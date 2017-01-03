TÃ¼rkiye ve KKTC KÄ±brÄ±s sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde tam bir iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) BaÅŸbakanÄ± HÃ¼seyin Ã–zgÃ¼rgÃ¼n TÃ¼rkiye ve KKTC'nin KÄ±brÄ±s sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde bir iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti (KKTC) BaÅŸbakanÄ± Hüseyin Özgürgün, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± Ankara'da ziyaretinin ardÄ±ndan KÄ±brÄ±s'ta çözüm arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±, müzakere sürecinde gelinen son noktayÄ± ve ikili iliÅŸkileri AA muhabirine deÄŸerlendirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'la gündemi uzun ve kapsamlÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerlendirdiklerini belirten Özgürgün, "Çok olumlu izlenimlerim var. Tamamen görüÅŸ birliÄŸi içinde olduÄŸumuzu gördüm, gerek KÄ±brÄ±s konusunda gerekse KKTC ve Türkiye arasÄ±ndaki mali ve ekonomik politikalar, yatÄ±rÄ±mlar ve iç meselelerle ilgili olarak. Tam bir iÅŸbirliÄŸi içerisinde görüÅŸ birliÄŸi içerisinde hareket edeceÄŸimiz bir dönem var." diye konuÅŸtu.

"KÄ±brÄ±s Türk tarafÄ±nÄ±n da mutlaka bir 'B planÄ±' vardÄ±r"

Özgürgün, KÄ±brÄ±s müzakerelerine iliÅŸkin Cenevre'de 9-12 Ocak tarihlerinde hem taraflar arasÄ±nda ikili görüÅŸmelerin, hem de Türk ve Rum taraflarÄ±n yanÄ± sÄ±ra garantörler Türkiye, Yunanistan ve Ä°ngiltere'nin katÄ±lacaÄŸÄ± beÅŸli toplantÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Mevcut duruma raÄŸmen KÄ±brÄ±s konusunda çözüm noktasÄ±na gelmeyi arzu ettiÄŸini belirten Özgürgün, "Åžunu ortaya koymak lazÄ±m. Rum tarafÄ± yÄ±llardÄ±r oyalÄ±yor. Bu oyalama nereye kadar gidecek? EÄŸer bu görüÅŸmelerde bir sonuç çÄ±kmazsa KÄ±brÄ±s Türk tarafÄ±nÄ±n da ana vatan Türkiye'nin de mutlaka söyleyeceÄŸi söz vardÄ±r, bir 'B planÄ±' mutlaka vardÄ±r." dedi.

"KÄ±brÄ±s Türkiye için hem milli dava, hem stratejik mesele"

Özgürgün, Türkiye'nin KKTC'ye her zaman özel anlam atfettiÄŸini söyledi.

Özgürgün, hem son zamanlarda düzenlenen terör eylemleri hem de Suriye, Irak, Lübnan, Filistin ve Ä°srail'e dair geliÅŸmeler göz önünde bulundurulduÄŸunda KÄ±brÄ±s'Ä±n Türkiye için stratejik olarak da önemli olduÄŸunu belirterek, "KÄ±brÄ±s konusu dendiÄŸi zaman Türkiye için hem bir milli davadÄ±r, hem bir stratejik meseledir. Hem de DoÄŸu Akdeniz'deki dengeler anlamÄ±nda bir üstür KÄ±brÄ±s." diye konuÅŸtu.

KÄ±brÄ±s Rum tarafÄ±nÄ±n bugüne kadar adanÄ±n Yunanistan'a baÄŸlanmasÄ± için mücadele ettiÄŸini söyleyen Özgürgün, "KÄ±brÄ±s Rum tarafÄ±nÄ±n öyle ayrÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z bir devlet olacaÄŸÄ±m diye bir derdi yok. Böyle bir söylemi yok. Tek derdi var, Yunanistan'la birleÅŸmek. Yunanistan her ne kadar ÅŸu anda ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±da olsa da, aslÄ±nda baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman yayÄ±lmacÄ± anlayÄ±ÅŸÄ±ndan vazgeçmiÅŸ deÄŸil. Duraksamaya girdi ekonomik krizden dolayÄ± ama, düzeldiÄŸi anda yeniden ortaya çÄ±kacaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

"Türkiye'nin KKTC'deki etkin ve fiili varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir santimine dahi dokundurmayÄ±z"

Müzakere sürecinde garantiler konusunu ve Türk SilahlÄ± Kuvvetlerinin KKTC'deki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirenin Yunanistan ve KÄ±brÄ±s Rum tarafÄ± olduÄŸunu belirten Özgürgün, "Türkiye'nin adadaki varlÄ±ÄŸÄ±na ve askeri anlamda bulunuÅŸuna hep baÅŸÄ±ndan beri 'Türk askeri gitsin' diyorlar. Peki sorduÄŸumuz zaman, 'Ä°ngiliz askeri de gitsin mi?' ona cevap yok. YalnÄ±z Türk askerinin gitmesiyle KÄ±brÄ±s'ta sorun çözülmez. Daha da büyür." dedi.

Özgürgün, "KÄ±brÄ±s Türk halkÄ±nÄ±n ve KKTC hükümetinin net olarak ortaya koyduÄŸu bir ÅŸey var: Ana vatan Türkiye'nin etkin ve fiili, ki o da TSK'nÄ±n oradaki askeri varlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r, bundan asla vazgeçmemiz mümkün deÄŸil. Bunu pazarlÄ±k konusu dahi etmeyiz, bir santimine dahi dokundurmayÄ±z. Burada da Türkiye ile tam bir görüÅŸ birliÄŸimiz var." diye konuÅŸtu.