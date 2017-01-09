Bakan AÄŸbal Milli Piyango ve at yarÄ±ÅŸlarÄ± VarlÄ±k Fonu'na devredilecek

NTV'de canlÄ± yayÄ±na katÄ±lan Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

AÄŸbal, Milli Piyango ve at yarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n VarlÄ±k Fonu'na devredileceÄŸini açÄ±kladÄ±. Bakan AÄŸbal, 2017 yÄ±lÄ±nda da iÅŸverene asgari ücret desteÄŸi verileceÄŸini belirtti.Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, NTV'de canlÄ± yayÄ±na katÄ±ldÄ±. Gündemle ilgili önemli açÄ±klamalarda bulunan AÄŸbal, Milli Piyango için mart ayÄ±ndaki teklif alma sürecinin ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Türkiye VarlÄ±k Fonu Milli Piyango ve at yarÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n özelleÅŸtirmesini birlikte deÄŸerlendirecek" dedi. AÄŸbal Milli Piyango'nun VarlÄ±k Fonu'na devriyle ilgili ÅŸunlarÄ± kaydetti: "At yarÄ±ÅŸlarÄ±na iliÅŸkin lisans da VarlÄ±k Fonu'na devredildi. Åžans oyunlarÄ± alanÄ±nda kamunun elinde bulunan iki tane oyun var. Biri Milli Piyango, diÄŸeri at yarÄ±ÅŸlarÄ±. AmacÄ±mÄ±z bu lisanslarÄ± devretmek suretiyle bir varlÄ±k oluÅŸturmak. Ä°ki ÅŸans oyununun özelleÅŸtirmesini bir paket olarak gerçekleÅŸtirmeyi amaçlÄ±yoruz. At yarÄ±ÅŸlarÄ±na iliÅŸkin bir lisansÄ±n oluÅŸturulmuÅŸ olmasÄ± ve bunun da VarlÄ±k Fonu kapsamÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olmasÄ±. Ä°ki lisansÄ±n birlikte VarlÄ±k Fonu tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilmesi, bu varlÄ±klara talebi de artÄ±racaktÄ±r. Daha kapsamlÄ± bir özelleÅŸtirmeye imkan saÄŸlayacaktÄ±r. Milli Piyango'nun ihale süreci hali hazÄ±rda var. Ancak hükümet olarak iki özelleÅŸtirmenin bir bütün olarak birlikte deÄŸerlendirilmesini öngördük. BunlarÄ±n hangi süreçte, hangi yöntemle özelleÅŸtirmeye konu edileceÄŸi Türkiye VarlÄ±k Fonu'nun üzerinde çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ± konular olacak. Nihai karar hükümete ait. Åžu anda mart ayÄ±nda Milli Piyango için teklif alma süreci ortadan kalktÄ±".

"Ä°ÅžVERENE ASGARÄ° ÜCRET DESTEÄžÄ° SÜRECEK"

Ä°ÅŸverene asgari ücret desteÄŸini bu yÄ±l devam ettirme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±klayan AÄŸbal, "Bu yÄ±l asgari ücret desteÄŸini devam ettirmemizin maliyeti 7,8 milyar TL. YaklaÅŸÄ±k 9 milyonun üzerinde çalÄ±ÅŸanÄ± istihdam eden iÅŸverenler bundan yararlanacak. 2016 yÄ±lÄ±nda yararlanan kiÅŸi sayÄ±sÄ±ndan daha fazla kiÅŸi bu yÄ±l destekten yararlanacak. Ocak-ÅŸubat ve mart aylarÄ±nda iÅŸverenler asgari ücret desteÄŸinden yararlandÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±n prim tutarlarÄ±nÄ± ekim-kasÄ±m ve aralÄ±k aylarÄ±nda ödeyecek. Faizsiz bir ÅŸekilde erteliyoruz. YaklaÅŸÄ±k 400 bin vatandaÅŸ bu ödemeden yararlanÄ±yor. Zaman zaman yapÄ±lan ödemelerde geriye dönük bazÄ± hatalar tespit ediliyor. 50 bin kiÅŸiyi ilgilendiren bir düzenleme yaptÄ±k. VatandaÅŸlarÄ±n geriye dönük herhangi bir sahte belge düzenleme hariç olmak üzere geriye dönük takibattan vazgeçiyoruz" dedi.AÄŸbal, emekliye ikramiye farkÄ± ödenmesiyle ilgili de "GeçmiÅŸe dönük hangi yÄ±lda emekli olunursa olunsun 30 yÄ±ldan fazla çalÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ ise emekli ikramiyesini vereceÄŸiz. 378 bin vatandaÅŸa SGK yargÄ± kararÄ±na baÄŸlÄ± ödeme yaptÄ±. Geride kalan önemli sayÄ±da vatandaÅŸ var. 2 milyar lira yaklaÅŸÄ±k maliyeti var. Bu sadece ikramiye ödemesi olacak" dedi.