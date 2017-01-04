Ana Sayfa | SÄ°YASET 04/01/2017 07:38

MHP'li Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶netici baÅŸkanlÄ±k sistemi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ nedeniyle istifa etti

Atila Kaya

MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°stanbul Milletvekili Atila Kaya partili cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifine hayÄ±r cevabÄ±nÄ± verecek olmasÄ± nedeniyle partideki gÃ¶revinden istifa etti

MHP'de muhalif kanadÄ± destekleyen bir yayÄ±n çizgisi bulunan ülkücü görüÅŸteki YeniçaÄŸ gazetesinde yer alan haber ÅŸöyle:Devlet Bahçeli'nin Meclis'te ve referandumda evet oyu vereceÄŸini açÄ±klamasÄ± MHP'de deprem etkisi yarattÄ±. Bahçeli'ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen MHP Ä°stanbul Milletvekili Atila Kaya, genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan istifa ederek, BaÅŸkanlÄ±k sistemine hayÄ±r oyu vereceÄŸi iddia edildi. Kaya'nÄ±n bu kararÄ± sonrasÄ±nda MHP'de baÅŸkanlÄ±ÄŸa hayÄ±r diyen vekil sayÄ±sÄ± 7'ye yükseldi.

BAÅžKA Ä°DDÄ°ALAR DA VAR

Atila Kaya'nÄ±n Meclis'teki odasÄ±nÄ± da boÅŸalttÄ±ÄŸÄ± iddia edilirken ÅŸu an cep telefonuna ulaÅŸÄ±lamÄ±yor.  Kaya'nÄ±n 'istifa dilekçesini' Genel Merkez'e ilettiÄŸi de gelen iddialar arasÄ±nda.

BAHÇELÄ° 'EVET DÄ°YECEÄžÄ°M' DÄ°YE AÇIKLAMA YAPMIÅžTI

MHP lideri Devlet Bahçeli bugün Meclis'te yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Anayasa Komisyonunda kabul edilen, Genel Kurula geldiÄŸinde de oralardaki deÄŸerlendirmelerde katkÄ± saÄŸlayacak bir tek evet oyum vardÄ±r. Onu da vereceÄŸim. VerdiÄŸim evet oyunu da referandumda aynen tekrarlayacaÄŸÄ±m” demiÅŸti.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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