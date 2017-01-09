Ana Sayfa | SÄ°YASET 09/01/2017 11:59

CHP'li isimlerden KHK tepkisi

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CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± BÃ¼lent Tezcan ve CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Zeynep AltÄ±nok'un son KHK'ya tepkisi sert oldu

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Bülent Tezcan: Sosyal Güvenlik Kurumu bile KHK ile düzenleniyor. En önemlilerinden biri de yurtdÄ±ÅŸÄ± seçmenlerin adres kaydÄ± yaptÄ±rmadan oy kullanmak için anayasanÄ±n arkasÄ±ndan dolaÅŸÄ±p düzenleme yapÄ±yorlar. Bu durum mükerrer oy kullanmanÄ±n yolunu açabilir. Referandumla ilgili seçim güvenliÄŸine darbe vuracak bir düzenleme. Bunu daha önce getirmeye çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlardÄ± ancak itiraz etmiÅŸtim. Bunun üzerine KHK’ya koyduyor. Kamuya geri dönüÅŸ listelerine bakÄ±yorum, maÄŸduriyetleri tartÄ±p süzgeçten geçirdiklerini görmedim. Bu kararnamelerle iktidarÄ±n toplum üzerindeki siyasi baskÄ±sÄ± artarak sürüyor.

Ä°KTÄ°DARIN KUDRETÄ°NDE OLMAZ

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Zeynep AltÄ±ok: ÇalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±na dair tüm mesleki kazanÄ±mlar, hayata dair tüm demokratik talepler aÄŸÄ±r bir OHAL rejiminin baskÄ±sÄ± altÄ±nda eziliyor, ezilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Son KHK ile kamudan ihraç edilenlerinin sayÄ±sÄ± toplam 100 bini buldu. Üniversitelerde nesiller yetiÅŸtiren, kitaplar, makaleler yazan memleket aydÄ±nlarÄ±nÄ±n itibarÄ±nÄ± mesnetsiz tek paragraflÄ±k bir resmi yazÄ±yla ellerinden almak iktidar partisinin kudretinde olamaz. 

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MHP'li YalÃ§Ä±n CHPâ€™nin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusundaki tutumu siyasi sarhoÅŸluk alametidir

MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalÃ§Ä±n, CHP'nin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi karÅŸÄ±sÄ±nda MHP Ã¼zerine oynamasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan BaÅŸika'daki TÃ¼rk askerlerini telefonda kutladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸika'daki TÃ¼rk askerlerini aradÄ± ve kamptaki tÃ¼m askerleri baÅŸarÄ±larÄ±ndan dolayÄ± kutladÄ±.

ismail kahraman

Meclis BaÅŸkanÄ± Kahraman fenalaÅŸarak yoÄŸun bakÄ±ma alÄ±ndÄ±

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde ameliyat olan TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman fenalaÅŸarak yeniden yoÄŸun bakÄ±ma kaldÄ±rÄ±ldÄ±