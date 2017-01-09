Ana Sayfa | SÄ°YASET 09/01/2017 18:34

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã‡ipras ile KÄ±brÄ±s'Ä±n geleceÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu

erdoÄŸan ve Ã§ipras

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Ã‡ipras ile KÄ±brÄ±s'Ä±n geleceÄŸine dair gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸtÄ±

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre, akÅŸam saatlerinde gerçekleÅŸtirilen görüÅŸmede, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Çipras, KÄ±brÄ±s meselesi hakkÄ±nda görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundu. 

Recep Tayyip ErdoÄŸan ve Aleksis Çipras, Cenevre'deki müzakerelerden olumlu bir netice alÄ±nabilmesi için tüm taraflarÄ±n yapÄ±cÄ± bir tavÄ±r içinde olmalarÄ±nÄ±n önemine dikkati çekti.

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