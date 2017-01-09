CHP lideri kontrollÃ¼ darbe 20 Temmuz gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r dedi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Parti Meclisi toplantÄ±sÄ±ndan Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da asÄ±l darbenin 20 Temmuz'da OHAL ilan edildiÄŸinde yapÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±:

“Anayasalar vatandaÅŸÄ±n haklarÄ±nÄ± güvence altÄ±na alÄ±r. YargÄ±yÄ± siyasi otoritenin emrine verirseniz siyasi otoritenin yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸlemleri denetleyecek organ bulamazsÄ±nÄ±z, çünkü yargÄ±, siyasi otoritenin emrinde olur. Bu aynÄ± zamanda adalet dediÄŸimiz kavramÄ±n yÄ±pranmasÄ±na neden olur. Aksi halde devlet dediÄŸimiz kurum çökmüÅŸ olur. GeldiÄŸimiz nokta budur. Türkiye Cumhuriyeti sÄ±radan bir devlet deÄŸildir. Demokrasi, özgürlükler konusunda aÄŸÄ±r bedeller ödemiÅŸ bir devlettir. Bu anayasa geçerse Türkiye Cumhuriyeti bir parti devletine dönüÅŸecek. BurasÄ± Patagonya mÄ±?9 maddede ohal’dan sonrasÄ±15 Temmuz kontrollü darbe giriÅŸiminden sonra, 20 Temmuz’da gerçek darbe yapÄ±ldÄ±. 20 Temmuz’u kimsenin unutmamasÄ± lazÄ±m. Parlamento’dan OHAL yetkisinin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tarihtir. 20 Temmuz darbesinden sonra ne oldu, 9 madde halinde bilgilerinize sunuyorum:

1- TBMM, parlamentonun vermediÄŸi yetkilerle OHAL kararnameleriyle düzenlenmiÅŸ ve düzenlenmeye de devam edilmektedir.

2- Kollektif suç yaratÄ±lmÄ±ÅŸ, evrensel hukuk kurallarÄ± çiÄŸnenmiÅŸ, Türkiye’nin itibarÄ± ile oynanmÄ±ÅŸtÄ±r.

3- Muhalif medya susturulmak istenmiÅŸ, hapishanelerinde 150’ye yakÄ±n gazeteci ile Türkiye, dünyadaki kara listeye girmiÅŸtir.

4- Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez hükümet BM’ye baÅŸvurarak adil yargÄ±lamayÄ± rafa kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tutuklananlara insanca davranmayacaÄŸÄ±nÄ±, dünyaya ilan etmiÅŸtir.

5- Darbe giriÅŸiminde bulunanlarla mücadele hukuk zemininden çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

6- Türkiye’de kimsenin can ve mal güvenliÄŸi yoktur.

7- KHK’larla bilim üretim alanÄ± olan üniversiteler susturulmuÅŸtur.

8- YaratÄ±lan atmosfer nedeniyle suçlu suçsuz demeden, araÅŸtÄ±rmadan hâkim, her önüne geleni tutuklamÄ±ÅŸtÄ±r

9- Türkiye, bir hukuk devleti olmaktan çÄ±kmÄ±ÅŸ, güçler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± ilkesi fiilen rafa kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Türkiye totaliter bir istihbarat devletine dönüÅŸmüÅŸtür.

ANAYASAL ZEMÄ°NE ÇEKÄ°YORLAR

20 Temmuz darbecileri, fiili durumu anayasal zemine çekmek istiyor, bunun için anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini bir teklifle Parlamento’nun önüne getirdiler. Demokratik parlamenter rejimi totaliter bir rejime dönüÅŸtürmek istiyorlar. Anayasada tanÄ±mlanan yetkileri kullanma hakkÄ±na sahip bir cumhurbaÅŸkanÄ±, milletten aldÄ±ÄŸÄ± yetkiyi anayasayÄ± ihlal etmek için kullanamaz. Parlamenter demokratik sistemde TBMM, CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n arka bahçesi deÄŸildir, olamaz da. Türkiye’yi bir totaliter zihniyete asla teslim etmeyeceÄŸiz.”

15 ÜYENÄ°N 12'SÄ°NÄ° ATAYACAKLAR

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi aynen geçerse, bir partinin genel baÅŸkanÄ±, 15 Anayasa Mahkemesi üyesinin 12’sini, Hâkimler ve SavcÄ±lar Yüksek Kurulu’nun üyesinin de çoÄŸunu atayacak. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z diyebilir ki ‘Olur mu öyle ÅŸey atamayÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± yapacak.’ Ama bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi Parlamento’dan geçerse, bugünün CumhurbaÅŸkanÄ± bir partinin genel baÅŸkanÄ± olacak. Bu, yargÄ±ya duyulan güveni dinamitlemek demektir.

METE HAN'DAN BU YANA GELEN EMÄ°R-KOMUTA BOZULDU

YENÄ°KAPI ruhuna ihanet etmeyen tek lider benim. DiÄŸerleri çÄ±ktÄ±lar hamaset yaptÄ±lar ve ilk yaptÄ±klarÄ± iÅŸ bu topluma ihanet etmek oldu. Kendi partilerinin mutfaÄŸÄ±nda dayatmacÄ± anlayÄ±ÅŸla anayasa taslaÄŸÄ± hazÄ±rladÄ±lar. Oysa biz toplumsal uzlaÅŸmadan, birlik, beraberlikten söz ettik. Orada söyledik, ‘Camiye, kÄ±ÅŸlaya, adliyeye siyaseti sokmayÄ±n’ dedik. Adliyeye, camiye siyaseti soktular ve kÄ±ÅŸlayÄ± siyasetin emrine verdiler dün (önceki gün) yayÄ±nlanan KHK’larla. Mete Han’dan bu yana gelen emir - komuta zinciri altüst edildi. Mete Han’dan bu yana gelen emir komuta zinciri bir KHK ile altüst ediliyorsa ben onlarÄ±n milliyetçiliÄŸini sorgularÄ±m.