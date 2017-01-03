MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli suikast ihbarlarÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, kendisi ve CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu iÃ§in gelen suikast ihbarlarÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, kendisi ve CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na suikast ihbarÄ± iddialarÄ±yla ilgili, "BasÄ±n yoluyla SayÄ±n Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na suikast ihbarlarÄ±nÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair bilgiler gelmiÅŸtir. Herkes inandÄ±ÄŸÄ± yolda kararlÄ± bir ÅŸekilde ilerleyecektir. Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun da aynÄ± ÅŸekilde yapacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Bizim arabalarÄ±mÄ±zda zÄ±rh yoktur. Böyle bir talebimiz de yoktur." dedi.

SUÄ°KAST Ä°DDÄ°ALARINI DOÄžRULADI

Bahçeli, kendisi ve KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na suikast ihbarÄ± iddiasÄ±yla ilgili ÅŸöyle konuÅŸtu:"BasÄ±n yoluyla SayÄ±n Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na suikast ihbarlarÄ±nÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair bilgiler gelmiÅŸtir. Herkes inandÄ±ÄŸÄ± yolda kararlÄ± bir ÅŸekilde ilerleyecektir. Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun da aynÄ± ÅŸekilde yapacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum.

"BÄ°ZÄ°M ARABALARIMIZDA ZIRH YOKTUR"

Bizim koruma sayÄ±mÄ±z ÅŸu an sabit. Yeni bir talepte de bulunmuyoruz. Bizim arabalarÄ±mÄ±zda zÄ±rh yoktur. Hükümetin liderlere bir zÄ±rhlÄ± araç vereceÄŸine dair bilgiler ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Ben ÅŸahsen bizim böyle bir talebimiz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bundan vazgeçmelerini kendilerine salÄ±k verdim. Liderler hep bir araya geliyorlar. SÄ±k sÄ±k gelmekle terör önlenmez. AlÄ±nan kararlarÄ± sonuna kadar takip etmekle terör önlenir."