CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bizim iÃ§in ok yaydan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r temizlemeden durmayacaÄŸÄ±z dedi

ÅžanlÄ±urfa'da Suriye'de devam eden operasyonlar hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bizim dinimizde Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa yer yok. Rakka operasyonunu ertelediler, baktÄ±lar TÃ¼rkiye sonuÃ§ alÄ±yor, planlarÄ± deÄŸiÅŸtirdiler. Bizim iÃ§in ok yaydan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. El Bab'Ä± da, MÃ¼nbiÃ§'i de, diÄŸer bÃ¶lgeleri de temizlemeden durmayacaÄŸÄ±z" dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Suriye'de devam eden operasyonlar hakkÄ±nda konuÅŸtu. Net ifadeler kullanan ErdoÄŸan, "Bizim için ok yaydan çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. El Bab'Ä± da, Münbiç'i de, diÄŸer bölgeleri de temizlemeden durmayacaÄŸÄ±z." dedi.Ä°ÅŸte ErdoÄŸan'Ä±n konuyla ilgili konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ±:

"PKK, FETÖ, DEAÅž..."

"Bölücü terör örgütü istismarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za, bölgelerine vermiÅŸtir. Bu bölücü terör örgütü benim Kürt kardeÅŸlerime ne kazandÄ±rdÄ±? KazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸey var mÄ±? FETÖ gibi örgütlerin en büyük zararÄ± müteddeyyin kesme olmuÅŸtur. Ellerinden gelse bir kaÅŸÄ±k suda boÄŸacaklar.

"OK YAYDAN ÇIKTI"

Türkiye'nin sahaya girip DEAÅž'Ä± süpürmesiyle ülkelerin amacÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Bize daha fazla ileriye gitmeyin diyorlar, yok öyle bir ÅŸey. AynÄ± oyun Irak'ta sergileniyor. Ülke mezhep çatÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n içine çekilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. BunlarÄ±n olmamasÄ± lazÄ±m. Bizim dinimizde Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa yer yok. Rakka operasyonunu ertelediler, niye erteliyorsunuz? Plan bu operasyonlarÄ±n birlikte yürütülmesiydi. BaktÄ±lar Türkiye sonuç alÄ±yor, planlarÄ± deÄŸiÅŸtirdiler. Bizim için ok yaydan çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. El Bab'Ä± da, Münbiç'i de, diÄŸer bölgeleri de temizlemeden durmayacaÄŸÄ±z.

"BU MÄ°LLET GERÄ° ÇEKÄ°LMEMÄ°ÅžTÄ°R"

Türkiye'nin 2016'da yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± yaÅŸayÄ±p yoluna devam edecek dünyada baÅŸka ülke yoktur. Türkiye'nin baÅŸarÄ±larÄ± bölgemizdeki ve dünyadaki diÄŸer toplumlara da örnek oluyor. Siyasi ve ekonomik hangi silah kullanÄ±lÄ±rsa kullanÄ±lsa, bir millet gücünü ortaya koyarsa tamamÄ±nÄ± etkisiz hale getirebilir. Bizim milletimiz terör örgütüyle üzerine gelindiÄŸinde geri çekilmemiÅŸtir. Bizim milletimiz darbecilerle, üzerine gelindiÄŸinde ileri atÄ±lÄ±p darbecilerin yakasÄ±na yapÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Bizim milletimiz imkanlarÄ±nÄ± seferber ederek ekonomik anlamda destansÄ± mücadele baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±r. Bugün bu bedeli ödemezsek yarÄ±n dünyayÄ± bize dar ederler. Bu ülkeyi terörle, ekonomiyle, fitne fesatla yÄ±kmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

ÅžANLIURFA'YA YAPILAN YATIRIMLAR

YatÄ±rÄ±m bedeli 600 milyon lirayÄ± bulan 58 kalem eserin toplu açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiriyoruz. 800 yataklÄ± Eyyübi'deki devlet hastanesinin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n merkezinde bir de 1700 yataklÄ± bir ÅŸehir hastanesine baÅŸlÄ±yoruz. Ä°halesi yapÄ±ldÄ±, inÅŸaatÄ± baÅŸlÄ±yor. 2-3 yÄ±l içerisinde o hastanemiz de biter. ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n saÄŸlÄ±k diye bir sorunu olmayacak, modern bir ÅŸehre bu tür hastaneler yakÄ±ÅŸÄ±r. Biz sizi seviyoruz, Allah için seviyoruz, biz millete aÅŸÄ±ÄŸÄ±z, bu milletin dertlisiyiz, bu vatanÄ±n dertlisiyiz. Ä°ÅŸ ola hizmete gele."