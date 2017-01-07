Ana Sayfa | SÄ°YASET 07/01/2017 19:49

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan KÄ±brÄ±s iÃ§in Ã¶nemli telefon konuÅŸmasÄ±


BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KÄ±brÄ±s sorunu iÃ§in Cenevre'de yapacaklarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸacaklarÄ±nÄ± belirtti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Türkiye olarak KÄ±brÄ±s'ta, her iki toplumu da tatmin edebilecek adil, kalÄ±cÄ± ve kapsamlÄ± bir çözümden yana olduklarÄ±na dikkati çekti.ErdoÄŸan ve BM Genel Sekreteri Guterres, önümüzdeki günlerde taraflarÄ±n Cenevre'de yapacaklarÄ± görüÅŸmelerin sorunun çözümü için önemli bir fÄ±rsat olabileceÄŸini belirtti.

TÜRKÄ°YE'NÄ°N ÇABASINI TAKDÄ°RLE KARÅžILADI

BM Genel Sekreteri Guterres, gerek mültecilere yardÄ±m, gerekse de Suriye meselesine bir çözüm bulma konularÄ±nda Türkiye'nin bölgedeki aktörlerle birlikte son dönemde sarf ettiÄŸi çabalarÄ± takdirle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade etti.

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TÃ¼rkiye ve Irak ortak terÃ¶r bildirisi yayÄ±nladÄ±

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, bugÃ¼n Suriye ve TÃ¼rkiye-Irak iliÅŸkilerini konulmak Ã¼zere BaÄŸdat'a gitti.


KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Fethi Sekin TÃ¼rkiye'nin gakkoÅŸudur dedi

GÃ¼ndeme dair aÃ§Ä±klamalarda bulunan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°zmir'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda konuÅŸtu.


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Suriye konusunu gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in Irak'a gitti

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Suriye'de yaÅŸanan sÄ±cak geliÅŸmeler nedeniyle Irak'la gerginlik yaÅŸÄ±yordu. Suriye'nin konuÅŸulacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye-Irak arasÄ±ndaki bazÄ± meselelerde masaya yatÄ±rÄ±lacak.