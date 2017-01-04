CHP'li BÃ¶ke'den OHAL sÃ¼resinin uzatÄ±lmasÄ±na tepki

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Selin Sayek BÃ¶ke, OHAL sÃ¼resinin uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, toplantÄ± sonrasÄ±nda 2017'nin ilk MYK'sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdiklerini söyledi. Yeni yÄ±la büyük bir acÄ±yla baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Böke, "Ortaköy'de bir katliam yaÅŸadÄ±k. Ä°nsanlarÄ±mÄ±z, gerici, barbar bir anlayÄ±ÅŸ tarafÄ±ndan yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ± kutladÄ±klarÄ± için, bir yeniye 'merhaba' dedikleri için yaÅŸam biçimlerinden ve tercihlerinden hedef alÄ±ndÄ±lar." dedi.

Ortaköy'deki katliamÄ±n Türkiye'de yaÅŸanan terör iklimi bakÄ±mÄ±ndan bir dönüm noktasÄ± olduÄŸunu söyleyen Böke, ÅŸöyle devam etti:

"Åžunun açÄ±kça bilinmesi gerekiyor; bu yaÅŸanan sÄ±radan bir terör olayÄ± deÄŸil. Laik yaÅŸam biçimi hedef alÄ±nmÄ±ÅŸ bir terör olayÄ±. Bu tür terörle sadece güvenlik tedbirleri alÄ±narak baÅŸa çÄ±kÄ±lamaz. Mutlaka tedbirler alÄ±nmalÄ± ancak biliyoruz ki bu terörle mücadelenin tek bir yolu var, o da laikliÄŸe sahip çÄ±kmak. Oysa bugün Türkiye'de laikliÄŸe sahip çÄ±kanlar doÄŸrudan hedef alÄ±nÄ±yorlar. Ä°ÅŸte asÄ±l tehlike, Türkiye'nin çimentosu olan laikliÄŸe yapÄ±lan bu saldÄ±rÄ±dÄ±r."

OHAL'in uzatÄ±lmasÄ±

CHP Sözcü Selin Sayek Böke, OHAL'in 3 ay daha uzatÄ±lmasÄ± kararÄ±na da tepki gösterdi. OHAL'in Türkiye'ye hayÄ±r getirmediÄŸi gibi ülkeyi de yaÅŸanmaz hale sürüklediÄŸini ileri süren Böke, "OHAL'in uzatÄ±lmasÄ±ndan bu yana, 3 Ekim tarihinden bugüne kadar 3 ay içerisinde Türk lirasÄ± yüzde 20 deÄŸer kaybetti, bugün itibarÄ±yla döviz 3,60'a dayandÄ±. OHAL rejimi sürekli kÄ±lÄ±ndÄ±kça, OHAL'de Ä±srar edildikçe 3,80'leri görmemiz maalesef bir gerçeÄŸe dönüÅŸecek." dedi.

Benzinden saÄŸlÄ±ktaki katkÄ± payÄ±na kadar her ÅŸeye zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Böke, "OHAL uzadÄ±kça, Türkiye demokrasiden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±kça hep beraber fakirleÅŸtiriliyoruz. Hep beraber her gün hayat daha zor oluyor. OHAL'in Türkiye'ye hiçbir faydasÄ± yok. " diye konuÅŸtu.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na tahsis edilen zÄ±rhlÄ± araç

Parti Sözcüsü Böke, açÄ±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Suikast iddialarÄ± ve BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na tahsis edilen zÄ±rhlÄ± araç hatÄ±rlatÄ±larak "SayÄ±n Genel BaÅŸkan ne zaman zÄ±rhlÄ± aracÄ± kullanmaya baÅŸlayacak ve aynÄ± zamanda CHP'de baÅŸka güvenlik önlemleri de alÄ±nacak mÄ±?" sorusu üzerine Böke, bu sorunun içeriÄŸinin esasÄ±nda Türkiye'nin geldiÄŸi duruma dair önemli ÅŸeyleri söylediÄŸini belirtti.

Böke, ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"Bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi tartÄ±ÅŸmasÄ± var, herkesin can güvenliÄŸi ile ilgili kendini tehlike hissettiÄŸi bir Türkiye var. Biz bunlarÄ± deÄŸil, zÄ±rhlÄ± aracÄ±n ne zaman kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± konuÅŸuyoruz. ZÄ±rhlÄ± bir araca ana muhalefet partisinin liderinin ihtiyacÄ±nÄ±n doÄŸmasÄ±na sebep olan koÅŸullarÄ± konuÅŸmalÄ±yÄ±z. Neden bu tehditlerin bu derece belirginleÅŸtiÄŸini mutlaka tartÄ±ÅŸmak zorundayÄ±z ve bunun sorumluluÄŸunun kimde olduÄŸunun da altÄ±nÄ± çizmek zorundayÄ±z. CHP'ye yapÄ±lan her tehdit, bu cumhuriyete yapÄ±lan bir tehdittir. Bizler mutlaka bu cumhuriyeti daha güvenli kÄ±lacak adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ±z. Mesele bu zÄ±rhlÄ± araçlarÄ±n ne zaman kullanÄ±lacaÄŸÄ± meselesi deÄŸil, mesele zÄ±rhlÄ± araçlara ihtiyaç duyulmayacak bir siyasetin Türkiye'de yeniden inÅŸa edilmesi meselesidir."