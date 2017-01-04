DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±ndan Reina saldÄ±rganÄ± hakkÄ±nda flaÅŸ aÃ§Ä±klama

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Reina'da 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rganÄ±n kimliÄŸinin belli olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, Reina katliamÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren teröristin kimliÄŸinin belirlendiÄŸini söyledi. Suriye'de rejim güçlerinin ateÅŸkes ihlallerini de eleÅŸtiren DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu, "Artan ihlalleri durduramazsak Astana süreci akamate uÄŸrayabilir" dedi.

Anadolu AjansÄ± Editör MasasÄ±'na konuk olan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ÇavuÅŸoÄŸlu, "15 Temmuz sonrasÄ±nda gerçekten özellikle BatÄ± ülkeleri çok ciddi hatalar yaptÄ±. BazÄ±larÄ±, Türkiye karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± duygularla darbenin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ± bile istedi" diye konuÅŸtu.

Suriye'de rejim güçlerinin ateÅŸkes ihlallerini de eleÅŸtiren ÇavuÅŸoÄŸlu, "Artan ihlalleri durduramazsak Astana süreci akamate uÄŸrayabilir" dedi.