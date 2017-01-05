DÃ¶rt parti Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

Ä°zmir'de yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± TBMM Genel Kurulunda kÄ±nandÄ±

TBMM Genel Kurulunda, torba kanun tasarÄ±sÄ±nÄ±n görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda, CHP Grup BaÅŸkanvekili Levent Gök söz alarak, Ä°zmir'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gündeme getirdi.Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, Ä°zmir'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polis ile adliye çalÄ±ÅŸanÄ±na Allah'tan rahmet, yaralÄ±lara acil ÅŸifa diledi.Terör nereden gelirse gelsin, kim tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±rsa yapÄ±lsÄ±n insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ bir suç olduÄŸunu dile getiren AÄŸbal, "Bütün parti gruplarÄ±mÄ±zdan yapÄ±lan ortak açÄ±klamalar, ortaya koyduÄŸumuz irade de gösteriyor ki devlet, parlamento, hükümet, güvenlik birimleri ve millet olarak terörle sonuna kadar mücadele edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

AÄŸbal, teröre karÅŸÄ± geri adÄ±m atmalarÄ±nÄ±n asla söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Terör olayÄ±nÄ±n, nerede olduÄŸunun öneminin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden AÄŸbal, ÅŸöyle devam etti:

"Ä°stanbul, Kayseri'de oldu, bugün Ä°zmir'de oldu. YarÄ±n bu alçaklar, bir baÅŸka yerde, bir baÅŸka kentimizde, bir baÅŸka kurumumuza karÅŸÄ± bu tür alçakça saldÄ±rÄ±larda bulunmak isteyecektir. Hepimizin bu alçak giriÅŸimlere karÅŸÄ±, birlik, beraberlik, ortak söylem içinde hareket etmemiz gerekiyor. Hükümet, güvenlik güçleri olarak teyakkuz halindeyiz. Hepimiz biliyoruz ki farklÄ± kanallardan beslenen terör örgütleri, bütün imkanlarÄ± kullanmak suretiyle ülkemizde huzur ve sükuneti bozmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Buna karÅŸÄ± bizim göstereceÄŸimiz birlik ve beraberlik, inÅŸallah bu meselenin üstesinden gelinmesini saÄŸlayacak.

Sosyal medya asla sorumsuzca hareket edilecek bir mecra deÄŸildir. Buna izin vermememiz gerekir. Sosyal medyada kim ne olursa olsun, hangi amaçla yaparsa yapsÄ±n, birliÄŸimize, beraberliÄŸimize kardeÅŸliÄŸimize, hukuka karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ bu alçakça açÄ±klamalara karÅŸÄ± sonuna kadar mücadele verilecek."

TBMM BaÅŸkanvekili Akif Hamzaçebi, Ä°zmir'deki terör olayÄ±nÄ±n herkesi üzüntüye boÄŸduÄŸunu söyledi. Hamzaçebi, Ä°stanbul'da yÄ±lbaÅŸÄ±nÄ±n ilk saatlerinde meydana gelen ve 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olan vahÅŸi saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda Ä°zmir'deki terör olayÄ±nÄ±n kendilerini derinden üzdüÄŸünü belirtti.

BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± olarak Ä°zmir'deki terörü ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, lanetlediÄŸini ifade eden Hamzaçebi, hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.

AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Naci BostancÄ± da saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayarak, teröristlerin Ä°zmir'de bir katliam planladÄ±klarÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Güvenlik güçlerinin dikkatli, itinalÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu sÄ±nÄ±rlÄ± eylem gerçekleÅŸtirildiÄŸine iÅŸaret eden BostancÄ±, "Ümit ederiz ki güvenlik, istihbarat görevlileri, bundan sonra bu tür giriÅŸimleri çok daha etkin, herhangi bir yaralanma, hayat kaybÄ±na neden olmayacak ÅŸekilde etkisiz hale getirirler." dedi.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Levent Gök, saldÄ±rÄ±yÄ± ÅŸiddet ve nefretle kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirenleri lanetledi.

HDP Grup BaÅŸkanvekili Ahmet YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±nÄ±n kimden gelirse gelsin, toplumsal yaÅŸamÄ± hedeflediÄŸini belirtti. SaldÄ±rÄ±yÄ± partisi adÄ±na kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n artmamasÄ±nÄ± temenni etti. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bundan sonra ülkede benzer saldÄ±rÄ± ve acÄ±larÄ±n yaÅŸanmayacaÄŸÄ± inancÄ±yla saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirenleri kÄ±nÄ±yorum." dedi.

MHP Mersin Milletvekili Baki ÅžimÅŸek, hain saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, 2017'ye umutla baÅŸlamak istediklerini, ancak ÅŸehitler vererek baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. ÅžimÅŸek, hükümetin gerekli önlemleri alarak Türkiye'nin gündeminden terörü çÄ±karmasÄ±nÄ±, bütün vatandaÅŸlarÄ±n 81 ilde rahatça dolaÅŸabileceÄŸi bir Türkiye'yi yeniden oluÅŸturmasÄ±nÄ± istedi.Ä°zmir milletvekilleri de yerlerinden söz alarak, saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±.