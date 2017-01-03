Ana Sayfa | SÄ°YASET 03/01/2017 17:02

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na zÄ±rhlÄ± araÃ§ tahsis edildi


Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na artan suikast ihbarlarÄ± sonrasÄ±, zÄ±rhlÄ± araÃ§ tahsis edildi.

Sabah saatlerinde BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, artan ihbarlar sonrasÄ± Cumhuriyet Halk Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nu telefonla arayarak suikast uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

BAÅžBAKAN YILDIRIM UYARMIÅžTI

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na suikast ihbarlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± yönünde bilgi verdiÄŸi ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na ihbarlar sonrasÄ± zÄ±rhlÄ± araç verildi.

"ZIRHLI ARAÇ DÜN TESLÄ°M ALINDI"

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tekin Bingöl, Mecliste gazetecilerin, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na yönelik suikast iddialarÄ±na iliÅŸkin sorularÄ± üzerine, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nu arayarak zÄ±rhlÄ± araç önerisinde bulunduÄŸunu ve aracÄ±n teslim alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na tahsis edilen zÄ±rhlÄ± aracÄ±n dün teslim alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ilgililerin aracÄ±n donanÄ±mlarÄ± hakkÄ±nda bilgilendirdiÄŸini ifade eden Bingöl, aracÄ±n birkaç gün içinde KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun kullanÄ±mÄ±na sunulacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.Tekin Bingöl, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun koruma sayÄ±sÄ±nÄ±n daha önce artÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, son zamanlarda koruma sayÄ±sÄ±nda bir artÄ±ÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

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CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na yÃ¶nelik suikast iddialarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na zÄ±rhlÄ± araÃ§ tahsis edildi

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TÃ¼rkiye ve KKTC KÄ±brÄ±s sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde tam bir iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) BaÅŸbakanÄ± HÃ¼seyin Ã–zgÃ¼rgÃ¼n TÃ¼rkiye ve KKTC'nin KÄ±brÄ±s sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde bir iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde olduklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±