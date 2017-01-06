ABD Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin skandal paylaÅŸÄ±mÄ±na BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan tepki

ABD Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin #TÃ¼rkAmerikanDostluÄŸu etiketini kullanarak yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±ma BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ne mesaj vermek istiyorlar anlam veremedim" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'a ABD'nin Ankara BüyükelçiliÄŸi'nin resmi Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan 'zamansÄ±z' paylaÅŸÄ±m soruldu. BüyükelçiliÄŸin, 19 Temmuz 1980'de suikasta uÄŸrayarak hayatÄ±nÄ± kaybeden Türkiye'nin eski baÅŸbakanlarÄ±ndan Nihat Erim'in fotoÄŸrafÄ±nÄ± #TürkAmerikanDostluÄŸu etiketini kullanarak paylaÅŸmasÄ±yla ilgili konuÅŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m "Gördüm ama bir iliÅŸki kuramadÄ±m. Ne mesaj vermek istiyorlarmÄ±ÅŸ" dedi. Gazetecinin BüyükelçiliÄŸi'n 'mesaj yok' açÄ±klamasÄ±nÄ± hatÄ±rlatmasÄ± üzerine ise "Zevzeklik yorumunu yaptÄ±.Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

KILIÇDAROÄžLU'NA TEPKÄ°

"Fevkalade çirkin, yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±zdÄ±r. HalkÄ±n kararÄ±na gitmek ihanet olarak nitelendirilemez. Ä°haneti kimin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmek için 15 Temmuz'a gitmek, ihaneti görmek için eski alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± devam eden odaklara gitmek lazÄ±m. Hükümet sistemi deÄŸiÅŸikliÄŸine gidiyoruz. Yürütmenin doÄŸrudan vatandaÅŸ tarafÄ±ndan seçilmesidir. Ä°yi niyetle anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine gidiyoruz. Bunun neresi ihanet? VatandaÅŸ günü geldiÄŸinde kararÄ±nÄ± verir.

"FÄ°RE" SORUSU

Dedikoduyla amel olmaz, bizim abdestimiz tam. Bizim grubumuz 216 imza vermiÅŸtir. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda ortaya atÄ±lan laflar tamamen dedikodudur.

IRAK ZÄ°YARETÄ°

Ä°yi komÅŸuluk iliÅŸkilerini pekiÅŸtirmek, ekonomik konularda kayÄ±plarÄ± telafi etmek, iÅŸbirliÄŸini artÄ±rmak, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yatÄ±rÄ±mlar ve ticareti geliÅŸtirmek, iki ülkenin toprak bütünlüÄŸüne saygÄ± esasÄ±nda PKK terör örgütünün Irak topraklarÄ±ndan Türkiye'ye saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n önüne geçmeyi, DEAÅž'la mücadeleyi konuÅŸacaÄŸÄ±z, BaÅŸika'daki askerlerimizin varlÄ±ÄŸÄ± Irak'Ä±n egemenliÄŸine yönelik deÄŸildir. Musul baÅŸta olmak üzere deÄŸiÅŸik bölgelerdeki DEAÅž'la mücadele için Irak birliklerine destek vermektedir. Bu konularÄ± da ziyarette konuÅŸacaÄŸÄ±z. AsÄ±l itibariyle ekonomik iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesi. Yeni iÅŸbirliÄŸi imkanlarÄ± deÄŸerlendirilecek.

"ZEVZEKLÄ°K"

Nereden aklÄ±na gelmiÅŸ giderayak, hangi mesajÄ± verdiÄŸi önemli. AltÄ±nda mesaj yoksa zevzeklik yapmÄ±ÅŸ."

80 DARBESÄ°NE GÄ°DEN SÜREÇTE ÖNEMLÄ° BÄ°R DÖNEMEÇTÄ°

19 Temmuz 1980 tarihinde gerçekleÅŸtirilen Nihat Erim Suikasti, 12 Eylül 1980 darbesine giden süreçte önemli dönemeçlerden biri olarak kabul ediliyor.