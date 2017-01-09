Bakan IÅŸÄ±k resmi mektupla Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye davet etti

Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, BaÅŸika'yla ilgili konuÅŸmak iÃ§in resmi mektup yazarak Irak Savunma Bakan Vekili ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Osman el Ganimi'yi TÃ¼rkiye'ye davet ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, Irak Savunma Bakan Vekili ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Osman el Ganimi'yi mektupla Türkiye'ye davet ettiÄŸini kaydetti. IÅŸÄ±k, Parlamentoda gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Türkiye için Irak'Ä±n toprak bütünlüÄŸünün korunmasÄ±nÄ±n önemli olduÄŸunu vurguladÄ±.

"TÜRKÄ°YE'YE DAVET EDÄ°LDÄ°"

BaÅŸika hakkÄ±nda görüÅŸmelerde bulunmak üzere Irak Savunma Bakan Vekili ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± el Ganimi'yi mektupla Türkiye'ye davet ettiÄŸini belirten IÅŸÄ±k, "Daha önce Lonra'da görüÅŸmüÅŸtük, DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyonun Londra toplantÄ±sÄ±nda bir araya gelmiÅŸtik. Orada kendisini davet ettim. O da 'resmi bir yazÄ± olmasÄ± gerekiyor' dedi." diye konuÅŸtu.

"RESMÄ° MEKTUP YAZDIM"

Fikri IÅŸÄ±k, bunun üzerine DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ile görüÅŸtüÄŸünü ifade ederek, "Resmi mektup yazdÄ±m. 'Askeri ve siyasi açÄ±dan gelin birlikte konuÅŸalÄ±m' dedik." açÄ±klamasÄ±nda bulundu. IÅŸÄ±k, el Ganimi'nin ziyaretinin ne zaman olacaÄŸÄ±nÄ±n ise belli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sözlerine ekledi.