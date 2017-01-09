UzlaÅŸma olmadan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi hayata geÃ§irilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor

TBMM Genel Kurulu'ndaki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde CHP'li Deniz Baykal aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n satÄ±r baÅŸlarÄ±:

Ä°STÄ°KLAL GAZÄ°SÄ° BABAMIN HELALLÄ°ÄžÄ°NÄ° KAZANMAK Ä°ÇÄ°N...

Tarihi bir toplantÄ± yapÄ±yoruz. Günlük siyaset yapmak için burada deÄŸilim. Türkiye’ye sahip çÄ±kmak için geldim. Buna ihtiyaç mÄ± var derseniz, evet var. Bu sana mÄ± düÅŸer derseniz, evet hepimize düÅŸer. Seçilerek gelmiÅŸ milletvekilleri gibi bütün siyasi ömrümü bu kutsal çatÄ± altÄ±nda geçirmiÅŸ biri olarak milletime karÅŸÄ± konuÅŸmak zorunda hissediyorum. Ä°stiklal MadalyasÄ±’yla onurlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, Ä°stiklal Gazisi babamÄ±n helalliÄŸini kazanmak için konuÅŸmak zorundayÄ±m. Belki böyle bir ÅŸans bir daha hiçbirimizin olmayacaktÄ±r. Türkyie’nin tarihiyle hesaplaÅŸacaÄŸÄ± bir görev ve sorumluluk anÄ±nÄ±n içindeyiz. Böyle bir tarihi karar anÄ±na bizi taÅŸÄ±yan, boÅŸ kaÄŸÄ±t imzalatÄ±larak önümüze getirilen bir projedir. Bu sipariÅŸ bir projedir. Bir asÄ±llÄ±k geleneÄŸimizi tahrip edecek, millet egemenliÄŸi yerine ÅŸahÄ±s hegomonyasÄ±nÄ± getirecek tasarÄ± önümüzde duruyor.

HALKIN HABERÄ° YOK

Bu tasarÄ±yÄ± ele almadan önce dikkatinizi çekmek istediÄŸim bir nokta var. Bu tasarÄ±dan halkÄ±n haberi yok. AnayasamÄ±zÄ±n en temel dayanaklarÄ±yla oynayan tasarÄ±dan halkÄ±n haberi yok. Bu tasarÄ±dan, hukuk fakültelerinin, barolarÄ±n, sendikalarÄ±n, milletin haberi yoktur. Milleti uyarmadan, iÅŸi olup bittiye getirme çabasÄ± vardÄ±r. HatÄ±rlarsanÄ±z iktidar çözüm süreci diye PKK’yla anlaÅŸmak için çabalÄ±yordu. Åžimdi söyler misiniz, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini millete anlatmak için en küçük bir çaba gösteriyor musunuz?

MÄ°LLET CAN DERDÄ°NDE BÄ°RÄ°LERÄ° ET DERDÄ°NDE

Meclis TV kapatÄ±lmÄ±ÅŸ, bunun izahÄ± var mÄ±? Kendisine güvenen, projesine inanan insanlar Meclis TV’yi neden kapatÄ±rlar. Ä°ÅŸi olup bittiye getirme çabasÄ± var. Bu doÄŸru deÄŸildir. Bunu böyle yapmak zorunda hissediyorsanÄ±z, bu iÅŸin içinde bir ÇapanoÄŸlu var. Önce millete bu iÅŸi anlatmak lazÄ±m. Bunu söylemenizi beklerdim. Milletin arkasÄ±ndan talimatla iÅŸ çevirmek kimseye yakÄ±ÅŸmaz. Bu anayasa paketini bir olaÄŸanüstü hal içinde konuÅŸuyoruz. OHAL, olaÄŸanüstü hal kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda gerekçelerle sürdürülüyor… Hala her KHK’yla yüzlerce insan iÅŸinden oluyor. Cumhuriyet tarihinin en kanlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yoruz. 516 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Sadece son altÄ± ayda 17 saldÄ±rÄ±da 210 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, Suriyede 47 askerimiz düÅŸtü. Güvenlik krizi sizi muhalefet liderlerine zÄ±rhlÄ± araba verme noktasÄ±na kadar getirmiÅŸ. AllahaÅŸkÄ±na, bu hal altÄ±nda referandumla anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini nasÄ±l düÅŸünüyorsunuz? Millet can derdinde, birileri et derdinde. OHAL’in altÄ±ncÄ± ayÄ±ndayÄ±z. Åžehit haberleri, bombalamalar, millet her yerde yas içinde. Matem tutan insanlara hadi koÅŸ oyunu ver diyeceksiniz. Bu bana ayÄ±plÄ± malÄ±nÄ± satmaya çalÄ±ÅŸan tüccarlarÄ± andÄ±rÄ±yor.

BU ANAYASA DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° SIRADAN BÄ°R PAKET DEÄžÄ°LDÄ°R

Söz konusu olan dünyanÄ±n en ÅŸerefli milli mücadelesiyle kurulmuÅŸ cumhuriyet rejiminin kaderidir. UzlaÅŸma olmadan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi hayata geçirilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Bir yanda dÄ±ÅŸ kaynaklÄ± komplolar, bir yanda iç politikadan kaynaklÄ± tehdit ortamÄ±. Her ikisiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Böyle bir ortamda rejim deÄŸiÅŸimi giriÅŸimini akÄ±lla, saÄŸduyuyla açÄ±klanabilir mi? Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi, sÄ±radan bir paket deÄŸildir. Bu anayasanÄ±n temellerini, egemenlik anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±, dünyanÄ±n hiçbir demokratik ortamÄ±nda olmayacak ÅŸekilde allak bullak edecek bir deÄŸiÅŸikliktir. AnayasanÄ±n temelinde milli egemenlik anlayÄ±ÅŸÄ± var. Bu tasarÄ± milletin üstünlüÄŸünü ortadan kaldÄ±racaktÄ±r, Meclis eÅŸit bile olamayacaktÄ±r. Milli egemenlik ortadan kaldÄ±rÄ±lacaktÄ±r. Bu meclisin arkasÄ±nda millet var. Tümüyle Türkiye, yüzde yüzüyle her siyasi partiden, her kimlikten, her inançtan, mezhepten insanÄ±z. Onun için bütün organlarÄ±n üzerinde olmak zorunda. Ama ilk kez bir seçim yapacaÄŸÄ±z, yüzde 51’le cumhurbaÅŸkanÄ± seçeceÄŸiz, bu cumhurbaÅŸkanÄ± yüzde yüz olan Meclis’in temel yetkilerini elden alacak. Herhangi bir ülkede bunun bir benzeri var mÄ±?