KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Fethi Sekin TÃ¼rkiye'nin gakkoÅŸudur dedi

GÃ¼ndeme dair aÃ§Ä±klamalarda bulunan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°zmir'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda gündeme iliÅŸkin önemli açÄ±klamalarda bulundu. Hükümete yönelik aÄŸÄ±r eleÅŸtirilerde bulunan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Ä°zmir'deki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda büyük kahramanlÄ±k gösteren Fethi Sekin için, "O ÅŸehidimiz artÄ±k Türkiye'nin gakkoÅŸudur. Kahraman diye tanÄ±mladÄ±k onu. Olaya zamanÄ±nda müdahale etti. CanÄ± pahasÄ±na terör eylemini engelledi" ÅŸeklinde konuÅŸtu.KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ±;"Neredeyse terör olaylarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± il kalmadÄ±. Ä°zmir dün tek yürek halinde ÅŸehit polisi ElazÄ±ÄŸ'a uÄŸurladÄ±. O ÅŸehidimiz artÄ±k Türkiye'nin gakkoÅŸudur. Kahraman diye tanÄ±mladÄ±k onu. Olaya zamanÄ±nda müdahale etti. CanÄ± pahasÄ±na terör eylemini engelledi. Bir baÅŸka vatandaÅŸÄ±mÄ±z daha hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ä°ki ÅŸehidimize de Allahtan rahmet diyoruz. Hep birlikte teröre karÅŸÄ± çÄ±kmamÄ±z lazÄ±m.

"TÜRKÄ°YE TERÖRE TESLÄ°M EDÄ°LDÄ°"

Teröre karÅŸÄ± durmak hepimizin namus, vatan, insanlÄ±k borcudur. Teröre karÅŸÄ± çÄ±kmak hepimizin görevi. Bizim özel bir hesabÄ±mÄ±z yok. Hep birlikte farklÄ± düÅŸüncelerde olsak bile biraraya gelip konuÅŸabilelim. Terörele mücadelede birinci aktör hükümettir. Terörle mücadeleyi onlar yapacak. Her terör eyleminden sonra ÅŸunu söyledik, sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir alan var mÄ±? Destek verelim yeter ki terörü sonlandÄ±rÄ±n, ama terörle mücadele akÄ±lla birikimle yapÄ±lÄ±r. Terörle mücadele geçmiÅŸteki hatalardan ders alÄ±narak yapÄ±lÄ±r. Türkiye teröre teslim edilmiÅŸtir. 15 yÄ±llÄ±k iktidar ülkeyi terör örgütlerine teslim etmiÅŸtir.

"290 KERE GÜVENLÄ°K GÜÇLERÄ° PKK'YA MÜDAHALE ETMEK Ä°STEDÄ°"

PKK'yla masaya oturan kimdi. Åžehir içinde kalaÅŸnikof daÄŸÄ±tÄ±lÄ±rken iktidar sakÄ±n müdahale etmeyin diyordu. 290 kere güvenlik güçleri PKK'ya müdahale etmek istiyor, Ä°ktidar izin vermiyor. Ben teröre teslim edildi derken bunu söylüyorum. Devletin en önemli yerlerine FETÖ'cüleri kim yerleÅŸtirdi. YargÄ±tay'a DanÄ±ÅŸtay'a kim yerleÅŸtirdi. CHP mi yerleÅŸtirdi? Türkiye'yi teröre teslim etmek oluyor bu. FETÖ'cü emniyetçilerin tayinini biz mi yaptÄ±k? YapacaksÄ±n bir de suyun üstüne çÄ±kacaksÄ±n.

PKK, EL NUSRA, IÅžÄ°D, FETÖ KANDIRDI

El Nusra'ya sahip çÄ±ktÄ±nÄ±z, silah gönderdiniz. Bir devletin CumhurbaÅŸkanÄ± Nusra'ya terör örgütü deÄŸildir diyorsa, Türkiye teröre teslim edilmiÅŸ demektir IÅžÄ°D militanlarÄ± Irak'a Suriye'ye nasÄ±l geçtiler. Türkiye üzerinden bu hükümet kapÄ±larÄ± açtÄ±, tedavi ettiler, tekrara Suriye'ye gönderdiler. EÄŸer bir iktidar Türkiye'yi teröre teslim ettiyse, yatacak yeri yoktur. PKK, El Nusra, IÅžÄ°D, FETÖ kandÄ±rdÄ±, siz çocuk musunuz? Åžimi Dünya'ya savaÅŸ açmÄ±ÅŸlar.

ASKERLERÄ°N YAKILMA Ä°DDÄ°ASI

Askerlerimizin yakÄ±lma iddialarÄ±. Hükümete çaÄŸrÄ± yaptÄ±m açÄ±klayÄ±n diye. 15 gündür açÄ±klayamadÄ±lar. 15 günden fazla zaman geçti, askerler yaÅŸÄ±yor mu, öldüler mi bilinmiyor. Hani sinek uçsa haberin oluyordu.

"NÄ°YE GÖREVDE TUTTUN?"

BaÅŸkanlÄ±k gelmezse Türkiye bölünür diyor. Ya 100 yÄ±ldÄ±r Türkiye bölünmedi de. 15 yÄ±ldÄ±r Türkiye'yi yöneteceksin ülkeyi kan gölüne çevireceksin. Büyükelçiyi Ankara'da polis vurdu. 15 dakika sonra FETÖ'cü dediler. Madem biliyordun, neden görevde tuttun?

"GAYRÄ°MÄ°LLÄ° BÄ°R BAÅžKANLIK"

BaÅŸkanlÄ±k sistemi. Fiili durum var. Türkiye'ye baÅŸkanlÄ±k sistemini getirelim. Åžimdi bunu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle gerçekleÅŸtirmek istiyorlar. Ya vatandaÅŸÄ±n derdi ne, bunlarÄ±n derdi ne? Dolar bozdurun diye çaÄŸrÄ± yapÄ±yorlar millete? Kendi çocuklarÄ±na yapsana bu çaÄŸrÄ±yÄ±. Kendi yandaÅŸlarÄ±na, havuz medyasÄ±na yapsana. Milletin açlÄ±ktan nefesi kokuyor. BunlarÄ±n derdi baÅŸkanlÄ±k. Türk tipi diyorlar. Milli diyorlar. Bu gayrimilli bir baÅŸkanlÄ±ktÄ±r.

"15 YILDA ÇIKARAMADIÄžINIZ BÄ°R KANUN VAR MI?"

Getirdikleri anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine bakÄ±n. Darbeciler getirdikleri anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle kendi geleceklerini güvence altÄ±na alÄ±rlar. BakÄ±n deÄŸerli arkadaÅŸlar herkes ÅŸu soruyu kendisine sorsun. 15 yÄ±lda çÄ±karamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir kanun var mÄ±? ÇÄ±karÄ±yorsun. O zaman niye baÅŸkanlÄ±k. YaÅŸam tarzÄ± üzerinden siyaset yaptÄ±n. VatandaÅŸ komÅŸusunun kimliÄŸini sorgulamaya baÅŸladÄ±. Senin yüzünden.

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'E BU YETKÄ° VERÄ°LMEDÄ°"

CumhurbaÅŸkanÄ± hiçbir gerekçe göstermeden TBMM'yi feshedebilecek. Gerekçe soramayÄ±z. Mustafa Kemal Atatürk'e bu yetki verilmedi. Buna evet diyenler vatana ihanet ediyorlar derken bunu kastediyorum. Mustafa Kemal'e verilmeyen yetkiyi devleti soyan bir adama veriyorsunuz bunu. Milli iradenin temnsil edildiÄŸi tek yer Meclis'tir. Siz hangi gerekçeyle TBMM'yi feshedeceksiniz. BunlarÄ±n milli irade dedikleri kabul ettikleri Saray'Ä±n iradesidir. Milli irade, iradenin Saray'dan alÄ±nÄ±p halka verilmesidir. Bunun adÄ± demokrasi midir? Bunun adÄ± ihanettir. Ben her vatandaÅŸÄ±mÄ±n düÅŸüncesine, inancÄ±na saygÄ± duyarÄ±m. Bizi CHP yapan düÅŸünce bu düÅŸüncedir. Åžimdi bu yok edilmek isteniyor. Devlet yapÄ±sÄ±nÄ± istediÄŸi gibi deÄŸiÅŸtirir. Bu anayasa kabul edilirse bir sabah kalkacaz Bilim ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bir kararnameyle bunu yapabilecekler. Sadece bunlar deÄŸil. Devlete atama yapÄ±lacak deÄŸil mi? Devlete atama yapmanÄ±n ÅŸartlarÄ± vardÄ±r. Ä°stediÄŸi kiÅŸiyi atayabilecekler.

"EVET OYU VERECEKLER ÇOCUKLARINI DÜÅžÜNSÜN"

Evet oyu kullanacaklara samimi bir uyarÄ± yapmak isterim. ÇocuklarÄ±nÄ±zÄ± düÅŸünün. VerdiÄŸi demokrasi mücadelesi yüzünden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenleri düÅŸünün. Hiç kimse milletin ona verdiÄŸi yetkiyi baÅŸkasÄ±na teslim edemez. Evet oyu verecekler. ÇocuklarÄ±nÄ±zÄ±n geleceÄŸini düÅŸünün, Türkiye'yi düÅŸünün. Hapisanelerde 150'yi aÅŸkÄ±n gazetecinin olduÄŸu bir ülkede demokrasiden söz edemezsiniz."