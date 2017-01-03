Suikast ihbarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CHP liderine zÄ±rhlÄ± araÃ§ tahsis edildi

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na yÃ¶nelik suikast iddialarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na zÄ±rhlÄ± araÃ§ tahsis edildi

Cumhuriyet Gazetesi'nden Erdem Gül'ün haberine göre, baÅŸta ana muhalefet lideri olarak KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve muhalefet partilerinin liderlerini hedef alacak suikast ihbarlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ± iletildi. Çok gizli tutulan uyarÄ±nÄ±n bizzat BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’dan geldiÄŸi ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de aynÄ± yönde bilgilendirilmiÅŸ olabileceÄŸi belirtildi. MHP lideri Devlet Bahçeli bugün 'suikast ihbarÄ±' iddiasÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±.

KILIÇDAROÄžLU'NA ZIRHLI ARAÇ

Suikast ihbarlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan da CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na zÄ±rhlÄ± araç tahsis edildi. BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan gönderilen araç SöÄŸütözü'ndeki CHP Genel Merkezi'ne ulaÅŸtÄ±. Mercedes marka zÄ±rhlÄ± aracÄ±n 4,5 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu belirtilirken, aracÄ±n daha önce BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Bu arada, Almanya'dan kiralanan aracÄ±n bir süre önce BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AracÄ±n ruhsat ve plaka iÅŸlemlerinin sürdüÄŸü, bunlarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan da KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun talimat vermesiyle hizmete gireceÄŸi bildirildi.

KORUMA SAYISI AYNI

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, partisinin bugünkü grup toplantÄ±sÄ±na daha önce kullandÄ±ÄŸÄ± kendi aracÄ±yla geldi.Siyasilere yönelik suikast iddialarÄ± ve yaÅŸanan geliÅŸmeler nedeniyle KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun geçtiÄŸimiz aylarda 13 olan koruma sayÄ±sÄ± 21'e çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun koruma sayÄ±sÄ±nda ise bir deÄŸiÅŸikliÄŸe gidilmedi.

BAHÇELÄ° SUÄ°KAST Ä°HBARI Ä°DDÄ°ASINI DOÄžRULADI

Bugün partisinin grup toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Bahçeli, kendisi ve KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na suikast ihbarÄ± iddiasÄ±yla ilgili ÅŸöyle konuÅŸtu: BasÄ±n yoluyla SayÄ±n Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’na suikast ihbarlarÄ±nÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair bilgiler gelmiÅŸtir. Herkes inandÄ±ÄŸÄ± yolda kararlÄ± bir ÅŸekilde ilerleyecektir. Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun da aynÄ± ÅŸekilde yapacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Bizim koruma sayÄ±mÄ±z ÅŸu an sabit. Yeni bir talepte de bulunmuyoruz. Bizim arabalarÄ±mÄ±zda zÄ±rh yoktur. Hükümetin liderlere bir zÄ±rhlÄ± araç vereceÄŸine dair bilgiler ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Ben ÅŸahsen bizim böyle bir talebimiz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bundan vazgeçmelerini kendilerine salÄ±k verdim. Liderler hep bir araya geliyorlar. SÄ±k sÄ±k gelmekle terör önlenmez. AlÄ±nan kararlarÄ± sonuna kadar takip etmekle terör önlenir.