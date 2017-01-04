Obama CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± Reina iÃ§in aradÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± arayarak yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili taziyelerini iletti

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, ErdoÄŸan ile Obama arasÄ±nda telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸtirildi. GörüÅŸmede, ABD BaÅŸkanÄ± Obama, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul Ortaköy'de ve 17 AralÄ±k'ta Kayseri'de gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±larÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± kaybedenler için CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a taziyelerini iletti, yaralÄ±lar için acil ÅŸifa diledi. Ä°ki lider, görüÅŸmede, terörle mücadele konusunda Türkiye ve ABD'nin birlikte çalÄ±ÅŸmayÄ± sürdüreceklerini vurguladÄ±. ABD BaÅŸkanÄ± Obama, Suriye'de ateÅŸkesin ülke genelini kapmasÄ±nÄ± ve rejim ile muhalifler arasÄ±nda siyasi müzakerelerin baÅŸlamasÄ±nÄ± saÄŸlama amacÄ±yla Türkiye'nin bölgedeki aktörlerle sarf ettiÄŸi çabalarÄ± takdirle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

TERÖRLE MÜCADELEDE YAKIN Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ°

Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAÅž'a karÅŸÄ± mücadelede kaydedilen son geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmede, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Obama, bu konuda Türkiye ve ABD'nin sürekli yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi halinde çalÄ±ÅŸmaya devam etmeleri gerektiÄŸi hususunda mutabÄ±k kaldÄ±. KÄ±brÄ±s meselesine de deÄŸinilen görüÅŸmede, iki lider, halihazÄ±rdaki müzakere sürecinin, iki kesimli ve iki toplumlu bir çözümle adada birliÄŸin saÄŸlanmasÄ±yla neticelenmesi temennisinde bulundu.