CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu milleti ve devleti kim yÄ±kabilir

Ä°zmir'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ±dan bahseden CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "DÃ¼n Ä°zmir'de terÃ¶ristin Ã¼stÃ¼ne atlayan kahramanÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z deÄŸil mi? Bu milleti ve devleti kim yÄ±kabilir?" ifadelerinde bulundu.

Ä°ÅŸte ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ±:"Bu katil sürülerine gerekli dersler verilecektir. Ä°dam Meclis'ten geçsin ben bunu onaylarÄ±m. Bir katili affetmek devletin hakkÄ± deÄŸildir. Bu alçaklarÄ±n, bu teröristlerin masum insanlarÄ± öldürdükten sonra bunlarÄ± beslemek gibi bir hakka sahip deÄŸiliz.

"BU ÖRGÜTLERÄ° SÄ°LAHLANDIRIP ÜZERÄ°MÄ°ZE SALIYORLAR"

ArtÄ±k ÅŸu gerçeÄŸi kimse inkar edemez. Bu örgütleri birileri özellikle silahlandÄ±rÄ±p Türkiye'nin üzerine salÄ±yorlar. Bu millet ölürsem ÅŸehit, kalÄ±rsam gaziyim diyerek 15 temmuz'da darbecileri püskürtmüÅŸ bir millettir. YaptÄ±klarÄ±nÄ±n yanÄ±na kar kalacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorlarsa onlara bir kez daha yazÄ±klar olsun.Bugün kendi bölgesel ve güncel çÄ±karlarÄ± için bizim üzerimize terör örgütlerini salanlar yarÄ±n aynÄ± ateÅŸi ve aynÄ± ateÅŸin kendilerini yakmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda yaptÄ±klarÄ± yanlÄ±ÅŸÄ± göreceklerdir ama iÅŸ iÅŸten geçmiÅŸ olacaktÄ±r.

"BÜYÜK BÄ°R FELAKETÄ°N ÖNÜNE GEÇÄ°LMÄ°ÅžTÄ°R"

Dün Ä°zmir'de ÅŸehit olan adliye çalÄ±ÅŸanÄ± ve polis memuruna Allahtan rahmet diliyorum. Ele geçirilen silahlar bombalar ve mühimmat teröristlerin oraya çok büyük katliam için geldiÄŸini gösteriyor. Emniyet teÅŸkilatÄ±mÄ±zÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± önlemler sayesinde teröristler kontrol noktasÄ±nda durdurulmuÅŸ ve büyük bir felaketin önüne geçilmiÅŸtir.

"KAHRAMAN POLÄ°SÄ°MÄ°ZÄ° GÖRDÜNÜZ DEÄžÄ°L MÄ°?"

Dün Ä°zmir'de teröristin üzerine aslanlar gibi atÄ±lan, onu etkisiz hale getiren kendisi de ÅŸahadete koÅŸan polisimnizi gördünüz deÄŸil mi? Bu ülkede Ä°zmir'deki polisimiz gibi 80 milyon kahraman var. Bu ülkede tek baÅŸÄ±na darbecilere kök söktüren Ömer Halisdemirler var. Bu ülkede tanklara meydan okuyan hanÄ±m kardeÅŸlerim, gençler, yaÅŸlÄ±lar var.

"CERABLUS'A EL RAÄ°'YE GÄ°RDÄ°K MÄ° GÄ°RDÄ°K"

Urfa iÅŸgale karÅŸÄ± direnerek, kendi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kendisi kazanmÄ±ÅŸ ve bu sebepler de 'ÅžanlÄ±' sÄ±fatÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±r. 2015 Temmuz'undan bu yana terörle mücadelede 12 ÅžanlÄ±urfalÄ± askerimiz polisimiz ÅŸehit oldu. 15 Temmuz'da da 4 ÅžanlÄ±urfalÄ± kardeÅŸimiz FETÖ ihanet ÅŸebekesinin karÅŸÄ±sÄ±na dikilip ÅŸehit oldu. Åžehitlerimiz var canÄ±mÄ±z yanÄ±yor ama onlarÄ±n da inlerine girdik, onlarÄ± tepeliyoruz tepelemeye de devam edeceÄŸiz. Cerablus'a, El Rai'ye girdik mi girdik, El Bab'Ä± kuÅŸattÄ±k mÄ±? Åžehitlerimizi bire 10 katlÄ±yoruz. Her ÅŸehidin onlara bedeli çok aÄŸÄ±r oluyor. ArtÄ±k gelip de Suriye'den bu topraklarÄ± kuÅŸatamayacaksÄ±n. Kandil'de, GüneydoÄŸu'da PKK varmÄ±ÅŸ PYD varmÄ±ÅŸ kim olursa olsun bu ülkede terör estirenler bunun bedelini ödeyeceklerdir."