CHP lideri ÅŸehit polis Fethi Sekin'in adÄ±nÄ±n yaÅŸatÄ±lmasÄ±nÄ± istedi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Fethi Sekin'in adÄ±nÄ±n yaÅŸatÄ±lmasÄ±nÄ± istedi
Ä°zmir Adliyesi önündeki terör saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olan Trafik Denetleme Åžube MüdürlüÄŸünde görevli polis memuru Fethi Sekin'in adÄ±, adliyenin yanÄ±ndaki parka verilecek.
AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, terör saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Aziz KocaoÄŸlu'nu aradÄ±. SaldÄ±rÄ± hakkÄ±nda bilgi alan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Ä°zmir halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, olayda yaralananlara acil ÅŸifa diledi.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, KocaoÄŸlu'dan ÅŸehit polis memuru Fethi Sekin'in adÄ±nÄ±n yaÅŸatÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.Sekin'in adÄ±nÄ±n, saldÄ±rÄ±nÄ±n olduÄŸu adliyenin yanÄ±ndaki parka verileceÄŸi öÄŸrenildi.