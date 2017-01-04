Ana Sayfa | SÄ°YASET 04/01/2017 07:53

Obama CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± Reina iÃ§in aradÄ±

cumhurbaÅŸkanÄ± erdoÄŸan ve obama

ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± arayarak yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili taziyelerini iletti

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, ErdoÄŸan ile Obama arasÄ±nda telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸtirildi. GörüÅŸmede, ABD BaÅŸkanÄ± Obama, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Ä°stanbul Ortaköy'de ve 17 AralÄ±k'ta Kayseri'de gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±larÄ±nda hayatlarÄ±nÄ± kaybedenler için CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a taziyelerini iletti, yaralÄ±lar için acil ÅŸifa diledi. Ä°ki lider, görüÅŸmede, terörle mücadele konusunda Türkiye ve ABD'nin birlikte çalÄ±ÅŸmayÄ± sürdüreceklerini vurguladÄ±. ABD BaÅŸkanÄ± Obama, Suriye'de ateÅŸkesin ülke genelini kapmasÄ±nÄ± ve rejim ile muhalifler arasÄ±nda siyasi müzakerelerin baÅŸlamasÄ±nÄ± saÄŸlama amacÄ±yla Türkiye'nin bölgedeki aktörlerle sarf ettiÄŸi çabalarÄ± takdirle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

TERÖRLE MÜCADELEDE YAKIN Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ° 

Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAÅž'a karÅŸÄ± mücadelede kaydedilen son geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmede, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Obama, bu konuda Türkiye ve ABD'nin sürekli yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi halinde çalÄ±ÅŸmaya devam etmeleri gerektiÄŸi hususunda mutabÄ±k kaldÄ±. KÄ±brÄ±s meselesine de deÄŸinilen görüÅŸmede, iki lider, halihazÄ±rdaki müzakere sürecinin, iki kesimli ve iki toplumlu bir çözümle adada birliÄŸin saÄŸlanmasÄ±yla neticelenmesi temennisinde bulundu. 

 
Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

mevlÃ¼t Ã§avuÅŸoÄŸlu

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±ndan Reina saldÄ±rganÄ± hakkÄ±nda flaÅŸ aÃ§Ä±klama

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Reina'da 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rganÄ±n kimliÄŸinin belli olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP lideri Reina'daki saldÄ±rÄ±yla ilgili hÃ¼kÃ¼meti eleÅŸtirdi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°stanbul OrtakÃ¶yâ€™de yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Atila Kaya

MHP'li Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶netici baÅŸkanlÄ±k sistemi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ nedeniyle istifa etti

MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ä°stanbul Milletvekili Atila Kaya partili cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifine hayÄ±r cevabÄ±nÄ± verecek olmasÄ± nedeniyle partideki gÃ¶revinden istifa etti