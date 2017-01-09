Selahattin DemirtaÅŸ Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na dilekÃ§e yolladÄ±

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifiyle ilgili Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na dilekÃ§e yolladÄ±

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ, Meclis Genel Kurulu'nda görüÅŸülecek anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifiyle ilgili TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na bir dilekçe göndererek, "BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n bizlerin Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin her oylamasÄ±nda gizli oy kullanabilmesi için gerekli tedbirleri almasÄ±nÄ± ve bunu saÄŸlayacak imkanlarÄ± yaratmadan oylamaya geçilmemesini arz ve teklif ederiz. Aksi durum Ä°ç TüzüÄŸe ve Anayasa'ya açÄ±kça aykÄ±rÄ±lÄ±k teÅŸkil edecektir" dedi.

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± DemirtaÅŸ'Ä±n Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na gönderdiÄŸi dilekçe, ÅŸöyle:

"Ülkemizin geleceÄŸini çok yakÄ±ndan ilgilendiren tarihi önemde Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi bugün itibariyle Genel Kurul'da görüÅŸülmeye baÅŸlanacaktÄ±r.

GörüÅŸmelerin sonucunda Parlamentonun ne yönde karar vereceÄŸini hep birlikte göreceÄŸiz. Ancak Parlamento'nun 11 üyesi hukuk dÄ±ÅŸÄ± yollarla siyaseten 'rehin' alÄ±nmÄ±ÅŸken, bizlerin Parlamentoda görüÅŸlerimizi ifade etme ve Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi oylamasÄ±nda oy kullanma hakkÄ±mÄ±z fiilen gasp edilmiÅŸken yapÄ±lacak bu görüÅŸme ve oylamalar daha baÅŸÄ±ndan itibaren tartÄ±ÅŸmalÄ±, hukuka aykÄ±rÄ± ve meÅŸruiyeti tartÄ±ÅŸmalÄ± olacaktÄ±r. Siyasi görüÅŸlerimizi içeren ve TBMM adresine gönderdiÄŸimiz mektuplar önce Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na fakslanmakta ve bakanlÄ±ÄŸÄ±n gizli talimatÄ± ile mektuplarÄ±mÄ±za yasa dÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸekilde el konulmaktadÄ±r.

TutuklanmÄ±ÅŸ olmamÄ±z yasama ve denetleme yetkilerimizin hiçbir ÅŸekilde kÄ±sÄ±tlanmasÄ±na yol açamaz. Yetki, hak ve sorumluluklarÄ±mÄ±z açÄ±sÄ±ndan Parlamentodaki diÄŸer milletvekillerinden en küçük bir farkÄ±mÄ±z yoktur. Bu çerçevede, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi görüÅŸmelerinde benim ve tutuklu bulunan diÄŸer 10 milletvekili arkadaÅŸÄ±mÄ±n her oylamada gizli oy kullanma hakkÄ± vardÄ±r. BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n bizlerin Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin her oylamasÄ±nda gizli oy kullanabilmesi için gerekli tedbirleri almasÄ±nÄ± ve bunu saÄŸlayacak imkanlarÄ± yaratmadan oylamaya geçilmemesini arz ve teklif ederiz. Aksi durum Ä°ç TüzüÄŸe ve Anayasa'ya açÄ±kça aykÄ±rÄ±lÄ±k teÅŸkil edecektir."