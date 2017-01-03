BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na suikast uyarÄ±sÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nu arayarak gelen ihbarlar konusunda bilgilendirdi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Ortaköy'de yaÅŸanan katliamdan kÄ±sa bir süre önce CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na suikast ihbarlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± yönünde bilgi verdiÄŸi öÄŸrenildi. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, acil boyuttaki ihbarlar nedeniyle zaman kaybedilmemesi için yüz yüze görüÅŸme beklenmeden telefonla bilgilendirildi.

SUÄ°KAST Ä°HBARLARI ARTTI

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na saldÄ±rÄ± ve suikast uyarÄ±sÄ± yÄ±lÄ±n son günlerinde geldi. UyarÄ±, yÄ±lÄ±n ilk saatlerinde Ä°stanbul'da Reina'ya düzenlenen saldÄ±rÄ± öncesinde yapÄ±ldÄ±.BaÅŸta ana muhalefet lideri olarak KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve muhalefet partilerinin liderlerini hedef alacak suikast ihbarlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ± iletildi.

UYARI BAÅžBAKAN'DAN GELDÄ°

Acil boyuttaki ihbarlar nedeniyle zaman kaybedilmemesi için yüz yüze görüÅŸme beklenmeden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu telefonla bilgilendirildi. Çok gizli tutulan uyarÄ±nÄ±n bizzat BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan geldiÄŸi ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de aynÄ± yönde bilgilendirilmiÅŸ olabileceÄŸi belirtiliyor.

ZIRHLI ARAÇ KULLANMIYOR

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na ihbarlar ve deÄŸerlendirmelerin ciddi olduÄŸu belirtilerek, her türlü önlemin alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸi, bu çerçevede zÄ±rhlÄ± araç tahsis edileceÄŸi bilgisi verildi. Ancak KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun halen zÄ±rhlÄ± aracÄ± kullanmaya baÅŸlamadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

ARTVÄ°N'DEN SONRA DA Ä°STEMÄ°ÅžTÄ°

25 AÄŸustos 2016 tarihinde Artvin'de KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun konvoyuna roketatarlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlenmiÅŸti. KorumalarÄ±nÄ±n da çatÄ±ÅŸmaya girdiÄŸi bu saldÄ±rÄ±da KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve CHP'liler yara almamÄ±ÅŸ ancak, 1 er ÅŸehit olmuÅŸ, 2 astsubay da yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. PKK'nin üstlendiÄŸi bu saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hükümetten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na yine zÄ±rhlÄ± araç önerisi gelmiÅŸ, ancak KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu zÄ±rhlÄ± araç almayÄ± kabul etmemiÅŸti.

30 YIL ÖNCESÄ° GÄ°BÄ°

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na telefonla yapÄ±lan saldÄ±rÄ± ve suikast uyarÄ±sÄ±, tam 40 yÄ±l önce 2 Haziran 1977'de BaÅŸbakan Demirel'in, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Ecevit'e gönderdiÄŸi "gizli, zata mahsus" mektubu ile büyük benzerlik taÅŸÄ±yor. 1 MayÄ±s 1977 katliamÄ±ndan sonra Türkiye, 5 Haziran seçimlerine giderken Demirel, suikast olacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±yla Ecevit'e 3 Haziran'da Taksim'deki CHP mitingine katÄ±lmama uyarÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸt