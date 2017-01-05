CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hÃ¼kÃ¼meti sert dille eleÅŸtirdi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu TekirdaÄŸâ€™da anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine dair Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Ä°ÅŸte KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

FÄ±rat KalkanÄ± operasyonunda bazÄ± askerlerimizin yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± var.Hükümetten net açÄ±klama istedik. AraÅŸtÄ±rÄ±yoruz dediler. Aradan 15 gün geçti cevap var mÄ±? Yok.Hükümet nerede. Hükümet yok.

O zaman devletin yetkililerine sesleniyorum. Bu görüntüler doÄŸru mu deÄŸil mi?

FÄ±rat KalkanÄ±’nda ÅŸehit sayÄ±mÄ±z 50’ye yaklaÅŸÄ±yor.

“El Bab’dan sonra bilmem nerelere gideceÄŸiz” diyorlar sakÄ±n gitmeyin.

Kendi çocuklarÄ±nÄ± göndermiyorsun. Anadolu’nun çocuklarÄ±nÄ± gönderiyorsun. Sonra çÄ±kÄ±p ÅŸehitlere “kelle” deme cüretini gösteriyorsun. Biz bunu unutmadÄ±k. UnutturmayacaÄŸÄ±z…

"Ä°LK KEZ BURADA SÖYLÜYORUM"

Ä°lk kez burada söylüyorum. 15 Temmuz’dan sonra saraya gittim. 15 temmuzda linç edilen askerlerin faillerinin yakalanmasÄ± gerektiÄŸini söyledim. Hepsi evet dedi. Evet dediler ama gereÄŸini yapmadÄ±lar.

15 temmuz darbe giriÅŸimi tam aydÄ±nlanmÄ±ÅŸ deÄŸildir. Sorduk, “15 temmuz darbesinden önceden haberiniz var mÄ±ydÄ± yok muydu?” Bu sorunun cevabÄ±nÄ± ÅŸu ana kadar almÄ±ÅŸ deÄŸiliz.

SormuÅŸtum “bu Adil Öksüz kimdir” diye. Askeri birliÄŸin içinde yakalanÄ±yor. Herkese kelepçe takÄ±lÄ±rken buna takÄ±lmÄ±yor. Herkesin cep telefonlarÄ± alÄ±nÄ±rken bununki alÄ±nmÄ±yor. Herkes tutuklanÄ±yor ama bu tutuklanmÄ±yor.

"CEVABI ONLAR VERSÄ°N"

TelefonlarÄ± GPS cihazlarÄ± eline veriliyor serbest bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Kim bu Adil Öksüz. Kim olduÄŸunu ben de onlar da biliyor. Ama ben istiyorum ki cevabÄ±nÄ± onlar versin.

Darbe komisyonunu AKP’li üyeleri eskiden Fetullah Gülen’e övgü düzen kiÅŸilerdi. Bu darbe giriÅŸiminden yararlanarak 20 temmuzda OHAL’i ilan ettiler. Åžimdi OHAL üzerinden yararlanarak anayasayÄ± rejimi deÄŸiÅŸtirmek istiyorlar.

Cumhuriyetten dikta yönetimine geçmek istiyorlar. Bütün yetkileri bir kiÅŸinin emrine vermek istiyorlar.

"TÜRKÄ°YE CUMHURÄ°YETÄ° TARÄ°HÄ°NE Ä°HANETTÄ°R"

AçÄ±k ve net söylüyorum. Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Türkiye Cumhuriyeti tarihine ihanettir. Ve CHP ihanet içinde olmayan tek partidir.

Pazartesinden itibaren parlamentoyu izleyin. CHP’nin Türkiye’yi korumak için verdiÄŸi mücadeleye tanÄ±k olacaksÄ±nÄ±z.EÄŸer TBMM’de bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine evet oyu kullanalar varsa onlar TBMM’ye Türkiye tarihine ihanet ediyorlar. Nokta…Sizden isteÄŸim, televizyonu pazartesinden itibaren izleyin. Mücadelemizi göreceksiniz.

Bir bedel ödenecekse o bedeli parlamentoda ilk önce CHP milletvekilleri ödeyecektir.

Demokrasinin saÄŸcÄ±sÄ± solcusu, insan haklarÄ±nÄ±n, bayrak sevgisinin, vatan sevgisinin saÄŸcÄ±sÄ± solcusu olmaz. Anayasa hepimizin ortak kitabÄ± olmak zorundadÄ±r. Her vatandaÅŸ anayasa kitapçÄ±ÄŸÄ±nÄ± eline aldÄ±ÄŸÄ±nda bu benim anayasam diyebilmelidir.