Ana Sayfa | SÄ°YASET 04/01/2017 13:55

HDP'li vekil ilk duruÅŸmada tahliye edildi

Leyla Birlik

ÅžÄ±rnak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda KasÄ±m ayÄ±nda tutuklanan HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Leyla Birlik, yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda tahliye edildi

ÅžÄ±rnak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yürüttüÄŸü soruÅŸturma kapsamÄ±nda 4 KasÄ±m'da gözaltÄ±na alÄ±narak tutuklanan HDP Milletvekili Leyla Birlik hakkÄ±nda, ÅžÄ±rnak 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde açÄ±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± bugün gerçekleÅŸtirildi. Silivri Cezaevinde bulunan HDP'li Birlik'in, Ses ve Görüntülü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) üzerinden katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada, mahkeme Birlik hakkÄ±nda tahliye kararÄ± verdi. DuruÅŸmayÄ± izleyen HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Aycan Ä°rmez, Birlik hakkÄ±nda verilen tahliye kararÄ±ndan sonra Birlik'in bugün Silivri cezaevinden tahliye edileceÄŸini söyledi.

Leyla Birlik'in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada hazÄ±rlanan iddianamede, Birlik'in, 'terör örgütüne üye olma', 'halkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etme', 'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak', 'hakaret' ve 'kanuna aykÄ±rÄ± toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸleri düzenleme ve yönetme' suçlarÄ±ndan 37 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor.

Öte yandan dün ÅžÄ±rnak'ta kontrol noktasÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan Leyla Birlik'in eÅŸi Mehmet Birlik ilgili iÅŸlemlerinin ise sürdüÄŸü belirtildi.

 
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