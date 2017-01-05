Bakan BozdaÄŸ'dan Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ Ä°zmir'de gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulundu

"Ä°zmir'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit polisimize/zabÄ±t katibimize Allah'tan rahmet,yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±/sabÄ±r,yaralÄ±lara ÅŸifa diliyorum. Ä°zmir Adliyesindeki bu hain terör saldÄ±rÄ±sÄ± sadece adalete ve Türk yargÄ±sÄ±na deÄŸil aynÄ± zamanda milletimize yönelik alçak bir giriÅŸimdir. Åžehit olan kahraman polisimizin dikkati sayesinde bu terör saldÄ±rÄ±sÄ± ve teröristler hedefine ulaÅŸamamÄ±ÅŸ, büyük bir facia önlenmiÅŸtir. Terör ve terörü destekleyenler hiçbir zaman hedefine ulaÅŸamayacak,birlik/beraberliÄŸimizi zedeleyemeyecek ve asla baÅŸarÄ±lÄ± olamayacaktÄ±r. Terör saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle Ä°zmir Adliyesindeki hakim,savcÄ± ve adliye personelimiz ile Ä°zmir halkÄ±na geçmiÅŸ olsun dileklerimi iletiyorum."