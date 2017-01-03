CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a Ã¼Ã§ Ã¼lkenin liderinden taziye telefonu

ÃœrdÃ¼n, Filistin ve Yunanistan liderleri Reina'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± arayarak taziyelerini iletti

Ürdün KralÄ± 2. Abdullah, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ve Yunanistan CumhurbaÅŸkanÄ± Prokopis Pavlopulos'un, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile yaptÄ±klarÄ± telefon görüÅŸmesinde, Ä°stanbul'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±ndan dolayÄ± taziyelerini ilettiÄŸi bildirildi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmede, ErdoÄŸan'Ä±n, bu akÅŸam Ürdün KralÄ± 2. Abdullah, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas ve Yunanistan CumhurbaÅŸkanÄ± Pavlopulos ile telefonda görüÅŸtüÄŸü ifade edildi.

GörüÅŸmede, Ürdün KralÄ± 2. Abdullah, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas ve Yunanistan CumhurbaÅŸkanÄ± Pavlopulos'un, Ä°stanbul'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a ve onun ÅŸahsÄ±nda tüm Türk halkÄ±na taziyelerini ilettiÄŸi bildirildi.

SaldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayan her üç liderin de CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a, Türkiye'nin yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±klarÄ± kaydedildi.