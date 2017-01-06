BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Ä°zmir saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili sert aÃ§Ä±klamalar

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°zmir'deki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°zmir'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n terör örgütü PKK tarafÄ±ndan planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve boyutunun çok büyük olduÄŸunu belirterek, "Åžunu milletimiz bilmelidir ki Ä°zmirliler bilmelidir ki bu ülkeyi bölmek isteyen, bu milletin kardeÅŸliÄŸini bozmak isteyen her kim olursa olsun asla bunu baÅŸaramayacak. Çünkü milletimiz kardeÅŸliÄŸi, birliÄŸi, beraberliÄŸi bozanlara katiyen prim vermiyor. Ama görüyoruz ki son zamanlarda Türkiye'nin baÅŸÄ±nÄ± aÄŸrÄ±tan, enerjisini azaltan bu alçak örgütler artÄ±k vardiyalÄ± çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±lar. 8 saat biri çalÄ±ÅŸÄ±yor, ondan sonra biri diÄŸerine görevi veriyor, o diÄŸerine veriyor. 24 saat 3 vardiya esasÄ±na göre çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bu da terörün ideolojisi, kutsalÄ±, hiçbir deÄŸeri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±k ÅŸekilde gösteriyor." dedi.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu ve SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ ile geldiÄŸi Adnan Menderes HavalimanÄ±'nda gazetecilere açÄ±klamalarda bulunan YÄ±ldÄ±rÄ±m, dün saat 16.15'te Ä°zmir Adliyesi'nin bulunduÄŸu mahallede gerçekleÅŸtirilen terör eyleminde polis memuru Fethi Sekin ve adliyede görevli Musa Can'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

Bu menfur olayda ÅŸehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar dileyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, iki hastanede tedavi edilen 9 yaralÄ±nÄ±n hayati tehlikelerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸöyle devam etti:

"Tabii bu olay yine bu alçak PKK terör örgütünün planladÄ±ÄŸÄ± ve ele geçirilen silahlar ve mühimmata baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman boyutunun çok ama çok büyük bir olay olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Kazara baÅŸarÄ±lÄ± olsalardÄ± herhalde çok büyük bir felaketi güzel Ä°zmirimiz yaÅŸayacaktÄ±. Ancak özellikle polislerimiz, bilhassa trafik polisimiz Fethi Sekin arkadaÅŸÄ±mÄ±z, hayatÄ±nÄ± hiçe sayarak, canÄ±nÄ± seve seve vererek büyük bir felaketi önlediÄŸi gibi bu alçak planÄ± yapanlarÄ±n etkisiz hale getirilmesi için de çok büyük bir kahramanlÄ±k göstermiÅŸtir ve Ä°zmirimizi, birçok masum sivil hemÅŸehrimizi büyük bir felaketten döndürmüÅŸtür. Bu vesileyle kahraman polislerimize, gerek ÅŸehit olan gerekse bu alçaklarÄ± etkisiz hale getiren diÄŸer polis kardeÅŸlerimize, Ä°zmir emniyet teÅŸkilatÄ±mÄ±za teÅŸekkür ediyoruz. Bu kez alçak emellerine ulaÅŸamadan polisimizin, jandarmamÄ±zÄ±n güzel bir koordinasyon içerisinde son 10 gündür bu bölgelerde aldÄ±klarÄ± tedbirler çok büyük bir felaketin önlenmesine vesile olmuÅŸtur."

"Bu alçak örgütler vardiyalÄ± çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, terör örgütlerinin milletin kardeÅŸliÄŸini bozmayÄ± baÅŸaramayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"Ä°zmirimize ve ülkemize geçmiÅŸ olsun." diyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Åžunu milletimiz bilmelidir ki Ä°zmirliler bilmelidir ki bu ülkeyi bölmek isteyen, bu milletin kardeÅŸliÄŸini bozmak isteyen her kim olursa olsun asla bunu baÅŸaramayacak. Çünkü milletimiz kardeÅŸliÄŸi, birliÄŸi, beraberliÄŸi bozanlara katiyen prim vermiyor. Ama görüyoruz ki son zamanlarda Türkiye'nin baÅŸÄ±nÄ± aÄŸrÄ±tan, enerjisini azaltan bu alçak örgütler artÄ±k vardiyalÄ± çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±lar. 8 saat biri çalÄ±ÅŸÄ±yor, ondan sonra biri diÄŸerine görevi veriyor, o diÄŸerine veriyor. 24 saat 3 vardiya esasÄ±na göre çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bu da terörün ideolojisi, kutsalÄ±, hiçbir deÄŸeri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±k ÅŸekilde gösteriyor. Bir olayÄ± DEAÅž yapÄ±yor, bir sonrakini geliyor PKK yapÄ±yor, sonra 'sÄ±ra sende' diyor FETÖ yapÄ±yor ve böylece marifetlerini ortaya koyuyorlar. Bu bir bitiÅŸin arifesidir. Milletimiz bunu bilmelidir. Bunlar çÄ±lgÄ±nca eylemleri, fedai eylemlerini, asimetrik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± bundan sonra da yapma gayreti içerisinde olacak ama bizim güvenlik güçlerimiz de bunlara nefes aldÄ±rmayacak, amansÄ±z bir ÅŸekilde enselerinde olmaya devam edecektir."

"VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z normal hayatÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmesin"

Uzun soluklu bu mücadelenin mutlak galibinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti olacaÄŸÄ±na dikkati çeken BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bundan hiç kimsenin zerre kadar ÅŸüphe duymamasÄ±nÄ± istedi.

VatandaÅŸlara çaÄŸrÄ±da bulunan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z normal hayatÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nÄ± da deÄŸiÅŸtirmesin, eÄŸer bunu yaparlarsa bu terör örgütlerinin emellerine hizmet etmiÅŸ olurlar. OnlarÄ±n istediÄŸi de zaten hayatÄ± yavaÅŸlatmak, durdurmak, insanlarÄ±n tedirgin olmasÄ±nÄ± saÄŸlamak, korkuya sevk etmek ve böylece ülkenin bütün deÄŸerlerini aÅŸÄ±ndÄ±rmak. Buna asla müsaade etmememiz gerekiyor. Hükümetimiz, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, bütün SilahlÄ± Kuvvetlerimiz, askerimiz, polisimiz, jandarmamÄ±z, korucularÄ±mÄ±z herkes 24 saat kÄ±ÅŸ demeden, kar demeden, gece demeden, gündüz demeden görevlerinin baÅŸÄ±ndadÄ±r, büyük bir azimle büyük bir heyecanla ülkemizin, milletimizin selameti için huzuru için canla baÅŸla çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r."

Åžehit polis Sekin ve adliyede görevli Can'Ä±n ailelerine taziye ziyareti

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ä°zmir'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliyede görevli Musa Can'Ä±n ailelerine taziye ziyaretinde bulundu, olayda yaralananlarÄ± da hastanede ziyaret etti.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu ve SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ ile kente gelen YÄ±ldÄ±rÄ±m, terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda ÅŸehit olan Ä°zmir Adliyesinde görevli Musa Can'Ä±n KarabaÄŸlar ilçesinde, polis memuru Fethi Sekin'in ise BayraklÄ± ilçesindeki evlerine taziye ziyaretinde bulundu.

Ege Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesinde tedavi gören yaralÄ±larÄ± da ziyaret eden BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ve bakanlar, daha sonra Ä°zmir Emniyet MüdürlüÄŸüne geçti.Ä°l Emniyet Müdürü Hüseyin AÅŸkÄ±n'dan saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin bilgi alan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, olay sÄ±rasÄ±nda PKK'lÄ± iki teröristi etkisiz hale getiren polislerle de görüÅŸtüÄŸü öÄŸrenildi.Ziyaretler basÄ±na kapalÄ± gerçekleÅŸti.