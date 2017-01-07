TÃ¼rkiye ve Irak ortak terÃ¶r bildirisi yayÄ±nladÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, bugÃ¼n Suriye ve TÃ¼rkiye-Irak iliÅŸkilerini konulmak Ã¼zere BaÄŸdat'a gitti.

Türkiye ve Irak arasÄ±nda Yüksek Düzeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nin üçüncü toplantÄ±sÄ± bugün BaÄŸdat'ta gerçekleÅŸti. ToplantÄ±da, iki ülkenin çÄ±karlarÄ±na hizmet edecek ekonomik ve siyasi stratejik iliÅŸkileri tesis etme ve geliÅŸtirme konularÄ±nÄ±n ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Yüksek Düzeyli Stratejik Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi toplantÄ±sÄ± (YDSK) sonucunda yayÄ±nlanan ortak bildiri ÅŸöyle:" Ä°ki taraf, iki ülke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin temelini oluÅŸturan toprak bütünlüÄŸüne ve egemenliÄŸine saygÄ± çerçevesinde, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± güvenlik ve istikrarÄ±n saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± ve birlikte terörle mücadele etmeyi benimsediklerini vurguladÄ±.

BAÅžÄ°KA'DAN ÇEKÄ°LME SÜRECÄ°

Ä°ki taraf, BaÅŸika KampÄ±'nÄ±n bir Irak kampÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.Irak tarafÄ±, BaÅŸika kampÄ± hususundaki tutumunun sabit olduÄŸunu belirterek, Türk tarafÄ±nÄ±n kuvvetlerini çekmeye yönelik süreci baÅŸlatmasÄ± ve bu meselenin sona erdirilmesi gerekliliÄŸini vurguladÄ±. Türk tarafÄ±, Irak'Ä±n toprak bütünlüÄŸüne ve egemenliÄŸine saygÄ± duyduÄŸunu yineledi. Ä°ki taraf, aralarÄ±ndaki ticari ve ekonomik iÅŸbirliÄŸi düzeyinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n, terörden zarar gören bölgelerin yeniden inÅŸasÄ±nÄ±n ve iki ülke arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸmalarÄ±n hayata geçirilmesinin önemini vurguladÄ±.

"DEAÅž'IN VARLIÄžINI YOK ETME..."

Ä°ki taraf, Dicle ile FÄ±rat Nehirlerine ait sularÄ±n yönetiminde ve ortak su projelerinde iÅŸbirliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ± üzerinde anlaÅŸtÄ±. Türkiye Hükümeti, Ninova'nÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± ve DEAÅž'Ä±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yok etme operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda; Irak SilahlÄ± ve Güvenlik Kuvvetlerinin elde ettiÄŸi kaydadeÄŸer ilerlemeyi takdirle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"Ä°KÄ° TARAF DA TOPRAKLARINDA TERÖR ÖRGÜTÜ BULUNDURMAYACAK"

Ä°ki taraf, topraklarÄ±nda herhangi bir terör örgütünü bulundurmayacaklarÄ±nÄ± ve iki ülkenin milli güvenliÄŸini tehdit eden herhangi bir faaliyette bulunulmasÄ±na izin vermeyeceklerini vurguladÄ±.Ä°ki taraf, UluslararasÄ± Koalisyon'un DEAÅž'a karÅŸÄ± yürüttüÄŸü mücadelede iÅŸbirliÄŸi içinde hareket edeceklerini belirtti. Ä°ki taraf, iki ülke halklarÄ± arasÄ±ndaki kültürel ve sosyal baÄŸlarÄ±n kuvvetlendirilmesi, iki ülke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n kaynaÅŸmalarÄ±na imkan saÄŸlanmasÄ± için kültür ve turizm alanÄ±nda kapsamlÄ± bir atÄ±lÄ±m yapÄ±lmasÄ± gerekliliÄŸini vurguladÄ±. Ä°ki taraf, ortak stratejik vizyon temelinde çÄ±karlarÄ± ve sÄ±namalarÄ± belirleyerek, bölgede güvenliÄŸin ve istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ± için birlikte çalÄ±ÅŸmak, ayrÄ±ca mezhebi ve etnik kutuplaÅŸma dahil bölgenin güvenlik ve istikrarÄ±nÄ± tehdit eden tüm faktörleri bertaraf etmek üzerinde mutabÄ±k kaldÄ±.