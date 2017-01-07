CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan KÄ±brÄ±s iÃ§in Ã¶nemli telefon konuÅŸmasÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KÄ±brÄ±s sorunu iÃ§in Cenevre'de yapacaklarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸacaklarÄ±nÄ± belirtti.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Türkiye olarak KÄ±brÄ±s'ta, her iki toplumu da tatmin edebilecek adil, kalÄ±cÄ± ve kapsamlÄ± bir çözümden yana olduklarÄ±na dikkati çekti.ErdoÄŸan ve BM Genel Sekreteri Guterres, önümüzdeki günlerde taraflarÄ±n Cenevre'de yapacaklarÄ± görüÅŸmelerin sorunun çözümü için önemli bir fÄ±rsat olabileceÄŸini belirtti.

TÜRKÄ°YE'NÄ°N ÇABASINI TAKDÄ°RLE KARÅžILADI

BM Genel Sekreteri Guterres, gerek mültecilere yardÄ±m, gerekse de Suriye meselesine bir çözüm bulma konularÄ±nda Türkiye'nin bölgedeki aktörlerle birlikte son dönemde sarf ettiÄŸi çabalarÄ± takdirle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ifade etti.