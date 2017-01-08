Ana Sayfa | SÄ°YASET 08/01/2017 13:20

Ä°ranlÄ± yetkili TÃ¼rkiye Irak arasÄ±ndaki dostluk iliÅŸkilerinin kurulmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz dedi


BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Irak seyahatini deÄŸerlendiren Ä°ran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Ali Ekber Velayeti, TÃ¼rkiye-Irak dostluÄŸundan memnun olduÄŸunda, TÃ¼rkiye ile Suriye arasÄ±nda da bÃ¶yle bir iliÅŸkinin kurulmasÄ±nÄ± beklediklerinden bahsetti.

Terör örgütü DAEÅž'i anlatan bir kitabÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde gazetecilerin gündeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Velayeti, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Irak'a yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret ve Ankara-BaÄŸdat hattÄ±nda yaÅŸanan yakÄ±nlaÅŸmayÄ± deÄŸerlendirdi.Velayeti, "Türkiye- Irak arasÄ±nda gerilimin düÅŸmesi ve dostluk iliÅŸkilerinin yeniden kurulmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz. Bölge milletlerinin saadeti, gerginlikten kaçÄ±nÄ±p bölgesel iÅŸbirliÄŸinden geçer" diye konuÅŸtu.

"TÜRKÄ°YE-SURÄ°YE Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ°NDE DE AYNISINI BEKLÄ°YORUZ"

Velayeti, "Türk hükumetinin Irak'la iyi komÅŸuluk iliÅŸkileri kurup, bu ülkenin toprak bütünlüÄŸüne saygÄ± göstermesine yönelik attÄ±ÄŸÄ± adÄ±m, olumlu bir adÄ±mdÄ±r. Bu dostluk iliÅŸkisinin Türkiye ve Suriye arasÄ±nda da kurulmasÄ±nÄ± umut ederiz. Türkiye ve Suriye arsÄ±nda var olan gerilim ne Türkiye'nin yararÄ±na ve ne de Suriye'nin yararÄ±nadÄ±r. Ä°ki ülke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin Türkiye'nin komÅŸularÄ±yla benimsediÄŸi 'sÄ±fÄ±r sorun' dönemine geri dönmesini temenni ederiz" dedi.

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