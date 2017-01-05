BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ siyasetten herkes tehdit altÄ±nda dedi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Suriye sorunu ve alÄ±nan istihbaratlar hakkÄ±nda konuÅŸtu.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Hürriyet Ankara Bürosu'na yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarette gündeme dair önemli açÄ±klamalarda bulundu. Suriye sorunuyla ilgili konuÅŸan KurtulmuÅŸ, "BaÅŸtan beri Suriye politikasÄ±nÄ±n büyük yanlÄ±ÅŸlarla dolu olduÄŸuna inananlardanÄ±m. Tabii ki Esad rejiminin, zalimlerin yanÄ±nda yer alacak deÄŸiliz. Åžimdi bunlarÄ± tamir ediyoruz, düzeltiyoruz." dedi. Öte yandan parti liderlerine suikast iddialarÄ±yla ilgili de konuÅŸan KurtulmuÅŸ "Siyasetten herkes tehdit altÄ±nda. Çok ciddi istihbaratlar var." dedi.

Ä°ÅŸte KurtulmuÅŸ'un açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

"TEK ÖRGÜT OLARAK GÖRMELÄ°"

" (Ortaköy saldÄ±rÄ±sÄ±) Muhtemelen KÄ±rgÄ±zistan üzerinden gelmiÅŸ biri. Bu tür saldÄ±rÄ±larÄ± yapanlarÄ± tek bir örgüt olarak görmek gerek. Bir örgütün farklÄ± ÅŸubeleri. SaldÄ±rÄ±yÄ± yapan elemanlar farklÄ± ama hedefler aynÄ±. Önemli olan büyük resmi görmek. KarÅŸÄ±mÄ±zdaki örgütler oldukça profesyonelleÅŸmiÅŸ. CanlÄ± bombayÄ± tahmin edebiliyorsunuz ama böyle bir saldÄ±rÄ± çok ilginç. Belki içeride de bir destekçileri vardÄ±. BunlarÄ±n hepsi deÄŸerlendiriliyor. Tehdit sadece bir tek örgütten gelen bir tehdit olmadÄ±ÄŸÄ± için iÅŸimiz hakikaten çok zor.

"CÄ°DDÄ° Ä°STÄ°HBARATLAR VAR"

(KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve Bahçeli'ye suikast giriÅŸimi iddialarÄ±) Siyasette herkesin böyle bir tehdit altÄ±nda olduÄŸu aÅŸikar. Çok ciddi istihbaratlar var. Özellikle parti baÅŸkanlarÄ± için. Bu tür bireysel ÅŸeylerle Bahçeli'ye, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na bir suikast yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünün... Allah korusun. BÄ±rakÄ±n suikastÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ±, Türkiye siyaseti ÅŸöyle bir sallanÄ±r. Ruslar ile iyileÅŸme sürecine girmiÅŸ olmasaydÄ±k, Rus Büyükelçi suikastÄ±nda kÄ±yamet kopartÄ±rlardÄ±.

"AKRABALIÄžI KULLANIYORLAR"

(Göçmen politikasÄ±) Belki bizim göç ile ilgili eksiÄŸimiz, göçmen bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir an önce kurulmasÄ±. SÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bölgelerden gelenlerin özellikle bir müddet kontrol edilmesi lazÄ±m. AkrabalÄ±k hukukunu kullanÄ±yorlar. Ama bu da hassas bir nokta. KÄ±rgÄ±zistan'dan, Türkmenistan'dan gelen bir vatandaÅŸa setler oluÅŸturuyor olamazsÄ±nÄ±z, Türkiye onlarÄ±n ikinci vatanÄ±.

"BU, 2. SYKES-PÄ°COT"

Büyük resim çok net; bir asÄ±r evvelki oyunun 2. perdesi oynanÄ±yor. Bölge bir kere daha dizayn ediliyor, bölünmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Burada da bu oyunu bozabilecek tek ülke Türkiye olarak görüldüÄŸü için bu oyuna müdahale etmemesi isteniyor. Bunun Türkiye'nin yönetim yapÄ±sÄ±yla falan hiçbir ilgisi yok. Bu, 2. Sykes-Picot, çok açÄ±k. 10 sene öncesine göre mezhebi bakÄ±mdan da bölge çok daha fazla bölünmüÅŸ durumda. Meselenin baÅŸlangÄ±cÄ± 1991 Irak'Ä±n iÅŸgalidir.BaÅŸbakan'Ä±n Irak ziyaretinde Irak Merkezi Hükümeti'yle BaÅŸika'daki Türk askeri varlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir görüÅŸme olacak. BaÅŸika'da onlarÄ± da rahatlatacak bir öneri götürüyoruz. Çekilme söz konusu deÄŸil. BaÅŸtan beri Suriye politikasÄ±nÄ±n büyük yanlÄ±ÅŸlarla dolu olduÄŸuna inananlardanÄ±m. Tabii ki Esad rejiminin, zalimlerin yanÄ±nda yer alacak deÄŸiliz. Åžimdi bunlarÄ± tamir ediyoruz, düzeltiyoruz. Suriye'de Ruslarla gidilecek olan görüÅŸmelerde Halep üzerinden iyi bir Halep barÄ±ÅŸÄ± ve Halep barÄ±ÅŸÄ± üzerinden de iyi bir Suriye barÄ±ÅŸÄ± tahkim edilmesi lazÄ±m. Musul meselesinde de yeni bir yaklaÅŸÄ±mla Irak hükümetiyle bir ittifak yapÄ±lmalÄ±. Önce ateÅŸkesin doÄŸru uygulanmasÄ±, sonra masanÄ±n doÄŸru kurulmasÄ± önemli. Böyle bir katilin iÅŸ baÅŸÄ±nda durmasÄ±nÄ±n insani olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Ama ortada barÄ±ÅŸ sürecinin görüÅŸmelerinin baÅŸlamasÄ±yla birlikte karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak karar verecek olan, masadaki insanlar.

"RUSYA ORTADOÄžU'YA DÖNDÜ"

Emareler, eÄŸer söylediklerini yaparsa Trump'Ä±n dahil olmaktan ziyade mümkün olduÄŸu kadar hÄ±zlÄ± ÅŸekilde OrtadoÄŸu'dan askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± çekmek tercihi ile yaklaÅŸacaÄŸÄ± yönünde. Ama siyaset belli olmaz, daha 20 Ocak'a çok var. Rusya, rejimin yanÄ±nda yer alarak savaÅŸtan önce olmadÄ±klarÄ± kadar bir güce sahip oldu. Ruslar yeniden OrtadoÄŸu'ya döndü. ABD ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilmediÄŸi için sahada inisiyatifi Ruslara bÄ±raktÄ±.

"ABD TAVIR DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°R"

ABD ile gerginleÅŸen iliÅŸkilerin rahatlayacaÄŸÄ±nÄ± ümit ediyorum. Ä°ki unsur var. FETÖ hâlâ orada bir takÄ±m imkânlarla network'ünü canlÄ± tutmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bir an evvel iadesi ile ilgili sonuç alacaÄŸÄ±mÄ±za, en azÄ±ndan iade sürecinde gözaltÄ±nda tutulmasÄ±nÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. Ä°kinci mesele de PYD meselesi, OrtadoÄŸu'da bir takÄ±m normalleÅŸmeler baÅŸladÄ±kça burada terör örgütleri üzerinden bir varlÄ±k mÄ± olsun yoksa Türkiye gibi devlet geleneÄŸi olan bir ülke ile mi iÅŸbirliÄŸi yapacak? Ben ABD'nin Türkiye ile iÅŸbirliÄŸi yapacaÄŸÄ±na, açÄ±k, aleni tavÄ±r deÄŸiÅŸikliÄŸine gideceÄŸine inanÄ±yorum. Ä°nÅŸallah kÄ±sa sürede PYD'yi desteklemekten vazgeçer.

"REÄ°NA PAYLAÅžIMINDAN 92 KÄ°ÅžÄ° MAHKEMEDE"

REÄ°NA saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yapan 92 kiÅŸi mahkemeye çÄ±karÄ±ldÄ±. BazÄ± hesaplarÄ±n kapatÄ±lmasÄ± konusunda Twitter ve Facebook ile iliÅŸkilerimiz biraz daha düzeldi. Onlardan da destek alÄ±yoruz."