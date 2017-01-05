Ana Sayfa | SÄ°YASET 05/01/2017 17:03

SaldÄ±rÄ±dan Ã¶nce Ä°zmir'de neden patlama olmuyor demiÅŸler

NÃ¼khet Hotar

Ä°zmir'de meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AK Parti Ä°zmir milletvekili NÃ¼khet Hotar aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CNN Türk canlÄ± yayÄ±nÄ±nda konuÅŸan Nükhet Hotar ÅŸunlarÄ± söyledi:

Ä°zmirlilerden provokasyona gelmemelerine ve bu haineler fÄ±rsat vermelerini rica ediyorum.En büyük duamÄ±zÄ±n yaralÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n bir an evvel iyileÅŸmesi yönünde.Patlamadan yaklaÅŸÄ±k 1 saat önce “Ä°zmir’de neden patlama olmuyor” ÅŸeklinde tweetler atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyorduk.Türkiye üzerine kurulan tuzaklarÄ±n farkÄ±nda olmalÄ±yÄ±z.

 

 

 
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