Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu ihraÃ§ edilen diplomatlarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ±yla ilgili 350 diplomatÄ±n gÃ¶revine son verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu meclisteki FETÖ ihraçlarÄ±na iliÅŸkin soru önergesine yanÄ±t verdi. Bakan ÇavuÅŸoÄŸlu bu açÄ±klamasÄ±nda ihraç edilen diplomat rakamlarÄ±nÄ± da verdi.Ä°ÅŸte açÄ±klamada öne çÄ±kanlar; 16 Temmuz-7 KasÄ±m 2016 tarihlerinde görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmakla hâlihazÄ±rda haklarÄ±ndaki tedbir devam eden BakanlÄ±ÄŸÄ±m personeli bulunmamaktadÄ±r. 16 Temmuz-7 KasÄ±m 2016 tarihlerinde BakanlÄ±ÄŸÄ±m mensubu 408 kiÅŸi kamu görevinden 667, 672 ve 675 sayÄ±lÄ± KHK'lar uyarÄ±nca ihraç edilmiÅŸtir. Bu çerçevede 350 diplomatik kariyer memuru ile 58 diÄŸer kategorideki memur kamu görevinden ihraç edilmiÅŸtir. 16 Temmuz-7 KasÄ±m 2016 tarihlerinde görevden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmakla görevine iade edilen BakanlÄ±ÄŸÄ±m personeli bulunmamaktadÄ±r. 16 Temmuz-7 KasÄ±m 2016 tarihlerinde BakanlÄ±ÄŸÄ±ma açÄ±ktan atama usulüyle personel alÄ±mÄ± olmamÄ±ÅŸtÄ±r. 16 Temmuz-7 KasÄ±m 2016 tarihlerinde kamu görevinden ihraç edilmekle görevine mahkeme kararÄ± ile iade edilen BakanlÄ±ÄŸÄ±m personeli bulunmamaktadÄ±r."