Devlet BahÃ§eli Reina saldÄ±rÄ±sÄ± insanlÄ±ÄŸÄ±n bittiÄŸi noktadÄ±r dedi

MHP Grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Devlet BahÃ§eli, terÃ¶rizmi yok etmek dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka ÅŸansÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, Reina saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda eleÅŸtirilerde bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gündeme dair önemli açÄ±klamalarda bulundu. "Meydan okumalarla hainler geri adÄ±m atmÄ±yor, kÄ±namalarla terör örgütleri durmuyor. Ya yeni bir yol bulmalÄ±yÄ±z ya da yeni bir yol yapmalÄ±yÄ±z." diyen Bahçeli, "Terörizmi yok etmek dÄ±ÅŸÄ±nda ikinci bir ÅŸansÄ±mÄ±z yok" dedi. Ä°ÅŸte Devlet Bahçeli'nin açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:"Milli vicdan, Türkiye'nin böyle gidemeyeceÄŸini, huzur ve güvene ulaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ±, ittifak ve infial içinde teyit etmektedir. Ne olmuÅŸtur da ülkemiz ateÅŸ çemberine düÅŸürülmüÅŸtür. YanlÄ±ÅŸ nerede, iradesizliÄŸin failleri kimlerdir?

"AZÄ°Z VATANA TERÖRÄ°STLER NASIL YUVALANDI"

Aziz vatana teröristler nasÄ±l yuvalanmÄ±ÅŸtÄ±r. Türkiye'den yeni bir Suriye çÄ±karma arayÄ±ÅŸÄ± hÄ±zla sürerken gafletle geçireceÄŸimiz bir saniyemiz bile kalmamÄ±ÅŸtÄ±r.GüvenliÄŸimiz budanmakta, geleceÄŸimiz buharlaÅŸmaktadÄ±r. Milli bekamÄ±z karanlÄ±k ellerce boÄŸulmaktadÄ±r. Dayanacak takatimiz kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Meclis parti gurubumuzun 2017'deki ilk toplantÄ±sÄ±nda terörizmin Türkiye'deki amaç ve eylemleriyle birlikte son geliÅŸmeleri de kapsamÄ±na alan siyasi deÄŸerlendirmelerimi sizlerle paylaÅŸmak istiyorum.

"2016 HAÄ°N SALDIRILARA KURBAN GÄ°TTÄ°"

DeÄŸerli milletvekilleri, hiç ÅŸüphesiz 2016 yÄ±lÄ± hain saldÄ±rÄ±lar ve suikastlara kurban gitmiÅŸtir. Yeryüzünün en aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k türleri 2016'da ölüm ve ÅŸiddet saçmÄ±ÅŸlardÄ±r. Türklük ve Türkiye düÅŸmanlarÄ± sivrilmiÅŸtir.Terör bir insanlÄ±k suçudur, bunda her merhamet sahibi insanÄ±mÄ±z hemfikirdir. KiralÄ±k katiller sürüsü 2016 yÄ±lÄ±nÄ± zindana çevirmiÅŸlerdir. Teröristler kimi zaman bombalarla, kimi zaman silahlarla masumlarÄ± ve güvenlik görevlilerimizi katletmiÅŸlerdir.

"HEDEF TÜRKÄ°YE'DÄ°R"

Hedef Türkiye'dir, milli birlik ve kardeÅŸliÄŸimizdir. DüÅŸman çevreler FETO'yu, IÅžÄ°D'i, PKK'yÄ± ve DHKP-C'yi infaz ve yÄ±kÄ±m için görevlendirmiÅŸlerdir. Terörün bataklÄ±ÄŸÄ±nÄ± kurutmak kadar bunlarÄ± destekleyen asÄ±l suçlularla hesaplaÅŸmak mecburi hal almÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°stenen, dayatÄ±lan, amaçlanan nelerdir?

"Ä°KÄ°NCÄ° BÄ°R ÅžANSIMIZ YOK"

VarÄ±lmasÄ± planlanan yer neresidir? Bu sorularÄ±n cevaplarÄ±nÄ± stratejik bir konsept ve milli bakÄ±ÅŸ çerçevesinde bulmak zorundayÄ±z. Meydan okumalarla, kÄ±nama açÄ±klamalarÄ±yla bu hainler geri adÄ±m atmÄ±yor, kÄ±namalar bir iÅŸe yaramÄ±yor. KlasikleÅŸmiÅŸ uygulamarla terör örgütleri durmuyor. BunlarÄ± imha etmek için ya bir yol bulmalÄ±yÄ±z, ya bir yol yapmalÄ±yÄ±z. Terörizmi yok etmek dÄ±ÅŸÄ±nda ikinci bir ÅŸansÄ±mÄ±z yokHepinizi ÅŸu kahredici terör bilançosunu incelemeye davet ediyorum. 20 Temmuz'dan bu yana aralarÄ±nda 600 askerimizin, 383 polis ve bekçimizin, 65 korucumuz dahil 1080 evladÄ±mÄ±z ÅŸehit olmuÅŸ, 663 kardeÅŸimiz hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir.YalnÄ±zca 2016 yÄ±lÄ±nda toplam ÅŸehit sayÄ±mÄ±z 839'dur. SorarÄ±m sizlere, bu tablo milli bir yÄ±kÄ±m deÄŸil mi? Terör bitiyor, analar aÄŸlamayacaktÄ± deÄŸil mi? DaÄŸlardan korkusuzca kardelenler toplanacaktÄ± deÄŸil mi? Böyle söylenmiyor muydu? Türkiye hangi ara bu tuzaÄŸa düÅŸtü, hangi söz ve bahanelerle izah edilecek?

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ NUMAN KURTULMUÅž'A YANIT

Ä°çimiz yanÄ±yor, öfkemiz kabarÄ±yor, yine de "Ya havle" diyoruz, metanetimizi muhafaza etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Nereye kadar? Cinayetler ne zaman son bulacak? Bir BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z tedbirli olsunlar ama korkmasÄ±nlar" diyor, hiçbir millet evladÄ± hiçbir zaman korkmayacak, hiçbir terör örgütü de korkutamayacak; ancak gerekli tedbirleri alacak olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z mÄ± yoksa bu devlet mi?AmacÄ±mÄ±z eleÅŸtiri olsaydÄ± yerden yere vuracak birçok konu çÄ±karÄ±rdÄ±k, yoÄŸun tartÄ±ÅŸma ve polemikler hiç kimseye bir ÅŸey kazandÄ±rmayacaktÄ±r. Terörizme karÅŸÄ± teÅŸkil eden ortak akÄ±l hasar alacaktÄ±r. Bizim buna hiç hevesimiz yoktur.

"YEDÄ° DÜVELE YENÄ°LMEDÄ°K"

Zehir yudumlasak da kÄ±zÄ±lcÄ±k ÅŸerbeti içtik diyeceÄŸiz. Ve de hep birlikte engel olmazsak altÄ±mÄ±zdan kayÄ±p giden bir vatan olduÄŸunu açÄ±k seçik görmeliyiz. Bombalar dil, din, köken ve yöre farkÄ± gözetmeksizin patlatÄ±lmaktadÄ±r. O halde karÅŸÄ±mÄ±zda yayÄ±lan husumet yangÄ±nÄ±nÄ± söndürmek ertelenemez bir ihtiyaçtÄ±r. Bunlar akÄ±lsÄ±zlÄ±ktÄ±r, buna sonuna kadar varÄ±z, hazÄ±rÄ±z. Yedi düvele yenilmedik, terörizme de boyun eÄŸmeyeceÄŸiz. Nice düÅŸmanlarÄ± maÄŸlup ettik, nicelerini tarihe gömdük. AynÄ±sÄ±nÄ± bir kez daha baÅŸarÄ±rÄ±z. Hain ve destekçileri kudursalar da, katliamlar da yapsalar bu büyük devletin sÄ±rtÄ±nÄ± yere getiremeyecekler. "Ä°stanbul'dan gelen katliam haberi hepimizi katÄ±ksÄ±z kedere boÄŸdu. Ortaköy'de yerleÅŸik bir gece kulübüne saldÄ±ran terörist 27'si yabancÄ± ülke vatandaÅŸÄ±, 11 Türk vatandaÅŸÄ± olmak üzere 39 insana kÄ±ymÄ±ÅŸtÄ±r. Katliamda 4'ü aÄŸÄ±r olmak üzere 65 kiÅŸi aÄŸÄ±r yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r.

"REÄ°NA KATLÄ°AMI SÖZÜN VE Ä°NSANLIÄžIN BÄ°TTÄ°ÄžÄ° NOKTADIR"

Reina katliamÄ± sözün ve insanlÄ±ÄŸÄ±n bittiÄŸi noktadÄ±r. Terörle mücadele halindeyken topraÄŸa düÅŸen tüm ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizde misafir bulunuyorken bir katilin silahÄ±ndan çÄ±kan kurÅŸunlarla hayatÄ±nÄ± kaybeden insanlara taziyelerimi iletiyorum.Reina saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± profesyonel bir katil, elini kolunu sallayarak gerçekleÅŸtirmiÅŸtir. KatliamÄ±n 7 dakika sürdüÄŸü, ardÄ±ndan caninin kÄ±yafetini deÄŸiÅŸtirip 13 dakika mutfakta saklandÄ±ÄŸÄ± iddia edilmektedir. YabancÄ± bir haber ajansÄ±nÄ±n verdiÄŸi bilgilere göre saldÄ±rÄ± IÅžÄ°D üstlenmiÅŸtir. Teröristin eÅŸkali belirlenmiÅŸ olsa da kendisi ele geçirilememiÅŸtir.

"IÅžÄ°D MAÅžADIR"

Bu saldÄ±rÄ±nÄ±n El Bab kuÅŸatmasÄ±yla baÄŸÄ± olduÄŸu kadar Türkiye-Rusya-Ä°ran ile hayata geçirilen ateÅŸkes sürecinin payÄ± vardÄ±r. IÅžÄ°D maÅŸadÄ±r, BatÄ±'nÄ±n cinayet aparatÄ±dÄ±r. Reina katliamÄ± aslÄ±nda 15 Temmuz FETÖ darbe kalkÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n artçÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±dÄ±r. Teröristler neredeyse, nerelerden üreyip saldÄ±rÄ±ya geçiyorlarsa oralarda imha etmek artÄ±k devletin tarihi icabÄ±dÄ±r. MHP sonuna kadar devletinin sÄ±nÄ±r içinde ve sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ±nda kahramanca mücadele veren TSK'nÄ±n hem destekçisi hem duacÄ±sÄ±dÄ±r.Halep baÅŸta olmak üzere kaosun derin izlerini taÅŸÄ±yan yerleÅŸim yerlerine acilen insani yardÄ±m ulaÅŸtÄ±rmak önemli önceliktir. Astana'da yapÄ±lmasÄ± belirlenen toplantÄ±nÄ±n ümit verici olduÄŸu açÄ±ktÄ±r.Buna hazÄ±rlÄ±klÄ± olmak zorunluluÄŸu vardÄ±r, geliÅŸmeler de buna iÅŸaret etmektedir. Ortaköy'de köye kadar gelen teröristin neye hizmet ettiÄŸi az çok belli olan yabancÄ± istihbarat örgütlerinden baÄŸÄ±msÄ±z olduklarÄ±nÄ± söylemek beyhude bir çabadÄ±r. Biz bunu görüyor ve taraflarÄ±na diyoruz ki "Ne yaparsanÄ±z yapÄ±n Türkiye küresel cellatlara taviz vermeyecektir"