BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Sosyal medyadan terÃ¶r propagandasÄ± yapmak suÃ§tur

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, sosyal medya Ã¼zerinden kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± hareketler, kin ve nefret sÃ¶ylemi ve terÃ¶r propagandasÄ± yapmanÄ±n suÃ§ olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Sosyal medya üzerinden yapÄ±lan kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± paylaÅŸÄ±mlar ülkemize zarar veriyor. Özellikle sosyal medya mecrasÄ±nÄ± kullanan kardeÅŸlerime önemli bir uyarÄ±m var. Sosyal medyasorumsuz medya deÄŸildir. BaÅŸÄ±nÄ±za bela olabilir. Nitekim olmaya da baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Kin ve nefret söylemi ve toplumdaki kargaÅŸayÄ± teÅŸvik etmek gibi faaliyetler hukuk devletinde suçtur" uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n satÄ±rbaÅŸlarÄ± ÅŸöyle:"KaranlÄ±ktan beslenen terör örgütleri, Türkiye'nin gün Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸmasÄ±ndan rahatsÄ±z oluyorlar. Ne yaparlarsa yapsÄ±nlar, yok olmaya mahkumlar. 2017 Türkiye'nin terörle mücadelede mutlak bir hakimiyet saÄŸlayacak yÄ±l olacaktÄ±r. Millet olma vasfÄ±mÄ±zÄ± kimse zedeleyemez. 1000 yÄ±llÄ±k kardeÅŸlik, dayanÄ±ÅŸma ruhumuzu hiçbir alçak giriÅŸim bozamaz.

"BÜTÜN HAYAT TARZLARI DEVLET GÜVENCESÄ°NDEDÄ°R"

Masum ve savunmasÄ±z sivil insanlarÄ± mutlu ve güzel anlarÄ±nda katleden alçaklarÄ±n amacÄ± ülkemize korku sarmak, ülkemize zarar vermek. FarklÄ± yaÅŸam tarzÄ±, inançlar üzerinden ayrÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bekliyorlarsa yanÄ±lÄ±yorlar. Türkiye bir hukuk devletidir, hayat tarzlar, inançlar, düÅŸünceler devletin güvencesindedir. Her türlü ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, kin ve nefret söylemini reddediyoruz. Bir insanÄ± öldüren bütün insanlÄ±ÄŸÄ± öldürmüÅŸ gibidir. Bizler çoÄŸulcu, demokratik hukuk düzenimizi özenle muhafaza edeceÄŸiz.

Bu alçak saldÄ±rÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda millet olarak birbirimize daha fazla kenetleneceÄŸiz. UluslararasÄ± toplumdan tek bir beklentimiz var, terör iÅŸinde ikircikli davranÄ±ÅŸlarÄ± bir tarafa bÄ±rakalÄ±m, hakkaniyetli olalÄ±m.Yurtiçinde ve yurtdÄ±ÅŸÄ±nda terör örgütleriyle mücadelemiz sürüyor. KarÅŸÄ±mÄ±zda aynÄ± merkezden yürütülen farklÄ± örgütler var. Türkiye sadece bir terör örgütüyle mücadele etmiyor. Türkiye 40 yÄ±ldÄ±r PKK terör örgütüyle mücadele ederken, bugün DEAÅž, FETÖ, DHKP-C gibi örgütlerle aynÄ± anda mücadele ediyor. DünyanÄ±n hiçbir ülkesinde bu kadar terör örgütüyle mücadele eden baÅŸka bir ülke yok. Bunun sebebi emperyal hayallerin ülkemizin civarÄ±ndaki hesaplarÄ±dÄ±r. Suriye'de, Irak'ta son 5-6 yÄ±l içerisinde yaÅŸanan istikararsÄ±zlÄ±k, otorite boÅŸluÄŸu, terör örgütleri için mükemmel ortam oluÅŸturmuÅŸtur. En büyük zararÄ± gören Türkiye olmuÅŸtur. Terörle mücadeleyi yaparken sadece yurtiçinde bu mücadeleyi yapmamÄ±z mümkün deÄŸil. Hatay'da, Kilis'te masum insanlar ölürken 'Niye mücadele etmiyorsunuz' diyenler, terör örgütlerini inlerinde yok ederken 'Orada ne iÅŸiniz var' diyorlar. Türkiye terörü kendi topraklarÄ±nda deÄŸil, nerede insanlarÄ±mÄ±za zarar veriyorsa orada yok etme kudretine sahiptir, FÄ±rat KalkanÄ± ile de bunu gerçekleÅŸtirmektedir.

"TOPLUMSAL BARIÅžIMIZI BOZMAYA ÇALIÅžIYORLAR"

Ä°stanbul'da gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ±, seçilen mekan ve zaman dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda ne amaçlandÄ±ÄŸÄ± açÄ±ktÄ±r. KÄ±ÅŸkÄ±rtmaya yönelik bir süreç baÅŸlatÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Biliyoruz ki bu kirli tuzaklar toplumun saÄŸduyusunu hedef alÄ±yor. Caniler ve onlarÄ± azmettirenler toplumsal barÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± bozmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Onlar biliyor ki Ortaköy'de cami, kilise, havra hep yan yanaydÄ±. Biz birarada yaÅŸamayÄ± bin yÄ±llardÄ±r tecrübe ediyoruz. 7'den 70'e uyanÄ±k olma mecburiyetindeyiz.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Sosyal medya üzerinden yapÄ±lan kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ± paylaÅŸÄ±mlar ülkemize zarar veriyor. Özellikle sosyal medya mecrasÄ±nÄ± kullanan kardeÅŸlerime önemli bir uyarÄ±m var. Sosyal medya sorumsuz medya deÄŸildir. BaÅŸÄ±nÄ±za bela olabilir. Hiç kimsenin bir baÅŸkasÄ±nÄ±n kin ve nefret duygularÄ±yla bilenmesine, motive edilmesine karÅŸÄ± yapÄ±lan faaliyetin kabul edilebilir bir yanÄ± yoktur ve suçtur. Nitekim, bu türde paylaÅŸÄ±mlar yapanlar hakkÄ±nda gerekli hukuki iÅŸlemler baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."

BAÅžIMIZA GELEN, PÄ°ÅžMÄ°Åž TAVUÄžUN BAÅžINA GELMEDÄ°

2016 yÄ±lÄ±nda zor günler yaÅŸandÄ±. BaÅŸÄ±mÄ±za gelen piÅŸmiÅŸ tavuÄŸun baÅŸÄ±na gelmedi.Dünya genelinde yaÅŸanan terör olaylarÄ± ve ekonomik kriz yanÄ± sÄ±ra, ülkemizde yÄ±lÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±ndan baÅŸlayan birçok olayÄ± kÄ±sa sürede yaÅŸadÄ±k. Bunlardan en önemlisi 15 Temmuz darbe giriÅŸimidir. Alçak, sinsi terör örgütü 17-25 AralÄ±k'ta emeline ulaÅŸamayÄ±nca son çareyi hainlik yapmakta gördü. AK Parti iktidarÄ± ilk günden bugüne kadar bir yandan millete hizmet ederken, diÄŸer yandan vesayet odaklarÄ±na karÅŸÄ± amansÄ±z mücadelesini vererek bugüne geldi. Biz 3 sefer açÄ±k darbe giriÅŸimine maruz kaldÄ±k. Her seferinde de millete güvendik, demokrasiye ve hukuk devletine güvendik, bütün darbecileri hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±k.

VERDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z SÖZLERÄ° YERÄ°NE GETÄ°RDÄ°K

Türkiye'nin özlem duyduÄŸu her alanda insanlarÄ±mÄ±zÄ±n yüzünü güldürecek hizmetleri de yaptÄ±k. Hem vesayetle mücadele ettik, hem milletimize verdiÄŸimiz sözleri yerine getirdik. 2016'da dünya ekonomik krizle boÄŸuÅŸtuÄŸu halde, Türkiye en büyük projeleri hayata geçirdi. Ne yaparlarsa yapsÄ±nlar hizmet kervanÄ± yürümeye devam edecek, terörle mücadelemiz sürecek. Bu terörün tÄ±rmandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n arkasÄ±ndaki sebep, Türkiye'nin teröre karÅŸÄ± gösterdiÄŸi mücadeleye karÅŸÄ±, terör örgütlerinin arkasÄ±ndaki güçlerin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±.

IRAK'LA Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°MÄ°ZÄ° DÜZELTMEK Ä°ÇÄ°N SÜREÇ BAÅžLADI

DostluklarÄ± artÄ±racaÄŸÄ±z, düÅŸmanlÄ±klarÄ± azaltacaÄŸÄ±z. Irak'ta, otorite olmazsa, Suriye'de otorite olmazsa biz güvende olamayÄ±z. O yüzden iÅŸe iliÅŸkilerimizi düzeltmekle baÅŸladÄ±k. Rusya ile iliÅŸkilerimizi normalleÅŸtirdik, Ä°srail ile iliÅŸkilerimizi bir noktaya getirdik. Rusya ile birlikte Suriye'de ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ±nÄ± baÅŸardÄ±k. Bununla da kalmadÄ±k BM tarafÄ±ndan kabulünü de saÄŸladÄ±k. Bütün ülkelerin Suriye'de kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸa adÄ±m atmalarÄ± için önemli bir zemin oluÅŸturduk. Halep'teki katliama müdahale eden ülke de Türkiye oldu. Türkiye kendine yakÄ±ÅŸanÄ± yaptÄ±, bu millet kendine yakÄ±ÅŸanÄ± yaptÄ±. Bunlar az ÅŸeyler deÄŸil, ama bu yöndeki çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Irak'la iliÅŸkilerimizi düzeltmek için bir süreç baÅŸladÄ±. KomÅŸu ülkelerle barÄ±ÅŸ içinde, kardeÅŸlik içinde yaÅŸamak önemlidir, olmazsa olmazdÄ±r. Her türlü gayreti göstermeye devam edeceÄŸiz.

KOBÄ°LERE YÜZDE 10'UN ALTINDA FAÄ°ZLÄ° KREDÄ° VERECEÄžÄ°Z

2 AralÄ±k'ta KOBÄ°'lerimizin yaÅŸanan kur dalgalanmasÄ±na karÅŸÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±yÄ± gidermek için bir kredi programÄ± baÅŸlattÄ±k. Nakit sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± çeken, döndüremeyen KOBÄ°'lerimize kredi vereceÄŸiz. DüÅŸük faizli kredi vereceÄŸiz. BorçlarÄ±nÄ± yeniden yapÄ±landÄ±rmalarÄ± için. Faiz yüzde 10'un altÄ±nda olacak. KOBÄ°'lere Halk BankasÄ± marifetiyle verdiÄŸimiz düÅŸük faizli kredi bunun dÄ±ÅŸÄ±nda. Hazine'ye 25 milyar lira kaynak aktararak yapacaÄŸÄ±z. Bunu yaparken asla ilave borçlanma yapmayacaÄŸÄ±z, asla mali disiplinden de vazgeçmeyeceÄŸiz. Bütçedeki bazÄ± fasÄ±llar arasÄ±nda aktarma yapmak suretiyle ve yeniden yapÄ±landÄ±rma sonucu 115 milyar liralÄ±k oluÅŸan kaynaktan bir kÄ±smÄ±nÄ± buraya ayÄ±rmak suretiyle böyle bir imkanÄ± harekete geçirmiÅŸ oluyoruz.

ASGARÄ° ÜCRET DÜÅžERSE FARKINI BÄ°Z KARÅžILAYACAÄžIZ

Ä°lk üç ay prim ödemelerini almayacaÄŸÄ±z. YÄ±lÄ±n son üç ayÄ±na kadar erteliyoruz. Böylece kaynaklar ellerinde kalacak ve öncelikli alanlarda kalacak. Sicil affÄ± yüce merkezde bu hafta görüÅŸülecek. Asgari ücret yüzde 10'a yakÄ±n bir miktar da arttÄ±. Her yÄ±l asgari ücret yÄ±lda iki sefer artardÄ±. ArtÄ±k Ocak 1'den 31 AralÄ±k'a kadar asgari ücret hep aynÄ± olacak. Vergi dilimi arttÄ±, asgari ücret düÅŸtü meselesi yok, düÅŸerse farkÄ±nÄ± biz karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z. Ä°ÅŸverenlerimizin de artan asgari ücretten dolayÄ± ilave yüklerini de kaldÄ±racaÄŸÄ±z. Bütün bunlarÄ± üst üste koyduÄŸmuz zaman 10 milyar liralÄ±k ilave bir kaynaÄŸÄ±n hem iÅŸçiye hem emekliye hem iÅŸverene aktarÄ±lmasÄ± demek.

AHÄ°LÄ°K FONU Ä°ÅžÄ° ESNAFA YARDIM EDECEK

Bugün asgari ücreti düÅŸük bulabilenler olabilir. Ä°mkanlarÄ±mÄ±z arttÄ±kça bunu da yapmaktan geri durmayÄ±z. Önemli olan kÄ±sÄ±tlÄ± imkanlarla sÄ±nÄ±rsÄ±z ihtiyaçlarÄ± öncelikleri gözeterek karÅŸÄ±layabilmektir. Esnaf ve Ahilik Fonu'nu kurmaya karar verdik. Aynen iÅŸsizlik fonunda olduÄŸu gibi bir fon oluÅŸturulacak. Esnaf Ahilik Fonu, iÅŸyeri kapanan, zora giren ve iÅŸsiz kalan esnaflarÄ±mÄ±za nefes aldÄ±racak, onlara bir imkan saÄŸlayacak. Esnaf bir pay koyacak. Devlet de pay koyacak. Bu paralar biriktirilecek daha sonra iÅŸleri yolunda gitmeyen esnaf ondan yararlanacaktÄ±r. Bunu yaparken Esnaf Federasyonu ve konfederasyonuyla beraber çalÄ±ÅŸtÄ±k. En kÄ±sa zamanda Meclis'e götürüp düzenlemeyi yapacaÄŸÄ±z.

ARKA ARKAYA DEV PROJELER

Avrupa'nÄ±n üçüncü büyük HÄ±zlÄ± Tren'i sessiz sedasÄ±z yaptÄ±k. En kÄ±sa zamanda Mersin'e gidip vatandaÅŸlarÄ±mla görüÅŸeceÄŸim. Kayseri'de 1 milyar deÄŸerinde 104 eserin toplu açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±k. 5 AralÄ±k'ta Göktürk2 yerli uydumuzu uzaya fÄ±rlattÄ±k. 7 AralÄ±k'ta Rusya'ya bir ziyaret gerçekleÅŸtirdik. Bu gezinin amacÄ± ticaret hacmimizi yukarÄ±ya çÄ±karmaktÄ±.AralÄ±k'Ä±n ilk yarÄ±sÄ±nda toplam maliyeti 600 milyonu aÅŸan Filyos LimanÄ±'nÄ±n temelini attÄ±k. KahramanmaraÅŸ'ta 680 milyon deÄŸerinde hizmetlerin toplu açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±k. Trabzon'da ülkemizin deniz üzerine inÅŸa edilen ilk stadÄ±nÄ± ve dünyanÄ±n beÅŸinci akÄ±llÄ± çatÄ±sÄ±na sahip olan stadyumu hizmete aldÄ±k. AynÄ± gün Türkiye-Katar arasÄ±nda 17 anlaÅŸma imzaladÄ±k. 20 AralÄ±k'ta ise dünyanÄ±n 4 ödül kazanmÄ±ÅŸ Avrasya Tüneli'nin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdik. AK Parti iktidarÄ±ndan önce BoÄŸaz'da iki tane köprü vardÄ±r. Yetmez dedik, bir köprüyü yaptÄ±k, Marmaray ve Avrasya'yÄ± yaptÄ±k. Bunlar küçük iÅŸler deÄŸil.

"ABD'NÄ°N BÄ°R HALT ETTÄ°ÄžÄ° YOK"

Suriye ile 211 KM'lik sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±z var. YaÅŸanan iç savaÅŸ nedeniyle ülkemizi çok rahatsÄ±z eden bir durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. 3 milyon mülteci kardeÅŸimiz var. Bugün FÄ±rat KalkanÄ±Ä±'nÄ±n 133. günündeyiz. Bugüne kadar 1270 DAEÅž mensubu etkisiz hale getirildi. Yakalananlarla sayÄ± 1561 kiÅŸi oldu. Dünya DAEÅž diyor, yaptÄ±klarÄ± bir ÅŸey yok. Bu konuda Amerika'nÄ±n da bir halt ettiÄŸi yok. Laftan baÅŸka bir iÅŸ yapmÄ±yorlar. YaptÄ±klarÄ± var; YPG ve PYD'ye silah veriyorlar. Biz burada yeni yönetimi sorumlu tutmuyoruz. Bu Obama yönetiminin marifeti. MafyayÄ± kullanarak mafyayÄ± alt etmek gibi bir ÅŸey. Böyle bir devlet anlayÄ±ÅŸÄ± olabilir mi?