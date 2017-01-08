Ana Sayfa | SÄ°YASET 08/01/2017 17:10

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu ihraÃ§ edilen diplomatlarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±


DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ±yla ilgili 350 diplomatÄ±n gÃ¶revine son verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu meclisteki FETÖ ihraçlarÄ±na iliÅŸkin soru önergesine yanÄ±t verdi. Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu bu açÄ±klamasÄ±nda ihraç edilen diplomat rakamlarÄ±nÄ± da verdi.Ä°ÅŸte açÄ±klamada öne çÄ±kanlar; 16 Temmuz-7 KasÄ±m 2016 tarihlerinde görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmakla hâlihazÄ±rda haklarÄ±ndaki tedbir devam eden BakanlÄ±ÄŸÄ±m personeli bulunmamaktadÄ±r. 16 Temmuz-7 KasÄ±m 2016 tarihlerinde BakanlÄ±ÄŸÄ±m mensubu 408 kiÅŸi kamu görevinden 667, 672 ve 675 sayÄ±lÄ± KHK'lar uyarÄ±nca ihraç edilmiÅŸtir. Bu çerçevede 350 diplomatik kariyer memuru ile 58 diÄŸer kategorideki memur kamu görevinden ihraç edilmiÅŸtir. 16 Temmuz-7 KasÄ±m 2016 tarihlerinde görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmakla görevine iade edilen BakanlÄ±ÄŸÄ±m personeli bulunmamaktadÄ±r. 16 Temmuz-7 KasÄ±m 2016 tarihlerinde BakanlÄ±ÄŸÄ±ma açÄ±ktan atama usulüyle personel alÄ±mÄ± olmamÄ±ÅŸtÄ±r. 16 Temmuz-7 KasÄ±m 2016 tarihlerinde kamu görevinden ihraç edilmekle görevine mahkeme kararÄ± ile iade edilen BakanlÄ±ÄŸÄ±m personeli bulunmamaktadÄ±r."

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KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun evet diyenler TÃ¼rkiye'ye ihanet ediyordur sÃ¶zÃ¼ne YazÄ±cÄ±'dan jet yanÄ±t

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun "Evet oyu verenler, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ne ihanet ediyordur" aÃ§Ä±klamasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k AK Parti Siyasi ve Hukuki Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ±, "Bu sefalet bir sÃ¶z. Ã‡ok yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±z, ilkel buluyorum. Bu nihayetinde bir tercih deÄŸil mi? Bu siyasal katÄ±lÄ±m hakkÄ±dÄ±r. Hak kullanÄ±mÄ±nda hainlik sÃ¶zÃ¼ kullanÄ±lamaz." dedi.


Ä°srail'in Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Shai Masot'un gÃ¶revine son verilecek iÅŸte nedeni

Ä°srailli diplomatÄ±n Ä°ngiliz siyasetÃ§ilerini itibarÄ±sÄ±zlaÅŸtÄ±rma planÄ±nÄ± aÃ§Ä±klarken Al Jazeera muhabirinin gizli kamerasÄ±na yakalanmasÄ± nedeniyle gÃ¶revine son verileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.


Ä°ranlÄ± yetkili TÃ¼rkiye Irak arasÄ±ndaki dostluk iliÅŸkilerinin kurulmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz dedi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Irak seyahatini deÄŸerlendiren Ä°ran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Ali Ekber Velayeti, TÃ¼rkiye-Irak dostluÄŸundan memnun olduÄŸunda, TÃ¼rkiye ile Suriye arasÄ±nda da bÃ¶yle bir iliÅŸkinin kurulmasÄ±nÄ± beklediklerinden bahsetti.