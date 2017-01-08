KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun evet diyenler TÃ¼rkiye'ye ihanet ediyordur sÃ¶zÃ¼ne YazÄ±cÄ±'dan jet yanÄ±t

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun "Evet oyu verenler, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ne ihanet ediyordur" aÃ§Ä±klamasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k AK Parti Siyasi ve Hukuki Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ±, "Bu sefalet bir sÃ¶z. Ã‡ok yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±z, ilkel buluyorum. Bu nihayetinde bir tercih deÄŸil mi? Bu siyasal katÄ±lÄ±m hakkÄ±dÄ±r. Hak kullanÄ±mÄ±nda hainlik sÃ¶zÃ¼ kullanÄ±lamaz." dedi.

YazÄ±cÄ±, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun "Türkiye'nin tarihinde böyle bir baÅŸkanlÄ±k modeli yoktur. Suriye modeli. Esad'Ä±n anayasasÄ±nÄ± aldÄ±lar, tercüme ettiler, koydular buraya" ÅŸeklindeki iddiasÄ±nÄ± ise ÅŸöyle deÄŸerlendirdi:"Anamuhalefet partisinin Genel BaÅŸkanÄ±'nÄ±n bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifini okumamÄ±ÅŸ olduÄŸunu düÅŸünüyorum. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu kafasÄ±nÄ± hep BeÅŸar Esed'e mi takmÄ±ÅŸ. Bu tipik bir Türk modeli, o yüzden CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi. BaÅŸkanlÄ±k kavramÄ±ndan daha geniÅŸ daha donanÄ±mlÄ± daha kuÅŸatÄ±cÄ± bir cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi getiriyoruz. Suriye'de bir model mi var? YakÄ±ÅŸtÄ±ramÄ±yorum, eleÅŸtiri yapacaksa eleÅŸtirilerin daha ÅŸÄ±k olmasÄ± lazÄ±m. Bu teklifi okumamÄ±ÅŸ ya da okumuÅŸ olsa bile içselleÅŸtirememiÅŸ."

"SEFALET BÄ°R SÖZ"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun "Evet oyu verenler, Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet ediyordur" açÄ±klamasÄ±na ise YazÄ±cÄ±, "Bu sefalet bir söz. Çok yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±z, ilkel buluyorum. Bu nihayetinde bir tercih deÄŸil mi? Ne oluyor da hain diyorsunuz. Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifiyle Türkiye, cumhuriyetten mi, demokrasiden mi, bayraÄŸÄ±ndan mÄ±, üniter yapÄ±sÄ±ndan mÄ± vazgeçiyor? Bu siyasal katÄ±lÄ±m hakkÄ±dÄ±r. Hak kullanÄ±mÄ±nda 'hainlik' sözü kullanÄ±lamaz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.YazÄ±cÄ±, "Ä°nsanlarÄ±n seçiminin, 'hainlik' sözüyle nitelendirilmesi kadar primitif bir ÅŸey olabilir mi. YakÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±m. Önerim, muhalefet partisinin Genel BaÅŸkanÄ±'nÄ±n bu söylemi terk etmesidir." diye konuÅŸtu.