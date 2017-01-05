Ana Sayfa | SÄ°YASET 05/01/2017 21:28

Bakan BozdaÄŸ'dan Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama

bekir bozdaÄŸ

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ Ä°zmir'de gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin sosyal medya hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulundu

"Ä°zmir'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit polisimize/zabÄ±t katibimize Allah'tan rahmet,yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±/sabÄ±r,yaralÄ±lara ÅŸifa diliyorum. Ä°zmir Adliyesindeki bu hain terör saldÄ±rÄ±sÄ± sadece adalete ve Türk yargÄ±sÄ±na deÄŸil aynÄ± zamanda milletimize yönelik alçak bir giriÅŸimdir. Åžehit olan kahraman polisimizin dikkati sayesinde bu terör saldÄ±rÄ±sÄ± ve teröristler hedefine ulaÅŸamamÄ±ÅŸ, büyük bir facia önlenmiÅŸtir. Terör ve terörü destekleyenler hiçbir zaman hedefine ulaÅŸamayacak,birlik/beraberliÄŸimizi zedeleyemeyecek ve asla baÅŸarÄ±lÄ± olamayacaktÄ±r. Terör saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle Ä°zmir Adliyesindeki hakim,savcÄ± ve adliye personelimiz ile Ä°zmir halkÄ±na geçmiÅŸ olsun dileklerimi iletiyorum."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

tbmm

DÃ¶rt parti Ä°zmir'deki saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

Ä°zmir'de yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± TBMM Genel Kurulunda kÄ±nandÄ±

kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP lideri ÅŸehit polis Fethi Sekin'in adÄ±nÄ±n yaÅŸatÄ±lmasÄ±nÄ± istedi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Fethi Sekin'in adÄ±nÄ±n yaÅŸatÄ±lmasÄ±nÄ± istedi

NÃ¼khet Hotar

SaldÄ±rÄ±dan Ã¶nce Ä°zmir'de neden patlama olmuyor demiÅŸler

Ä°zmir'de meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AK Parti Ä°zmir milletvekili NÃ¼khet Hotar aÃ§Ä±klama yaptÄ±