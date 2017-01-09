Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu AKP'li olduÄŸunu bÃ¶yle duyurdu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun kardeÅŸi Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu resmi olarak AKP'li oldu. KararÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun kardeÅŸi Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu Ankara’da bulunan AKP Genel Merkezi’ne gitti. BinanÄ±n giriÅŸinde parti yetkilileri tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu rabia iÅŸareti yaparak basÄ±n mensuplarÄ±na selam verdi. Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, twitter hesabÄ±ndan ‘Resmi olarak Ak Parti’li oldum” paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.Celal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun çocuklarÄ± babalarÄ±na vasi olarak atanmak için baÅŸvuruda bulunmuÅŸtu.