Ä°srail'in Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Shai Masot'un gÃ¶revine son verilecek iÅŸte nedeni

Ä°srailli diplomatÄ±n Ä°ngiliz siyasetÃ§ilerini itibarÄ±sÄ±zlaÅŸtÄ±rma planÄ±nÄ± aÃ§Ä±klarken Al Jazeera muhabirinin gizli kamerasÄ±na yakalanmasÄ± nedeniyle gÃ¶revine son verileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°srail'in Londra BüyükelçiliÄŸinde görevli Shai Masot, bir restoranda Ä°ngiliz parlamenterleri itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rma planlarÄ±nÄ± anlatÄ±rken gizli kameraya yakalandÄ±.Masot'un özellikle Filistin yanlÄ±sÄ± görüÅŸleriyle bilinen Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet BakanÄ± Alan Duncan'Ä± hedef aldÄ±ÄŸÄ± görüldü. Bir Al Jazeera muhabirinin kaydettiÄŸi görüntülerde Masot, bazÄ± Ä°ngiliz parlamenterleri "düÅŸürmekten" söz ediyor.Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na bugün yansÄ±yan video kaydÄ±, "diplomatik protokolün sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir ihlali" olarak nitelendirildi.

GÖREVÄ°NE SON VERÄ°LECEK

Ä°srail'in Londra Büyükelçisi Mark Regev'in, ekim ayÄ±nda kaydedildiÄŸi belirtilen görüntülerde adÄ± geçen Bakan Duncan'dan bizzat özür dilediÄŸi belirtiliyor.Büyükelçilikten yapÄ±lan açÄ±klamayla da Masot'un sözlerinin "kabul edilemez" olduÄŸu ifade edilerek kÄ±sa bir süre içinde elçilikteki görevine son verileceÄŸi duyuruldu.

GÄ°ZLÄ°CE KAYDEDÄ°LDÄ°

Al Jazeera muhabirinin gizlice kaydettiÄŸi görüntülerde Masot ile Maria Strizzolo adlÄ± bir Ä°ngiliz kadÄ±n bürokrat, bir restoranda sohbet ediyor. Muhabirin de kendisini "Ä°srail Ä°ÅŸçi Partili DostlarÄ±" adlÄ± lobi grubunun bir üyesi olarak tanÄ±tarak aynÄ± masada bulunduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor.Ä°srailli diplomat ile milletvekillerinin nasÄ±l itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±labileceÄŸini tartÄ±ÅŸan Strizzolo, yeterince dikkatli bakÄ±lÄ±rsa herkesin saklamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸey olduÄŸunun görülebileceÄŸini söylediÄŸi duyuluyor.

"DUNCA SORUN YARATIYOR"

Ä°srailli diplomat Masot "DüÅŸürmek üzere sana bazÄ± milletvekillerinin adlarÄ±nÄ± verebilir miyim?" diye sormasÄ± üzerine Strizzolo, kimleri kastettiÄŸini soruyor. Masot, Bakan Duncan'Ä±n adÄ±nÄ± verince, Strizzolo "Hala onun peÅŸinde misin?" diye soruyor. Masot, Duncan'Ä±n kendileri için sorun yaratmaya devam ettiÄŸini söylüyor. Strizzolo, "Bu konuyu hallettiÄŸimizi sanÄ±yordum, biliyorsun, onu bir parça etkisizleÅŸtirdik, deÄŸil mi?" diyor ancak Masot "HayÄ±r" yanÄ±tÄ±nÄ± veriyor.Masot görüntülerde Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson'dan da "budala" diye söz ediyor. Strizzolo'nun Johnson'Ä±n Ä°srail konusunda "saÄŸlam bir duruÅŸu" olduÄŸunu belirtmesi üzerine de Masot buna katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor.Ä°srailli diplomatÄ±n itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± teklif ettiÄŸi Ä°ngiliz siyasetçiler arasÄ±nda Avam KamarasÄ±nÄ±n DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu BaÅŸkanÄ± Crispin Blunt da bulunuyor.

Ä°NGÄ°LTERE: KONU KAPANDI

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, Ä°srail Büyükelçisinin olayla ilgili olarak özür dilediÄŸi doÄŸrulanarak "Bu yorumlar ne büyükelçiliÄŸin ne de Ä°srail devletinin görüÅŸlerini yansÄ±tÄ±yor. Ä°ngiltere Ä°srail ile güçlü bir iliÅŸkiye sahip ve biz bu konuyu kapanmÄ±ÅŸ sayÄ±yoruz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Görüntülerin, Al Jazeera'nin 15 Ocak'ta yayÄ±mlamaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bir belgesel için yapÄ±lan araÅŸtÄ±rma kapsamÄ±nda çekildiÄŸi belirtiliyor. Ä°ngiltere ile Ä°srail arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belgesel için geçen haziran ayÄ±ndan itibaren çeÅŸitli ortamlarda 4,5 saate yakÄ±n gizli görüntü alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.