CHP binasÄ±na giriÅŸlerde araÃ§lar didik didik aranÄ±yor

Gelen istihbaratlar doÄŸrultusunda CHP genel merkezindeki gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, siyasilere yönelik suikast iddialarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan SöÄŸütözü'nde semtindeki genel merkez binasÄ±nÄ±n içindeki ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki güvenlik kameralarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ± artÄ±rÄ±ldÄ±, açÄ±larÄ± geniÅŸletildi. Bir süre önce güvenlikçiler için bahçe giriÅŸine yapÄ±lan güvenlik kulübesinin camlarÄ±nÄ±n içeriyi göstermeyen filmlerle kaplanmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±. Buradaki x-ray cihazlarÄ± yenilenirken, tüm konuklarÄ±n bu cihazlardan geçmesi ÅŸartÄ± konuldu.

ARAÇLARA HAFIZALI KONTROL

Partinin kapalÄ± otoparkÄ±na girecek tüm araçlarda ise arama yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Güvenlik personeli, kapalÄ± otopark giriÅŸinde özel dijital hafÄ±zalÄ± aletle araçlarÄ± kontrol ediyor. CHP'de ayrÄ±ca polis ve özel güvenlik personelinin sayÄ±larÄ± da artÄ±rÄ±ldÄ±. Söz konusu ihbarlar nedeniyle bir süre önce BaÅŸbakanlÄ±k tarafÄ±ndan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'na 4,5 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda zÄ±rhlÄ± araç tahsis edilmiÅŸti.

KURTULMUÅž DA "CÄ°DDÄ° Ä°STÄ°HBARATLAR VAR" DEDÄ°

Hürriyet Ankara Bürosu'nu ziyaret eden BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve hükümet sözcüsü Numan KurtulmuÅŸ da suikast iddialarÄ±yla ilgili çok önemli açÄ±klamalar yapmÄ±ÅŸtÄ±. KurtulmuÅŸ, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve Bahçeli’ye suikast giriÅŸimi iddialarÄ± için "Siyasette herkesin böyle bir tehdit altÄ±nda olduÄŸu aÅŸikar. Çok ciddi istihbaratlar var. Özellikle parti baÅŸkanlarÄ± için. Bu tür bireysel ÅŸeylerle Bahçeli’ye, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’na bir suikast yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünün... Allah korusun. BÄ±rakÄ±n suikastÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ±, Türkiye siyaseti ÅŸöyle bir sallanÄ±r. Ruslar ile iyileÅŸme sürecine girmiÅŸ olmasaydÄ±k, Rus Büyükelçi suikastÄ±nda kÄ±yamet kopartÄ±rlardÄ±" diye konuÅŸmuÅŸtu