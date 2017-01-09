MHP'li YalÃ§Ä±n CHPâ€™nin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusundaki tutumu siyasi sarhoÅŸluk alametidir

MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalÃ§Ä±n, CHP'nin anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi karÅŸÄ±sÄ±nda MHP Ã¼zerine oynamasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalçÄ±n, "CHP’nin, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusundaki tutumunu MHP Genel BaÅŸkanÄ± Bahçeli üzerinden ÅŸekillendirmesi, en büyük politik yanlÄ±ÅŸlarÄ±ndan biridir. CHP'nin kendi tabanÄ±ndaki sorun ve belirsizlikleri bir kenara bÄ±rakÄ±p MHP'nin tabanÄ±na ulaÅŸmaya ve MHP milletvekillerini etkilemeye dönük çalÄ±ÅŸmasÄ±, siyasi sarhoÅŸluk alametidir." ifadesini kullandÄ±.YalçÄ±n, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, 2010 Anayasa Referandumu ve cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n halk tarafÄ±ndan seçilmesiyle oluÅŸan fiili durumun yarattÄ±ÄŸÄ± yönetim anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n, 15 Temmuz sonrasÄ±nda Türkiye'nin çözmesi gereken bir problem olarak ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Bu çerçevede iktidar partisi ile MHP arasÄ±nda varÄ±lan mutabakat sonucu Türkiye'de hükümet modelini yeni bir zemine oturtan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketinin hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan YalçÄ±n, CHP'nin baÅŸÄ±nÄ± çektiÄŸi çevrelerde bu deÄŸiÅŸikliÄŸe iliÅŸkin "bir dikta rejimine zemin hazÄ±rlayacaÄŸÄ±, eyaletler sistemi getireceÄŸi" iddialarÄ±nÄ±n ortaya atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.MHP'nin, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde eyaletler sisteminin önünü açan düzenlemelerin olmamasÄ± için inisiyatif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan YalçÄ±n, dünyada eyalet sistemini içermeyen cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemlerinin de olduÄŸuna dikkati çekti. YalçÄ±n, Türkiye'nin ÅŸartlarÄ±na en uygun yönetim ve hükümet modelinin hayata geçirilmesi için, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi görüÅŸmelerinde MHP'nin üzerine düÅŸeni yaptÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, partisinin, federatif yapÄ±yÄ± esas alan bir baÅŸkanlÄ±k sistemi, rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi ve bölünme gibi ihtimalleri tamamen ortadan kaldÄ±ran bir süreci baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hatta bunlarÄ± sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.