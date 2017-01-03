HDP'li vekil Ziya Pir gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

HakkÄ±nda zorla getirilme kararÄ± bulunan HDP DiyarbakÄ±r milletvekili Ziya Pir gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca tebligat yapÄ±lmasÄ±na raÄŸmen ifade vermeye gitmeyen, hakkÄ±nda "zorla getirme" kararÄ± bulunan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ziya Pir gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin Anayasa'da deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±nÄ± öngören kanunun Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girmesinin ardÄ±ndan milletvekillerinin dosyalarÄ±ndaki inceleme sürüyor.

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, hakkÄ±nda "kamu görevlisine görevinden dolayÄ± hakaret" suçundan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan Pir, bir duruÅŸmayÄ± izlemek için adliye binasÄ±na geldi. Pir, burada polis ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ziya Pir'in adresine ifade vermesi için tebligat gönderilmiÅŸ, tebligata raÄŸmen savcÄ±lÄ±ÄŸa ifade vermeye gelmeyen Pir hakkÄ±nda "zorla getirme" kararÄ± çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Kaynak: Hürriyet