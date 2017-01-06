Ana Sayfa | SÄ°YASET 06/01/2017 16:48

Bakan Fikri IÅŸÄ±k'tan bedelli askerlik aÃ§Ä±klamasÄ±


Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, bedelli askerliÄŸin gÃ¼ndeme gelip gelmeyeceÄŸi konusuna noktayÄ± koydu: "Bedelli askerlik gÃ¼ndemde yok"

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k bedelli askerik hakkÄ±nda açÄ±klama yaptÄ±.Bakan IÅŸÄ±k, ''KÄ±sa ve orta vadede bedelli askerlik hükümetimizin gündeminde yok. Ama ÅŸartlar deÄŸiÅŸir, ona bir ÅŸey diyemem. Uzun vadede ise ÅŸunu söylemeliyim. Türkiye'nin yeni bir savunma konseptine ihtiyaç var. Bu deÄŸerlendirmelerin sonucunda kaç kiÅŸilik bir orduya ihtiyaç var. Bu birlikler nerelerde konuÅŸlanacak. BunlarÄ±n sonucunda vatani görevlerini yapacak olan minimum sayÄ± belli olacak.

"GENÇLERE TAVSÄ°YEM: BÄ°R AN EVVEL ASKERLÄ°K YAPMALARI"

Askerlik yaÅŸÄ±na gelecek sayÄ± ihtiyaçtan daha fazla olursa bedelli askerlik gündeme gelebilir. Gençlere tavsiyem meÅŸru mazereti olamayanlarÄ±n bir an evvel askerliklerini yapmalarÄ± yönünde.'' dedi.

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ABD Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin skandal paylaÅŸÄ±mÄ±na BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan tepki

ABD Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin #TÃ¼rkAmerikanDostluÄŸu etiketini kullanarak yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±ma BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ne mesaj vermek istiyorlar anlam veremedim" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klama yaptÄ±.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu milleti ve devleti kim yÄ±kabilir

Ä°zmir'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ±dan bahseden CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "DÃ¼n Ä°zmir'de terÃ¶ristin Ã¼stÃ¼ne atlayan kahramanÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z deÄŸil mi? Bu milleti ve devleti kim yÄ±kabilir?" ifadelerinde bulundu.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bizim iÃ§in ok yaydan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r temizlemeden durmayacaÄŸÄ±z dedi

ÅžanlÄ±urfa'da Suriye'de devam eden operasyonlar hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bizim dinimizde Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa yer yok. Rakka operasyonunu ertelediler, baktÄ±lar TÃ¼rkiye sonuÃ§ alÄ±yor, planlarÄ± deÄŸiÅŸtirdiler. Bizim iÃ§in ok yaydan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. El Bab'Ä± da, MÃ¼nbiÃ§'i de, diÄŸer bÃ¶lgeleri de temizlemeden durmayacaÄŸÄ±z" dedi.