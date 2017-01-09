Ana Sayfa | SÄ°YASET 09/01/2017 08:02

CHP lideri kontrollÃ¼ darbe 20 Temmuz gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r dedi

kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Parti Meclisi toplantÄ±sÄ±ndan Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da asÄ±l darbenin 20 Temmuz'da OHAL ilan edildiÄŸinde yapÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±:

“Anayasalar vatandaÅŸÄ±n haklarÄ±nÄ± güvence altÄ±na alÄ±r. YargÄ±yÄ± siyasi otoritenin emrine verirseniz siyasi otoritenin yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸlemleri denetleyecek organ bulamazsÄ±nÄ±z, çünkü yargÄ±, siyasi otoritenin emrinde olur. Bu aynÄ± zamanda adalet dediÄŸimiz kavramÄ±n yÄ±pranmasÄ±na neden olur. Aksi halde devlet dediÄŸimiz kurum çökmüÅŸ olur. GeldiÄŸimiz nokta budur. Türkiye Cumhuriyeti sÄ±radan bir devlet deÄŸildir. Demokrasi, özgürlükler konusunda aÄŸÄ±r bedeller ödemiÅŸ bir devlettir. Bu anayasa geçerse Türkiye Cumhuriyeti bir parti devletine dönüÅŸecek. BurasÄ± Patagonya mÄ±?9 maddede ohal’dan sonrasÄ±15 Temmuz kontrollü darbe giriÅŸiminden sonra, 20 Temmuz’da gerçek darbe yapÄ±ldÄ±. 20 Temmuz’u kimsenin unutmamasÄ± lazÄ±m. Parlamento’dan OHAL yetkisinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tarihtir. 20 Temmuz darbesinden sonra ne oldu, 9 madde halinde bilgilerinize sunuyorum:

1- TBMM, parlamentonun vermediÄŸi yetkilerle OHAL kararnameleriyle düzenlenmiÅŸ ve düzenlenmeye de devam edilmektedir.

2- Kollektif suç yaratÄ±lmÄ±ÅŸ, evrensel hukuk kurallarÄ± çiÄŸnenmiÅŸ, Türkiye’nin itibarÄ± ile oynanmÄ±ÅŸtÄ±r. 

3- Muhalif medya susturulmak istenmiÅŸ, hapishanelerinde 150’ye yakÄ±n gazeteci ile Türkiye, dünyadaki kara listeye girmiÅŸtir.

4- Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez hükümet BM’ye baÅŸvurarak adil yargÄ±lamayÄ± rafa kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tutuklananlara insanca davranmayacaÄŸÄ±nÄ±, dünyaya ilan etmiÅŸtir.

5- Darbe giriÅŸiminde bulunanlarla mücadele hukuk zemininden çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

6- Türkiye’de kimsenin can ve mal güvenliÄŸi yoktur.

7- KHK’larla bilim üretim alanÄ± olan üniversiteler susturulmuÅŸtur. 

8- YaratÄ±lan atmosfer nedeniyle suçlu suçsuz demeden, araÅŸtÄ±rmadan hâkim, her önüne geleni tutuklamÄ±ÅŸtÄ±r

9- Türkiye, bir hukuk devleti olmaktan çÄ±kmÄ±ÅŸ, güçler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilkesi fiilen rafa kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Türkiye totaliter bir istihbarat devletine dönüÅŸmüÅŸtür.

ANAYASAL ZEMÄ°NE ÇEKÄ°YORLAR

20 Temmuz darbecileri, fiili durumu anayasal zemine çekmek istiyor, bunun için anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini bir teklifle Parlamento’nun önüne getirdiler. Demokratik parlamenter rejimi totaliter bir rejime dönüÅŸtürmek istiyorlar. Anayasada tanÄ±mlanan yetkileri kullanma hakkÄ±na sahip bir cumhurbaÅŸkanÄ±, milletten aldÄ±ÄŸÄ± yetkiyi anayasayÄ± ihlal etmek için kullanamaz. Parlamenter demokratik sistemde TBMM, CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n arka bahçesi deÄŸildir, olamaz da. Türkiye’yi bir totaliter zihniyete asla teslim etmeyeceÄŸiz.” 

15 ÜYENÄ°N 12'SÄ°NÄ° ATAYACAKLAR

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi aynen geçerse, bir partinin genel baÅŸkanÄ±, 15 Anayasa Mahkemesi üyesinin 12’sini, Hâkimler ve SavcÄ±lar Yüksek Kurulu’nun üyesinin de çoÄŸunu atayacak. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z diyebilir ki ‘Olur mu öyle ÅŸey atamayÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± yapacak.’ Ama bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Parlamento’dan geçerse, bugünün CumhurbaÅŸkanÄ± bir partinin genel baÅŸkanÄ± olacak. Bu, yargÄ±ya duyulan güveni dinamitlemek demektir.

METE HAN'DAN BU YANA GELEN EMÄ°R-KOMUTA BOZULDU

YENÄ°KAPI ruhuna ihanet etmeyen tek lider benim. DiÄŸerleri çÄ±ktÄ±lar hamaset yaptÄ±lar ve ilk yaptÄ±klarÄ± iÅŸ bu topluma ihanet etmek oldu. Kendi partilerinin mutfaÄŸÄ±nda dayatmacÄ± anlayÄ±ÅŸla anayasa taslaÄŸÄ± hazÄ±rladÄ±lar. Oysa biz toplumsal uzlaÅŸmadan, birlik, beraberlikten söz ettik. Orada söyledik, ‘Camiye, kÄ±ÅŸlaya, adliyeye siyaseti sokmayÄ±n’ dedik. Adliyeye, camiye siyaseti soktular ve kÄ±ÅŸlayÄ± siyasetin emrine verdiler dün (önceki gün) yayÄ±nlanan KHK’larla. Mete Han’dan bu yana gelen emir - komuta zinciri altüst edildi. Mete Han’dan bu yana gelen emir komuta zinciri bir KHK ile altüst ediliyorsa ben onlarÄ±n milliyetçiliÄŸini sorgularÄ±m.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun evet diyenler TÃ¼rkiye'ye ihanet ediyordur sÃ¶zÃ¼ne YazÄ±cÄ±'dan jet yanÄ±t

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun "Evet oyu verenler, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ne ihanet ediyordur" aÃ§Ä±klamasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k AK Parti Siyasi ve Hukuki Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ±, "Bu sefalet bir sÃ¶z. Ã‡ok yakÄ±ÅŸÄ±ksÄ±z, ilkel buluyorum. Bu nihayetinde bir tercih deÄŸil mi? Bu siyasal katÄ±lÄ±m hakkÄ±dÄ±r. Hak kullanÄ±mÄ±nda hainlik sÃ¶zÃ¼ kullanÄ±lamaz." dedi.


Ä°srail'in Londra BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Shai Masot'un gÃ¶revine son verilecek iÅŸte nedeni

Ä°srailli diplomatÄ±n Ä°ngiliz siyasetÃ§ilerini itibarÄ±sÄ±zlaÅŸtÄ±rma planÄ±nÄ± aÃ§Ä±klarken Al Jazeera muhabirinin gizli kamerasÄ±na yakalanmasÄ± nedeniyle gÃ¶revine son verileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.


Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu ihraÃ§ edilen diplomatlarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, FETÃ– soruÅŸturmalarÄ±yla ilgili 350 diplomatÄ±n gÃ¶revine son verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.