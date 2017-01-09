CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan BaÅŸika'daki TÃ¼rk askerlerini telefonda kutladÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸika'daki TÃ¼rk askerlerini aradÄ± ve kamptaki tÃ¼m askerleri baÅŸarÄ±larÄ±ndan dolayÄ± kutladÄ±.

ErdoÄŸan, görüÅŸmede, BaÅŸika'daki tüm askerleri kutlayarak, "BaÅŸika kampÄ±ndaki baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±zÄ±n artarak devamÄ±nÄ± diliyorum. Allah yar ve yardÄ±mcÄ±nÄ±z olsun inÅŸallah. Sizler orada gerçekten bir destan yazÄ±yorsunuz." diye konuÅŸtu. "DEAÅž'a sizler orada ciddi manada kan kusturdunuz, onlara ciddi manada hesap sordunuz." ifadesini kullanan ErdoÄŸan, "Suriye'de verilen mücadelede de gerçekten bin 300 civarÄ±nda DEAÅž'lÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmiÅŸ olmasÄ±, burada Türk askerinin kudretini göstermesi bakÄ±mÄ±ndan çok önemli olmuÅŸtur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, kamptaki askerlere hitaben ÅŸunlarÄ± kaydetti:"Öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Emrinizdeki ast, üst kardeÅŸlerimle beraber vermiÅŸ olduÄŸunuz bu eÄŸitimin, sürecin çok daha baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde devamÄ± temennimizdir. Åžu anda tüm BaÅŸika kampÄ±ndaki askerimize Türkiye'den ÅŸahsÄ±m ve milletim adÄ±na en kalbi duygularla ÅŸükranlarÄ±mÄ± bildiriyorum. Sizlerin orada vermiÅŸ olduÄŸu bu eÄŸitim, gerek peÅŸmerge gerekse diÄŸer Musul'daki kardeÅŸlerimiz olsun bölgenin barÄ±ÅŸÄ± için, bölgedeki geliÅŸmelere olumlu katkÄ±lar noktasÄ±nda çok büyük faydasÄ± olacaktÄ±r.Orada siz ÅŸu anda adeta zulmün karÅŸÄ±sÄ±na dikilmiÅŸ yiÄŸitler olarak varsÄ±nÄ±z. Orada eÄŸitim veren güçlerimizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Diliyorum ki sizler zaten bu göreve giderken adeta ÅŸehadete yürüyen kadrolar olarak gittiniz. Åžu ana kadar da çok büyük baÅŸarÄ±yla BaÅŸika kampÄ±ndaki süreç devam ediyor. SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n merkezi yönetimle yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmeler verimli geçti, haberlerini aldÄ±m. Döndükten sonra bunlarÄ±n deÄŸerlendirmesini de yapacaÄŸÄ±z ve yeni yeni çok daha hayÄ±rlÄ± adÄ±mlarÄ± inÅŸallah bölgede atacaÄŸÄ±z. Ben sizleri tekrar kutluyorum. Bir olun, beraber olun, iri olun, kardeÅŸ olun, hep birlikte Türkiye olun."