrasÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen Hükümet Sözcüsü Numan KurtulmuÅŸ, OHAL'le ilgili bir soruya cevap verdi.KurtulmuÅŸ OHAL'in gerektiÄŸi kadar süreceÄŸini belirten KurtulmuÅŸ ÅŸunlarÄ± söyledi: OHAL bildiÄŸiniz gibi laf olsun diye çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸ bir karar deÄŸildir. Ä°htiyaca göre çÄ±kartÄ±ldÄ±. OHAL gerektiÄŸi kadar devam edecektir. Biz de isteriz ki yarÄ±n sabah kalksÄ±n. Bakanlar Kurulu'na gelmedi. Milletin bekasÄ±, normal zamanda yapamayacaÄŸÄ±mÄ±z bize güç veren bir mekanizme olduÄŸu için OHAL'in bize vereceÄŸi destekler göz önünde bulundurularak deÄŸerlendirilecektir. Belki önümüzdeki Kurul'a gelir, bu hafta gelmedi.