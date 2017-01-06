CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan IraklÄ± ve Suriyelilerin bir kÄ±smÄ±nÄ± vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za alacaÄŸÄ±z dedi

ÅžanlÄ±urfa'da Sivil Toplum KuruluÅŸlarÄ±na aÃ§Ä±klama yapan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Suriyeli muhacirlere ensar olan, onlarÄ± baÄŸrÄ±na basan, sofrasÄ±na bir tabak da kardeÅŸleri iÃ§in koyan UrfalÄ±lara teÅŸekkÃ¼r ediyorum. IraklÄ± ve Suriyelilerin bir kÄ±smÄ±nÄ± vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za alacaÄŸÄ±z." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ÅžanlÄ±urfa'da Sivil Toplum KuruluÅŸlarÄ±na açÄ±klama yaptÄ±. ErdoÄŸan, "Birçok alanda ÅžanlÄ±urfalÄ± kardeÅŸlerimizin hizmetine sunduÄŸumuz yatÄ±rÄ±mlarÄ±n hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum. Daha önce 200 yataklÄ± devlet hastanesi varken bugün Eyyübi'de 800 yataklÄ± eÄŸitim araÅŸtÄ±rma hastanesinin resmi açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapmak suretiyle ÅžanlÄ±urfa sÄ±çrama yapmÄ±ÅŸ oldu.""14 yÄ±llÄ±k süre içerisinde saÄŸlÄ±ÄŸa çok büyük önem verdik. Önce eÄŸitim dedik, ardÄ±ndan saÄŸlÄ±k dedik, adalet ve emniyet dedik, akabinde ulaÅŸÄ±m, tarÄ±m bütün bunlara önem vermek suretiyle devlet politikasÄ± anlayÄ±ÅŸÄ± belirledik. Åžimdi de bir hedef belirledik. 800 yataklÄ± bu hastane resmen hizmet veriyor.""ÅžanlÄ±urfa'ya 1700 yataklÄ± ÅŸehir hastanesi yapalÄ±m dedik. KÄ±sa zaman içerisinde ÅŸehir hastanesi de ÅžanlÄ±urfa'da en geç 3 yÄ±l içerisinde biter ve bölgenin de hizmetine girmiÅŸ olacak. Bunlar bir inceliÄŸi gösteriyor. Hangi zihniyet insan öncelikli çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°nsana deÄŸer veriyor. Yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda her ÅŸey insan için demiÅŸtik. Her ÅŸey Türkiye için demiÅŸtik. BakÄ±n her ÅŸey Türk için, Kürt için, Arap için ÅŸu için bu için demedk. Her ÅŸey Türkiye için dedik."

"ÅžANLIURFA'YA VEFA BORCUMUZ VAR"

"Bizim damarlarÄ±mÄ±zda bu anlayÄ±ÅŸ var. Bu anlayÄ±ÅŸla da bizler Türkiye'nin dört bir yanÄ±nÄ± donattÄ±k donatÄ±yoruz. Ä°lk ÅŸehir hastanesini Mersin'de resmi açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Arka arkaya bitenleri açmaya baÅŸlayacaÄŸÄ±z. 30 büyükÅŸehirde bu hastaneleri açacaÄŸÄ±z. Allah ömür verdikçe milletimiz desteÄŸini esirgemedikçe ÅžanlÄ±urfa'mÄ±z için, Türkiye için bu çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürdüreceÄŸiz.""Tarih boyunca hakkÄ±n, adaletin yanÄ±nda saf tutan ÅžanlÄ±urfalÄ± kardeÅŸlerimiz için ne yapsak azdÄ±r. Son dönemdeki saÄŸlam duruÅŸundan dolayÄ± ÅžanlÄ±urfa'ya vefa borcumuz var. Siz burada teröre prim vermediniz. Teröristlere prim vermediniz. Tüm tehditlere raÄŸmen dik durdunuz .15 Temmuz gecesi 4 ÅžanlÄ±urfalÄ± kardeÅŸimiz göÄŸsünü kurÅŸunlara siper ederken ÅŸehit oldu"

"BU MÄ°LLETÄ° YIKABÄ°LECEK HÄ°ÇBÄ°R FANÄ° GÜÇ YOKTUR"

"Terörle mücadele baÅŸta olmak üzere bayraÄŸÄ±mÄ±z, baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, vatanÄ±mÄ±z için topraÄŸa düÅŸen tüm ÅŸehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. DeÄŸerli kardeÅŸlerim, biz bu coÄŸrafyada tesadüfen karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±k. Yüz yÄ±llardÄ±r aynÄ± dava için mücadele eden, aynÄ± topraklar üzerinde hür yaÅŸayan bir milletiz. Bu bölgede asÄ±rlardÄ±r aynÄ± gönül dilini konuÅŸan, aynÄ± istikamete bakan, sevinç ve tasada beraber olan kardeÅŸler topluluÄŸuyuz. Bu milleti yÄ±kabilecek hiçbir fani güç yoktur."

"AÅžIKLA MAÅžUK AYRILMAZ"

"Bu topraklarÄ±n harcÄ± yüz yÄ±llardÄ±r bu muhabbetle yoÄŸurulmuÅŸtur. Bu millet aÅŸÄ±k ve maÅŸuk topluluÄŸudur. Ama son dönemde birileri bunu kurcalamaya, aÅŸkÄ±mÄ±zÄ± çekemeyenler oldu, sevdamÄ±zÄ± çekemeyenler oldu. Ä°stedikleri kadar çekemesinler, aÅŸÄ±kla maÅŸuk ayrÄ±lmaz. Ferhat'la Åžirin ayrÄ±lmadÄ±. Biz tabi aÅŸkÄ±mÄ±zÄ± kaybettik, bunu da görelim. Öyle diyor bir düÅŸünür. AÅŸk nedir diye sormuÅŸlar. AÅŸk kiÅŸinin sevdiÄŸinde yok olmasÄ±dÄ±r demiÅŸ."

"O AÅžK OLMASA O DAÄžLAR DELÄ°NMEZ"

"Öyle lafla aÅŸÄ±k olunmaz. SevdiÄŸinde yok olabiliyor musun? Gerçek manada aÅŸÄ±k odur. DiÄŸerleri lafÄ±güzaf. Ä°stanbul'un fethini saÄŸlayan, Rumeli'nin Afrika'nÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± açan sÄ±r bu muhabbette aÅŸkta gizlidir. Ferhat'a daÄŸlarÄ± deldiren o aÅŸktÄ±r. O aÅŸk olmasa o daÄŸlar delinmez. O vuruyor, vurdukça çoÄŸu gitti azÄ± kaldÄ± diyordu. Biz de yola öyle çÄ±ktÄ±k. Sorunlar çoktu."

"15 sene önce Urfa'da havalimanÄ± yok. HavalimanÄ±ndan ÅŸehre geliÅŸ düÅŸünüyorum, böyle bir yol yok. Ama bugün gelirken ey Allah'Ä±m dedim. Åžu havalimanÄ±na bak, ÅŸu yollara bak, nereden nereye geldik. Harran Üniversitesi var ÅŸimdi. Buralara kolay mÄ± geldik. Birileri önümüzü kesti, diktatör dediler, yapamazsÄ±nÄ±z dediler. ÇatlasanÄ±z da patlasanÄ±z da yapacaÄŸÄ±z. Ufku olmayanlar bunu yapamaz. BatÄ± yapar da biz niye yapamayalÄ±m. Tarihte bunlarÄ± biz yaptÄ±k. Buralar ilim merkeziydi. TarÄ±mÄ±n merkezi burasÄ± ya."

"OPERASYON YAPMAYI DÜÅžÜNENLER AVUCUNU YALAR"

"Bu ülkenin her bir karÄ±ÅŸÄ±nda Mevlana, Yunus, HacÄ± Bayram Veli, Ahmed Yesevi gibi heybesinde sadece ilim olan, aÅŸk olan gönül erlerinin emeÄŸi vardÄ±r. EÄŸer bugün bu coÄŸrafyada kardeÅŸçe ve özgür yaÅŸÄ±yorsak Malazgirt'te, Çanakkale'de, KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'nda ecdadÄ±mÄ±zÄ±n ödediÄŸi bedeller sayesinde. Bir tarla var, arazi var, bir de arsa var. Tarla, arazi, nedir imar girmemiÅŸ olan topraklardÄ±r. Ä°mar girmiÅŸ olan topraÄŸa arsa diyoruz. Ben de diyorum ki vatan, ÅŸehit kanlarÄ±yla yoÄŸurulmuÅŸ topraÄŸa denir. Onun için tek vatan derken rastgele tarla arazi deÄŸil, ÅŸehit kanlarÄ±yla yoÄŸurulmuÅŸ olan 780 bin kilometrekareyi kolay kolay vatan yapmadÄ±k. Burada operasyon yapmayÄ± düÅŸünenler avucunu yalarlar."

"TERAZÄ°SÄ° UYGUN OLMAYAN BUNU ANLAMAZ"

"Allah'Ä±n vaadi ortada. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler, siz bilemezsiniz. Biz buradan bakacaÄŸÄ±z olaya. Bu akÅŸam gittiÄŸimiz ÅŸehit evinde Bekir hocayÄ± dinleyince, iÅŸin idrakÄ±nda olunca farklÄ±. Ve iÅŸin idrakÄ± içinde. Ä°drakÄ± meali bu küçük akla gerekmez, bu terazi bu kadar sikleti çekmez. Terazisi uygun olmayan bunu anlamaz. Ama uygun olan Bekir hoca gibi anlar. AslÄ± kardeÅŸim gibi anlar. Åžimdi mesele bunu yakalamamÄ±z. CanÄ±mÄ±z yanÄ±yor, ama Allah razÄ± olsun ÅŸu anda Suriye'de bire 10 gidiyoruz. 1 ÅŸehit veriyoruz ama karÅŸÄ± tarftan da 10 alÄ±yoruz, 15 alÄ±yoruz. Onun için silahlÄ± kuvvetlerin bütün kademelerine Allah razÄ± olsun diyorum. Bu mevsimde orada verilen mücadele sÄ±radan bir mücadele deÄŸil. Bedelini aÄŸÄ±r ödetiyoruz"

"TÜM DÜNYAYA Ä°SPAT ETTÄ°NÄ°Z"

"Son 6 yÄ±ldÄ±r ÅžanlÄ±urfa Suriyeli muhacirlere sahip çÄ±karak ensar anlayÄ±ÅŸÄ±yla dünyaya gösterdi. BatÄ±lÄ± sizin gibi olamamÄ±ÅŸtÄ±r, olamaz. 100 kiÅŸi, 300 kiÅŸi alÄ±yor bunun hesabÄ±nÄ± yapÄ±yorlar. Milli gelirine bakÄ±nca bizden fazla. Ama böyle bir ÅŸeyi kabul edemiyorlar. KomÅŸuluk ve kardeÅŸlik hakkÄ±nÄ±n ne demek olduÄŸunu duruÅŸunuzla tüm dünyaya ispat ettiniz. Akdeniz'de boÄŸulan Aylan bebeÄŸi gördükleri zaman bazÄ± dergilere kapak yaparlar, bunu satarlar. Tamam da ne yapÄ±yorsunuz onu söyleyin. Benim mehmetçiÄŸim kucaÄŸÄ±na alÄ±p hastaneye götürüyor da sen ne yaptÄ±n onu söyle? Söz veriyorlar. Biz Türkiye'ye 3 milyar euro vereceÄŸiz. Bu yÄ±l içinde bir 3 milyar daha vereceÄŸiz. Bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z harcama 20 milyar dolarÄ± buldu. Ve bize gelen destek 677 milyon euro. Bu da bize gelmiyor. Nereye gidiyor? UNESCO vasÄ±tasÄ±yla KÄ±zÄ±lay'a gidiyor. Söz verdikleri rakamÄ± hala göndermiÅŸ deÄŸiller."

"BÄ°R KISMINI VATANDAÅžLIÄžIMIZA ALACAÄžIZ"

"Suriyeli muhacirlere ensar olan, onlarÄ± baÄŸrÄ±na basan, sofrasÄ±na bir tabak da kardeÅŸleri için koyan UrfalÄ±lara teÅŸekkür ediyorum. ÇektiÄŸiniz sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± çok iyi biliyorum. GösterdiÄŸiniz kadirÅŸinaslÄ±Ä±k hepsine deÄŸer. Bir adÄ±m daha atÄ±yoruz. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸma yürütüyor. IraklÄ± ve Suriyelilerin bir kÄ±smÄ±nÄ± vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za alacaÄŸÄ±z. BunlarÄ±n içerisinde çok iyi yetiÅŸmiÅŸ insanlar var. Mühendisler var, doktorlar var. Bunlardan istifade edelim. SaÄŸda solda kaçak olarak çalÄ±ÅŸmaktansa bu milletin bir evladÄ± olarak çalÄ±ÅŸsÄ±nlar. Kimse birbirine ÅŸüpheci gözle çalÄ±ÅŸmasÄ±n. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± bu adÄ±mÄ± atmaya hazÄ±r"