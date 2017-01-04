CHP lideri Reina'daki saldÄ±rÄ±yla ilgili hÃ¼kÃ¼meti eleÅŸtirdi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°stanbul OrtakÃ¶yâ€™de yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu dün partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Reina'daki saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu.

2016’YI ARATMASIN

“2016’da çok büyük acÄ±lar yaÅŸadÄ±k. Yüzlerce askerimiz, polisimiz, vatandaÅŸÄ±mÄ±z, korucumuz ÅŸehit oldu. En büyük endiÅŸem 2017’nin 2016’yÄ± aratmasÄ±dÄ±r. Ülkeyi yöneten SayÄ±n BaÅŸbakan, ‘Buna benzer terör eylemleri olacaktÄ±r’ diyor. ‘ÖnleyeceÄŸiz’ demiyor, ‘OlacaktÄ±r’ diyor. Ülkeyi umutsuzluÄŸa sürüklemek için bundan daha farklÄ± bir cümle kullanamazsÄ±nÄ±z.

Ä°DEOLOJÄ°K AKRABALIK

80 milyonun ÅŸunu kabul etmesi lazÄ±m; BaÅŸbakan var, Bakanlar da var, CumhurbaÅŸkanÄ± da var ama Türkiye yönetilmiyor. Åžu anda çöken bir devlet gerçeÄŸiyle, teröre teslim olan bir iktidarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Birilerinin sÄ±rtÄ±nÄ± sÄ±vazlarsanÄ±z terörü yaÅŸatÄ±rsÄ±nÄ±z. DünyanÄ±n dört bir tarafÄ±ndan militanlar Türkiye üzerinden Suriye ve Irak’a geçtiler, 12 AÄŸustos 2012’de IÅžÄ°D komutanÄ± söylüyor bunu. Bunlar gelirken bu ülkenin hükümeti kimdi? Bir terör örgütüyle ideolojik akrabalÄ±k kurarsanÄ±z bunlar baÅŸÄ±nÄ±za gelir. TIR’larla silah gönderdiler. Åžimdi o silahlarÄ±n tamamÄ± Türkiye’ye döndü. IÅžÄ°D’i beslediniz, 70 ilden IÅžÄ°D’e militan katÄ±ldÄ±. Böyle bir iklim yaratÄ±lÄ±yorsa nasÄ±l mücadele edeceksiniz? Bir Allah’Ä±n kulu çÄ±kÄ±p da ‘Bu iÅŸin sorumlusu benim’ niye demiyor? ‘Efendim bir üst akÄ±l bunlarÄ± yapÄ±yor,’ Bunlar hiçbir ÅŸey yapmÄ±yorlar, her ÅŸeyi üst akÄ±l yapÄ±yor. Sen hükümet deÄŸil misin, hükmedeceksin. YapamÄ±yorsan da istifa edeceksin. ‘Ben beceremiyorum, yönetemiyorum, terörü önleyemiyorum’ diyeceksin. Bunu dersen ben sana saygÄ± duyarÄ±m, demediÄŸin takdirde saygÄ±yÄ± hak eden Hükümet deÄŸilsin, terör örgütlerine yardÄ±m ve yataklÄ±k yapan bir Hükümet’sin.

ETRAF POLÄ°S KAYNIYOR

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi, güvenlik önlemleri alÄ±nmÄ±ÅŸ, terör örgütü militanÄ± taksiyle geliyor, elinde KalaÅŸnikof, polisi, güvenlik görevlisini öldürüyor, içeri giriyor, herkesi tek tek öldürüyor, 39 kiÅŸinin hayatÄ±na kastediyor, sonra elini kolunu sallayarak çÄ±kÄ±p gidiyor. 200 metre ötesinde de karakol var. Etraf da polis kaynÄ±yor. NasÄ±l oluyor arkadaÅŸlar bu? Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin demokrasi açÄ±sÄ±ndan büyük bir ayÄ±bÄ± var. O ayÄ±p da ÅŸu; AKP’li vekiller, anayasa deÄŸiÅŸiklik metnini görmeden imzalar attÄ±lar. Türkiye daha karanlÄ±k bir ortamÄ±n içine süratle çekilmektedir. Ä°çerdekilerin gönlü rahat olsun. Ä°çerdekilerle dÄ±ÅŸarÄ±dakiler arasÄ±nda büyük bir fark yok. Ä°çerdekiler otobüse binemiyorlar, ev ziyaretine gidemiyorlar, arkadaÅŸlarÄ±yla konuÅŸamÄ±yorlar, istedikleri kitabÄ± alÄ±p okuyamÄ±yorlar ama dÄ±ÅŸarÄ±dakiler de yarÄ± açÄ±k cezaevinde yaÅŸÄ±yorlar.”