Meclis Ã¶nÃ¼nde toplanan vatandaÅŸlara TOMA ile mÃ¼dahale ettiler

AKP ve MHP'nin uzlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± 'baÅŸkanlÄ±k anayasasÄ±'na tepki olarak Meclis Ã¶nÃ¼nde toplanan vatandaÅŸlara polis mÃ¼dahale etti

TBMM bugün AKP ve MHP'nin üzerinde anlaÅŸÄ±p Genel Kurul'a getirdiÄŸi 'baÅŸkanlÄ±k anayasasÄ±'nÄ± görüÅŸmeye baÅŸlayacak. Kritik oturum saat 14.00'te açÄ±lacak. Meclis'teki anayasa görüÅŸmelerinin 15 gün sürmesi bekleniyor. Teklifin en az 330 oyla geçmesi halinde Türkiye referandum sürecine girecek. AKP'nin teklifi geçirebilmesi için MHP'nin desteÄŸine ihtiyacÄ± var.

MECLÄ°S'Ä°N ÖNÜ KARIÅžTI

CHP'li milletvekillerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu, STK üyeleri ve avukatlardan oluÅŸan grup, Meclis Dikmen KapÄ±sÄ± önünde anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifine iliÅŸkin görüÅŸmeleri protesto etmek üzere toplanmak isteyince çevik kuvvet ekipleri, gruba biber gazÄ±yla müdahale etti. 'BaÅŸkanlÄ±k sistemine hayÄ±r' demek için TBMM önüne gelen yurttaÅŸlar ile polisin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bekleyiÅŸi sürüyor.

TOMALI VE GAZLI MÜDAHALE; 1 KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan KÄ±zÄ±lay'daki Milli Müdafaa Caddesi üzerinde toplanan kalabalÄ±k grup da Meclis'in Dikmen KapÄ±sÄ±'na gitmek istedi. Çevik kuvvet ekipleri ise barikat kurarak, gruba daÄŸÄ±lmalarÄ± yönünde uyarÄ±da bulundu. DaÄŸÄ±lmayan gruba çevik kuvvet ekipleri, biber gazÄ± ve tazyikli su ile müdahale etti. Grup ve polis arasÄ±nda kovalamaca yaÅŸanÄ±rken, bir kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ERDOÄžDU: MECLÄ°S KUÅžATILMIÅž DURUMDA

CHP'li Aykut ErdoÄŸdu, Meclis önünde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "TBMM ÅŸuan kuÅŸatma altÄ±nda. TBMM kendi polisimiz tarafÄ±ndan kuÅŸatma altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda. YazÄ±k o gencecik polis çocuklara talimat vermiÅŸler. Cumhuriyet'i yÄ±ktÄ±rmayacaÄŸÄ±z. Hainlere bu ülkeyi teslim etmeyeceÄŸiz" dedi.

TANRIKULU: BU ORTAMDA ANAYASA YAPILAMAZ

CHP'li Sezgin TanrÄ±kulu da Meclis önünden yapÄ±lan bir Periscope yayÄ±nÄ±nda açÄ±klamalarda bulundu. "Kimsenin elinde silah yok burada, kimse canlÄ± bomba deÄŸil burada. Herkesin bildiÄŸi kanaat önderleri, barolar, mühendis odalarÄ± buradalar. Bunlar görüÅŸlerini açÄ±klamazsa kim açÄ±klayacak?" diye soran TanrÄ±kulu, "Bu ortamda anayasa yapÄ±lamaz" ifadelerini kullandÄ±.

BARO BAÅžKANI'NDAN TEPKÄ°

Ankara Baro BaÅŸkanÄ± Canduran, basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n yaptÄ±rÄ±lmamasÄ±na ve polis müdahalesine tepki gösterdi. Canduran, "Biz Türkiye Cumhuriyetinin vatandaÅŸlarÄ±yÄ±z. Bu meclis bizim de meclisimiz, buranÄ±n kapÄ±sÄ±na gelmek bizim de hakkÄ±mÄ±z, söyleyeceklerimizi dile getirmek bizim de hakkÄ±mÄ±z. Ama üstümüze baÅŸÄ±mÄ±za bakÄ±n, biber gazlarÄ±yla köpeklerle karÅŸÄ±ladÄ±lar bizi. Hangi duygu ve düÅŸünceyle biz kardeÅŸiz diyebileceÄŸiz. Hiç birimiz kötü niyetli deÄŸildik burada. Hepimiz iyi niyetliyiz. Bir takÄ±m deÄŸerlerimizi korumaya geldik buraya. Kimsenin düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±yla da burada karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmek istemiyoruz. Ama ne yazÄ±k ki üzülüyorum. Türk polisi dediÄŸimiz, onlar için canÄ±mÄ±zÄ± vereceÄŸimizi söylediÄŸimiz arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z biber gazlarÄ±yla köpekleriyle bizi kovaladÄ±lar" diye konuÅŸtu.

AçÄ±klamayÄ± yapacaklarÄ±nÄ± söyleyen Baro BaÅŸkanÄ± Canduran, açÄ±klamasÄ±nÄ± okumaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada çevik kuvvet ekipleri gruba tekrar müdahale ederek, kalabalÄ±ÄŸÄ± bulunduklarÄ± alandan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.