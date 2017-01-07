BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Suriye konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in Irak'a gitti

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Suriye'de yaÅŸanan sÄ±cak geliÅŸmeler nedeniyle Irak'la gerginlik yaÅŸÄ±yordu. Suriye'nin konuÅŸulacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye-Irak arasÄ±ndaki bazÄ± meselelerde masaya yatÄ±rÄ±lacak.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak'la uzun süren gerginlik döneminin ardÄ±ndan BaÄŸdat'a gitti. Ä°ki yÄ±l sonra ilk kez bir Türk BaÅŸbakan'Ä±n Irak'Ä±n baÅŸkentine yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret, Suriye konusunda Ä°ran'la daha yakÄ±n iÅŸbirliÄŸine gidildiÄŸi bir döneme denk geldi. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 2017'nin ilk yurtdÄ±ÅŸÄ± temasÄ± olarak Irak'a yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret, Türkiye-Irak iliÅŸkilerinde yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor.

BAÅžBAKAN IRAK'TA

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'a gitti. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan özel uçak 'TC ANA' ile Irak'a hareket etti. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaarslan ve diÄŸer yetkililer uÄŸurladÄ±.

HEYETTE KÄ°MLER VAR

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile birlikte Irak'a giden heyette, Milli savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Gümrük ve Ticaret BakanÄ± Bülent Tüfenkci yer aldÄ±.

ÖNCE BAÄžDAT SONRA ERBÄ°L

YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Irak ziyareti 2 gün sürecek. YÄ±ldÄ±rÄ±m, ziyaretleri kapsamÄ±nda BaÄŸdat'a ardÄ±ndan Erbil'e geçecek. Erbil'de Ä°KB BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani ve BaÅŸbakan Nerçivan Barzani ile görüÅŸecek.GörüÅŸmelerde ÅŸu baÅŸlÄ±klar ele alÄ±nacak:Irak'Ä±n toprak bütünlüÄŸüne hassasiyetini her fÄ±rsatta yineleyen Ankara, bir dönem önemli kazanÄ±mlar saÄŸlayan Yüksek Düzeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyinin (YDSK) iÅŸler hale gelmesini hedefliyor.

MASADA 10 BAÅžLIK VAR

GörüÅŸmelerde ÅŸu baÅŸlÄ±klar ele alÄ±nacak:

- Irak'Ä±n toprak bütünlüÄŸüne hassasiyetini her fÄ±rsatta yineleyen Ankara, bir dönem önemli kazanÄ±mlar saÄŸlayan Yüksek Düzeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyinin (YDSK) iÅŸler hale gelmesini hedefliyor

- PKK ile mücadele ele alÄ±nacak, Kandil konusunda da ortak çalÄ±ÅŸma masada olacak.

- Terör örgütü IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± mücadelede iÅŸbirliÄŸinin güçlendirilmesi deÄŸerlendirilecek. Irak ordusu ve peÅŸmergelerin de aralarÄ±nda olduÄŸu birliklerce sürdürülen Musul'un yanÄ± sÄ±ra, örgütün etkili olduÄŸu diÄŸer noktalardaki durum da ele alÄ±nacak.

- Suriye baÅŸta olmak üzere bölgesel meseleler ele alÄ±nacak. Bölgede bir terör devletine izin verilmeyeceÄŸi yönündeki kararlÄ±lÄ±k vurgulanacak.

- Türkiye ile Irak arasÄ±ndaki güvenlik iÅŸbirliÄŸi görüÅŸülecek. Türk askerinin bulunduÄŸu BaÅŸika konusunda "Türkiye'nin hassasiyetleri" anlatÄ±lacak.

- Türkiye ile Irak arasÄ±ndaki ticaretin ilerletilmesi deÄŸerlendirilecek. Ä°ki tanesi Musul'da olmak üzere dört sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ± üzerinde çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yor.

- Terörle ilgili geliÅŸmeler ve Irak'taki anlaÅŸmazlÄ±klardan dolayÄ± sorunlu giden enerji iÅŸbirliÄŸi de deÄŸerlendirilecek.

- Erbil'de, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani ve BaÅŸbakan Neçirvan Barzani ile yapÄ±lacak görüÅŸmelerde de, Türkiye'nin bölgeye verdiÄŸi önemin altÄ± çizilecek. PeÅŸmergelerin eÄŸitimi, bölgenin ihtiyaçlarÄ± konularÄ± deÄŸerlendirilecek.

- Türkmenlerin durumu da gündemde olacak, bu konudaki hassasiyet muhataplara iletilecek.

- SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n durumu, deÄŸerlendirilecek bir baÅŸka baÅŸlÄ±k olacak. Türkiye'de bulunan 300 bini aÅŸkÄ±n IraklÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n durumu ziyarette konuÅŸulacak.

ZÄ°YARET NEDEN ÖNEMLÄ°

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n 2017'nin ilk yurtdÄ±ÅŸÄ± temasÄ± olarak Irak'a yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret, Türkiye-Irak iliÅŸkilerinde yeni bir sayfa açacak gibi görünüyor.Tahran'Ä±n etkisi altÄ±ndaki Irak hükümetiyle Ankara arasÄ±ndaki iliÅŸkiler, son bir yÄ±ldÄ±r bir hayli gergindi. Ancak, Suriye politikasÄ± temel konularda taban tabana zÄ±t olan Tahran ve Ankara, Moskova'yla da birlikte üçlü iÅŸbirliÄŸine gitti. Tüm Suriye'de ateÅŸkes ilan edildi ve üç ülkenin dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n Astana'da bir araya gelerek Suriye'de çözümü konuÅŸmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.Suriye üzerinden Tahran'la iÅŸbirliÄŸinin artmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 30 AralÄ±k'ta telefonla görüÅŸtü. Ekim ayÄ±nda birbirlerini çok sert sözlerle eleÅŸtiren iki lider, bu konuÅŸmada "doÄŸrudan diyaloÄŸun güçlendirilmesi" gerektiÄŸini vurguladÄ±. ArdÄ±ndan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n BaÄŸdat'a gideceÄŸi duyuruldu.AÄŸustos ayÄ±nda Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Zarif'in Ankara ziyaretinin ardÄ±ndan Irak'la iliÅŸkilerin düzeldiÄŸi bir dönemde Al Jazeera'ye konuÅŸan Irak'Ä±n Ankara Büyükelçisi El Alawi, "Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±'nÄ±n Türkiye'ye geliÅŸini biz olumlu bir geliÅŸme olarak izledik. Çünkü bu, bizi çözüme götürebilir" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.